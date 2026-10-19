Дастурчининг ғалати ғояси: DOOM қаҳрамонининг соғлиғи бувисининг юрак уришига боғланди

·55·Дунё
Дастурчининг ғалати ғояси: DOOM қаҳрамонининг соғлиғи бувисининг юрак уришига боғланди

Бир дастурчи жонлантириш бўлимида даволанаётган бувисини кўргани бориб, унинг каравоти ёнидаги мониторда машҳур DOOM ўйинини ишга туширгани ҳақида сўзлаб берди. Бунинг учун у Claude Opus 5.5 сунъий интеллект моделидан фойдаланганини айтган.

Аммо тажрибанинг энг ноодатий жиҳати ўйиннинг ўзида эмас. Дастурчи ўйиндаги бош қаҳрамоннинг соғлиқ кўрсаткичини бувисининг юрак уриш тезлиги билан боғлаган. Натижада ўйиндаги қаҳрамоннинг ҳолати беморнинг юрак уришига қараб ўзгариши кўзда тутилган. Ҳикояга кўра, қаҳрамоннинг соғлиғи нолга тушса, юрак уриши ҳам нолга тушиши керак бўлган.

Ушбу воқеа технология ва ўйин оламига қизиқувчилар орасида турли саволларни келтириб чиқариши мумкин. Айниқса, беморнинг ҳаётий кўрсаткичларини ўйин механикасига боғлаш ғояси ноодатий ва баҳсли кўринади.

Шу билан бирга, бу ҳикоя тафсилотлари мустақил равишда тасдиқланмаган бўлса, уни тасдиқланган тиббий тажриба сифатида қабул қилмаслик лозим. Беморнинг юрак уриши каби ҳаётий кўрсаткичлар эса ўйин орқали бошқариладиган нарса эмас.

Claude Opus 5.5DOOM ўйинибеморнинг юрак уришисунъий интеллект моделлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея разведкаси Ким Чен Иннинг соғлиғи бўйича хавотирли сирни ошкор қилди!Жанубий Корея разведкаси Ким Чен Иннинг соғлиғи бўйича хавотирли сирни ошкор қилди!2 октябр 11:11Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлдиМарсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди2 сентябр 13:4313 ёшли бола тасодифан фанга номаълум жонзотни топди13 ёшли бола тасодифан фанга номаълум жонзотни топди16 август 14:19Британиялик аёлда қизининг тўйидан кейин ноёб юрак синдроми аниқландиБританиялик аёлда қизининг тўйидан кейин ноёб юрак синдроми аниқланди27 июл 14:35Жо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилдиЖо Байденнинг аҳволи оғир: ўғли тафсилотларни ошкор қилди9 август 13:2221 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олди21 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олди8 июл 05:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда