Дастурчининг ғалати ғояси: DOOM қаҳрамонининг соғлиғи бувисининг юрак уришига боғланди
Бир дастурчи жонлантириш бўлимида даволанаётган бувисини кўргани бориб, унинг каравоти ёнидаги мониторда машҳур DOOM ўйинини ишга туширгани ҳақида сўзлаб берди. Бунинг учун у Claude Opus 5.5 сунъий интеллект моделидан фойдаланганини айтган.
Аммо тажрибанинг энг ноодатий жиҳати ўйиннинг ўзида эмас. Дастурчи ўйиндаги бош қаҳрамоннинг соғлиқ кўрсаткичини бувисининг юрак уриш тезлиги билан боғлаган. Натижада ўйиндаги қаҳрамоннинг ҳолати беморнинг юрак уришига қараб ўзгариши кўзда тутилган. Ҳикояга кўра, қаҳрамоннинг соғлиғи нолга тушса, юрак уриши ҳам нолга тушиши керак бўлган.
Ушбу воқеа технология ва ўйин оламига қизиқувчилар орасида турли саволларни келтириб чиқариши мумкин. Айниқса, беморнинг ҳаётий кўрсаткичларини ўйин механикасига боғлаш ғояси ноодатий ва баҳсли кўринади.
Шу билан бирга, бу ҳикоя тафсилотлари мустақил равишда тасдиқланмаган бўлса, уни тасдиқланган тиббий тажриба сифатида қабул қилмаслик лозим. Беморнинг юрак уриши каби ҳаётий кўрсаткичлар эса ўйин орқали бошқариладиган нарса эмас.
Изоҳлар 0
…