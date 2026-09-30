Туркияда шифокорлар беморнинг касал қулоғи ўрнига соғломини операция қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Истанбулда шифокорлар Мурат Таракчи исмли беморнинг ўнг қулоғидаги муаммони бартараф этиш ўрнига, унинг соғлом чап қулоғида жарроҳлик амалиётини ўтказиб қўйди.
- Наркоздан чиққач, бемор чап қулоғида кучли оғриқ сезиб, хатони англаган ва касалхонани судга берган.
- Кейинчалик ўтказилган иккинчи операциядан кейин ҳам беморнинг қулоқларида шовқин, эшитиш қобилиятининг пасайиши ва мувозанатни сақлашда қийинчиликлар юзага келган.
Туркиянинг Истанбул шаҳрида шифокорлар беморнинг касал қулоғи ўрнига соғлом қулоғида жарроҳлик амалиётини ўтказиб қўйди. Наркоздан сўнг хатони англаган бемор касалхонани судга берди. Бу ҳақда “Aksham” нашри хабар берди.
Туркия фуқароси Мурат Таракчи қулоғидаги оғриқ сабаб Истанбулнинг Тузла туманида жойлашган университет касалхонасига мурожаат қилган. Текширувлар давомида унинг ўнг ўрта қулоғида суюқлик тўпланиб қолгани аниқланган. Шундан кейин шифокорлар муаммони бартараф этиш учун жарроҳлик амалиёти ўтказишга қарор қилган.
Бироқ операция вақтида кутилмаган хатога йўл қўйилган. Шифокорлар беморнинг касал ўнг қулоғи ўрнига соғлом чап қулоғида жарроҳлик амалиётини бажарган.
Наркоз таъсиридан чиққач, Мурат Таракчи чап қулоғида кучли оғриқ сезган. Шунда у шифокорлар операцияни нотўғри қулоқда амалга оширганини англаб етган.
Хатони тўғрилаш мақсадида ўша куннинг ўзида бемор яна операция столига ётқизилган. Бу сафар унга умумий наркоз остида иккинчи жарроҳлик амалиёти ўтказилган.
Бироқ иккинчи операциядан кейин ҳам беморнинг муаммолари бартараф бўлмаган. У қулоқларида доимий шовқин пайдо бўлгани, эшитиш қобилияти пасайгани ва мувозанатни сақлашда қийинчиликлар юзага келганидан шикоят қилган.
Шундан сўнг Таракчи ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида касалхонага нисбатан судга даъво аризаси киритган.
Беморнинг адвокати маълум қилишича, ҳозирда Туркия Соғлиқни сақлаш вазирлигидан мазкур ҳолат бўйича текширув ўтказиш учун рухсат кутилаётган экан. Клиника раҳбарияти билан муаммони музокаралар орқали ҳал қилишга уринишлар эса ҳозирча самара бермаган.
Касалхона маъмурияти мазкур воқеа юзасидан ҳозирга қадар расмий изоҳ бермаган.
Изоҳлар 0
…