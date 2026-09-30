Туркияда шифокорлар беморнинг касал қулоғи ўрнига соғломини операция қилди

·10·Дунё
Туркияда шифокорлар беморнинг касал қулоғи ўрнига соғломини операция қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Истанбулда шифокорлар Мурат Таракчи исмли беморнинг ўнг қулоғидаги муаммони бартараф этиш ўрнига, унинг соғлом чап қулоғида жарроҳлик амалиётини ўтказиб қўйди.
  • Наркоздан чиққач, бемор чап қулоғида кучли оғриқ сезиб, хатони англаган ва касалхонани судга берган.
  • Кейинчалик ўтказилган иккинчи операциядан кейин ҳам беморнинг қулоқларида шовқин, эшитиш қобилиятининг пасайиши ва мувозанатни сақлашда қийинчиликлар юзага келган.

Туркиянинг Истанбул шаҳрида шифокорлар беморнинг касал қулоғи ўрнига соғлом қулоғида жарроҳлик амалиётини ўтказиб қўйди. Наркоздан сўнг хатони англаган бемор касалхонани судга берди. Бу ҳақда “Aksham” нашри хабар берди.

Туркия фуқароси Мурат Таракчи қулоғидаги оғриқ сабаб Истанбулнинг Тузла туманида жойлашган университет касалхонасига мурожаат қилган. Текширувлар давомида унинг ўнг ўрта қулоғида суюқлик тўпланиб қолгани аниқланган. Шундан кейин шифокорлар муаммони бартараф этиш учун жарроҳлик амалиёти ўтказишга қарор қилган.

Бироқ операция вақтида кутилмаган хатога йўл қўйилган. Шифокорлар беморнинг касал ўнг қулоғи ўрнига соғлом чап қулоғида жарроҳлик амалиётини бажарган.

Наркоз таъсиридан чиққач, Мурат Таракчи чап қулоғида кучли оғриқ сезган. Шунда у шифокорлар операцияни нотўғри қулоқда амалга оширганини англаб етган.

Хатони тўғрилаш мақсадида ўша куннинг ўзида бемор яна операция столига ётқизилган. Бу сафар унга умумий наркоз остида иккинчи жарроҳлик амалиёти ўтказилган.

Бироқ иккинчи операциядан кейин ҳам беморнинг муаммолари бартараф бўлмаган. У қулоқларида доимий шовқин пайдо бўлгани, эшитиш қобилияти пасайгани ва мувозанатни сақлашда қийинчиликлар юзага келганидан шикоят қилган.

Шундан сўнг Таракчи ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида касалхонага нисбатан судга даъво аризаси киритган.

Беморнинг адвокати маълум қилишича, ҳозирда Туркия Соғлиқни сақлаш вазирлигидан мазкур ҳолат бўйича текширув ўтказиш учун рухсат кутилаётган экан. Клиника раҳбарияти билан муаммони музокаралар орқали ҳал қилишга уринишлар эса ҳозирча самара бермаган.

Касалхона маъмурияти мазкур воқеа юзасидан ҳозирга қадар расмий изоҳ бермаган.

Мурат ТаракчиТузлаИстанбулАксамТуркия Соғлиқни сақлаш вазирлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда шифокорлар беморнинг соғлом қулоғини операция қилгани айтилмоқдаТуркияда шифокорлар беморнинг соғлом қулоғини операция қилгани айтилмоқдаБугун 14:50Хитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиХитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уланди18 август 15:16Шри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиШри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олинди18 август 17:2351 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди28 август 13:20Илк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташландиИлк бор СИ ёрдамида миядаги ўсимта олиб ташланди29 август 15:40Йиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилдиЙиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилди29 август 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота