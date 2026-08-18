Хитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уланди

·4·Дунё
Хитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уланди
Қисқача

Хитойлик жарроҳлар сон қисмидан тўлиқ узилиб кетган 51 ёшли эркакнинг икки оёғини бир вақтнинг ўзида муваффақиятли қайта улади. 2024 йил охирида заводдаги бахциз ҳодисада оёқларидан айрилган беморга Жуйхуа ортопедия шифохонасида қарийб саккиз соатлик мураккаб операция ўтказилган. Шифокорлар бу ҳолатни сон қисмидан тўлиқ узилган иккала оёқни бир вақтнинг ўзида қайта улаш бўйича биринчи муваффақиятли амалиёт деб баҳоламоқда.

Хитойда жарроҳлар бахтсиз ҳодиса оқибатида узилиб кетган беморнинг икки оёғини муваффақиятли қайта улади. Бу ҳақда China Press хабар берди.

51 ёшли эркак 2024 йил охирида заводда ишлаётган вақтида оғир бахтсиз ҳодисага учраб, икки оёғидан айрилган. Ҳодиса оқибатида унинг оёқлари сон қисмидан тўлиқ узилиб кетган.

Беморга мураккаб операцияни Хитойнинг шарқий қисмида жойлашган Жуйхуа ортопедия шифохонаси жарроҳлари ўтказган. Қарийб саккиз соат давом этган жарроҳлик амалиёти давомида мутахассислар узилиб кетган ҳар икки оёқни қайта улашга муваффақ бўлган.

Шифокорларнинг таъкидлашича, мазкур ҳолат сон қисмидан тўлиқ узилиб кетган иккала оёқни бир вақтнинг ўзида қайта улаш бўйича биринчи муваффақиятли операция сифатида қайд этилмоқда. Бу эса травматология ва реконструктив жарроҳлик соҳасида муҳим ютуқлардан бири ҳисобланади.

Травматология бўлими мудири Ли Чангсуннинг айтишича, беморнинг аҳволи ҳозир анча яхшиланган. У уй шароитида юриш мосламаси ёрдамида мустақил ҳаракатлана оляпти. Шунингдек, оёқларнинг тўпиқдан юқори қисмидаги сезувчанлик ҳам қайта тикланган.

Мутахассислар беморнинг тикланиш жараёни давом этаётганини таъкидламоқда. Шифокорлар унинг бир-икки йил ичида юриш мосламаси ва қўлтиқтаёқларсиз мустақил равишда ҳаракатлана олишини тахмин қилмоқда. Айни пайтда бемор реабилитация курсларини давом эттиряпти.

Эслатиб ўтамиз, июнь ойида Хитойда яна бир ноодатий тиббий воқеа содир бўлган эди. Мамлакатда дунёда илк бор мия ўлими қайд этилган беморга чўчқа жигари ва буйраклари кўчириб ўтказилган.

Трансплантация қилинган мазкур аъзолар бемор организмида беш кун давомида меъёрда ишлаган. Бироқ бемор оиласининг илтимосига кўра, тадқиқот ўша вақтда якунланган эди.

Хитойлик мутахассисларнинг сўнгги муваффақияти эса оғир жароҳатлардан кейин инсон аъзоларини қайта тиклаш имкониятларини ўрганишда муҳим қадам бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?Келинлик либосида қамоқхонага борган аёлнинг никоҳи нега қолдирилди?Бугун, 15:03Техасда ёлғиз аёллар учун ноодатий қишлоқ барпо этилдиТехасда ёлғиз аёллар учун ноодатий қишлоқ барпо этилдиБугун, 14:44Оқ айиқни сигнал билан уйғотган кема капитанига жарима солиндиОқ айиқни сигнал билан уйғотган кема капитанига жарима солиндиБугун, 14:22Интернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқдаИнтернетда ҳақиқий инсон мумиялари хавфли тарзда сотилмоқдаБугун, 09:58TikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилдиTikTok юлдузига қуролли ҳужум: Покистонда 28 ёшли блогер отиб ўлдирилдиБугун, 09:562 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топди2 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топдиБугун, 09:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди