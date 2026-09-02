Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди

·58·Дунё
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди

Марс сайёрасида бир неча йил аввал олинган ғалати сурат интернет фойдаланувчилари ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бунга Curiosity марсоходи камераси тасвирга муҳрлаган, ташқи кўриниши медузага ўхшаш сирли объект сабаб бўлмоқда.

Бу ҳақда Naked Science хабар берди.

Маълум бўлишича, ғалати тасвир 2023 йил 20 август куни Curiosity марсоходининг ўнг навигация камераси орқали олинган. Кадрда Марс сирти устида муаллақ тургандай кўринадиган номаълум фигура акс этган. У пайпаслагичларга ўхшаш қисмлари бор гумбазсимон бошни эслатади.

Эътиборлиси, ушбу суратдан атиги 13 сония аввал олинган кадрда бундай “медуза” умуман кўринмаган. Шу жиҳат интернетда турли тахминлар пайдо бўлишига сабаб бўлди. Айримлар Марс сиртида ақл бовар қилмас даражада тез ҳаракатлана оладиган улкан умуртқасиз мавжудот бўлиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирган.

Бироқ мутахассислар бундай тахминга шошилмаслик кераклигини таъкидламоқда.

Ғалати объект аслида нима?

Улкан ўзга сайёралик “медуза” гипотезасини мутлақо истисно қилиб бўлмайди. Аммо олимлар тасвирдаги ғайриоддий шаклни камерада юз берган техник нуқсон билан ҳам изоҳлаш мумкинлигини айтмоқда.

Астрофизик доктор Жозеф Фараҳнинг тахминига кўра, ғалати объект космик нурнинг камера сенсорига урилиши натижасида пайдо бўлган бўлиши мумкин.

Мутахассис тасвир катталаштирилганда қора пикселларнинг мукаммал даражада бир чизиқ бўйлаб жойлашгани кўринишини таъкидлаган. Бу эса тасвирдаги объектнинг одатий бўлмаган кўринишини тушунтириши мумкин.

Қолаверса, мазкур назариядан олдин олинган кадрда объектнинг йўқлиги билан ҳам мос келади. Яъни бор-йўғи 13 сония ичида пайдо бўлиб, кейин яна ғойиб бўлган “медуза”дан кўра, камерадаги вақтинчалик аномалия эҳтимоли юқорироқ.

Яна бир тахминга кўра, ғалати тасвир электрон носозлик ёки маълумотларни узатиш жараёнида юзага келган хатолик оқибати бўлиши мумкин. EathSky нашри ҳам шундай эҳтимолни илгари сурган.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, пиксел қиймати камера сенсоридан тортиб Ерда шакллантириладиган якуний тасвир файлигача бўлган жараённинг бир нечта босқичида ўзгариши мумкин. Бундай ўзгариш маълумотларни ўқиш электроникасида, борт компьютерида маълумотларни сақлашда, тасвирни сиқишда, Ерга узатишда ёки кейинги қайта ишлаш жараёнида юз бериши эҳтимолдан холи эмас.

Шу боис Curiosity камерасида акс этган ғалати объект ҳозирча Марсдаги ҳаёт белгиси эмас, балки камера ёки маълумотларни қайта ишлашдаги техник аномалия бўлиши эҳтимоли юқори.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Бугун, 12:16Дубайдаги Бурж Халифа Ўзбекистон байроғи рангларида ёритилдиДубайдаги Бурж Халифа Ўзбекистон байроғи рангларида ёритилдиБугун, 10:30115 ёшли япон аёли узоқ умр сирини очиб, вафот этди115 ёшли япон аёли узоқ умр сирини очиб, вафот этдиБугун, 09:54200 минг долларлик олмосни оғзига яширган сайёҳ қамалди200 минг долларлик олмосни оғзига яширган сайёҳ қамалдиБугун, 09:42Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?Кеча, 23:49«Улар мени осиб қўйишади!» Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва яширин сўзлари«Улар мени осиб қўйишади!» Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва яширин сўзлариКеча, 23:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди