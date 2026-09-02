Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марс сайёрасида бир неча йил аввал олинган ғалати сурат интернет фойдаланувчилари ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бунга Curiosity марсоходи камераси тасвирга муҳрлаган, ташқи кўриниши медузага ўхшаш сирли объект сабаб бўлмоқда.
Бу ҳақда Naked Science хабар берди.
Маълум бўлишича, ғалати тасвир 2023 йил 20 август куни Curiosity марсоходининг ўнг навигация камераси орқали олинган. Кадрда Марс сирти устида муаллақ тургандай кўринадиган номаълум фигура акс этган. У пайпаслагичларга ўхшаш қисмлари бор гумбазсимон бошни эслатади.
Эътиборлиси, ушбу суратдан атиги 13 сония аввал олинган кадрда бундай “медуза” умуман кўринмаган. Шу жиҳат интернетда турли тахминлар пайдо бўлишига сабаб бўлди. Айримлар Марс сиртида ақл бовар қилмас даражада тез ҳаракатлана оладиган улкан умуртқасиз мавжудот бўлиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирган.
Бироқ мутахассислар бундай тахминга шошилмаслик кераклигини таъкидламоқда.
Ғалати объект аслида нима?
Улкан ўзга сайёралик “медуза” гипотезасини мутлақо истисно қилиб бўлмайди. Аммо олимлар тасвирдаги ғайриоддий шаклни камерада юз берган техник нуқсон билан ҳам изоҳлаш мумкинлигини айтмоқда.
Астрофизик доктор Жозеф Фараҳнинг тахминига кўра, ғалати объект космик нурнинг камера сенсорига урилиши натижасида пайдо бўлган бўлиши мумкин.
Мутахассис тасвир катталаштирилганда қора пикселларнинг мукаммал даражада бир чизиқ бўйлаб жойлашгани кўринишини таъкидлаган. Бу эса тасвирдаги объектнинг одатий бўлмаган кўринишини тушунтириши мумкин.
Қолаверса, мазкур назариядан олдин олинган кадрда объектнинг йўқлиги билан ҳам мос келади. Яъни бор-йўғи 13 сония ичида пайдо бўлиб, кейин яна ғойиб бўлган “медуза”дан кўра, камерадаги вақтинчалик аномалия эҳтимоли юқорироқ.
Яна бир тахминга кўра, ғалати тасвир электрон носозлик ёки маълумотларни узатиш жараёнида юзага келган хатолик оқибати бўлиши мумкин. EathSky нашри ҳам шундай эҳтимолни илгари сурган.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, пиксел қиймати камера сенсоридан тортиб Ерда шакллантириладиган якуний тасвир файлигача бўлган жараённинг бир нечта босқичида ўзгариши мумкин. Бундай ўзгариш маълумотларни ўқиш электроникасида, борт компьютерида маълумотларни сақлашда, тасвирни сиқишда, Ерга узатишда ёки кейинги қайта ишлаш жараёнида юз бериши эҳтимолдан холи эмас.
Шу боис Curiosity камерасида акс этган ғалати объект ҳозирча Марсдаги ҳаёт белгиси эмас, балки камера ёки маълумотларни қайта ишлашдаги техник аномалия бўлиши эҳтимоли юқори.
…