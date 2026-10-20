2023 йилда қулаган кўприкдан ҳайдовчилар ҳамон фойдаланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Грециянинг Фессалия минтақасида жойлашган Палеопиргос кўприги 2023 йилдаги «Даниел» бўрони оқибатида қулаган бўлишига қарамай, ҳайдовчилар ундан фойдаланишда давом этмоқда.
- Иншоотнинг марказий қисми сув сатигача эгилиб қолган ва расман ёпилган бўлса-да, йўл тўлиқ тўсилмагани сабабли автомобилистлар вақт ҳамда ёқилғини тежаш мақсадида хавфли йўналишдан ўтишни афзал кўрмоқда.
Грецияда тошқин оқибатида қулаган кўприк ҳануз таъмирланмаган. Шунга қарамай, ҳайдовчилар хавфли иншоотдан ўтишда давом этмоқда.
Грециянинг Фессалия минтақасида жойлашган Палэопиргос кўприги 2023 йилда расман қулаган деб эълон қилинган. Бироқ орадан бир неча йил ўтганига қарамай, маҳаллий ҳайдовчилар ундан фойдаланишни тўхтатмаган. Кўприкнинг айрим қисмлари жиддий шикастлангани ва унинг марказий қисми деярли сув сатҳигача эгилиб қолганига қарамасдан, айрим автомобилистлар ушбу йўлдан ўтишда давом этмоқда.
2023 йил сентябрь ойида «Даниэл» бўрони Греция, Болгария ва Туркия ҳудудларини қамраб олганди. Кучли ёғингарчилик ва тарихий даражадаги тошқинлар минглаб инсонларнинг ҳаётига зомин бўлиб, миллиардлаб долларлик зарар етказди. Табиий офат муҳим инфратузилма объектларига ҳам катта талафот етказди.
Айниқса, Грециянинг Фессалия минтақаси бўрондан жиддий зарар кўрди. Кучли сув тошқинлари оқибатида ҳудуддаги 79 та кўприкдан фойдаланиш имкони бўлмай қолди. Шикастланган иншоотлар орасида Палэопиргос кўприги ҳам бор эди. Сув оқимининг кучли босимига дош бера олмаган кўприкнинг марказий қисми эгилиб, оқибатда иншоот қулаган.
Кўприк хавфли ҳолатда бўлса-да, ҳайдовчилар ундан ўтмоқда
Палэопиргос кўприги Темпи ва Агия муниципалитетларидаги соҳилбўйи аҳоли пунктларини ўзаро боғлайди. Шу сабабли у маҳаллий аҳоли учун муҳим транспорт йўналишларидан бири ҳисобланади. Бироқ бугунги кунда кўприкнинг ҳолати хавотир уйғотади: унинг ўртаси чўкиб кетган, марказий қисми эса пастда оқиб турган Пиниос дарёси сувига атиги бир неча сантиметр қолгунча эгилиб қолган.
Иншоотнинг бундай ҳолатга келиб қолгани унинг хавфсизлигини жиддий шубҳа остига қўяди. Шунга қарамай, айрим ҳайдовчилар таваккал қилиб, кўприкдан ўтишда давом этмоқда.
Расмий маълумотларга кўра, Палэопиргос кўприги 2023 йилда қулаган деб ҳисобланади ва ўшандан бери транспорт ҳаракати учун ёпилган. Бироқ қизиғи шундаки, кўприк тўлиқ тўсиб қўйилмаган ва таъмирлаш ишлари ҳам амалга оширилмаган. Шу боис хавфсизлик нуқтаи назаридан ўтиш тақиқланганини билдирувчи белгиларга амал қилмайдиган ҳайдовчилар ҳануз иншоотдан фойдаланиш имконига эга.
Дрон тасвирларида хавфли саёҳат акс этди
Larissanet Daily Newspaper нашри томонидан дрон ёрдамида тасвирга олинган видеода Ford Ranger автомобилининг шикастланган кўприкдан ўтиши акс этган. Кадрларда автомобиль гўё мураккаб тўсиқлардан ўтаётгандек, жуда эҳтиёткорлик билан ҳаракатланиб, охир-оқибат кўприкнинг бир томонидан иккинчи томонига етиб олганини кўриш мумкин.
Маҳаллий аҳоли вакилларининг айтишича, кўплаб ҳайдовчилар ушбу хавфли йўлдан фойдаланишни маъқул кўради. Бунинг асосий сабаби — муқобил йўналишнинг анча узоқлиги. Айланма йўлдан ҳаракатланиш улардан қўшимча вақт ва ёқилғи сарфлашни талаб қилади. Шу боис айрим автомобилистлар узоқроқ йўлни танлаш ўрнига, қулаган кўприкдан ўтишни афзал кўрмоқда.
Бироқ вақт ва ёқилғини тежаш истаги шикастланган иншоотдан фойдаланиш билан боғлиқ хавфларни бартараф этмайди. Кўприкнинг марказий қисми чўкиб кетгани ва унинг конструкцияси жиддий зарар кўргани сабабли, у ердан ўтиш автомобилистлар учун катта таваккалчилик ҳисобланади.
Сайёҳлар ҳам қулаган кўприк томон йўналтирилмоқда
Вазиятнинг яна бир эътиборли жиҳати шундаки, маҳаллий маълумотларга кўра, баъзи сайёҳларга ҳам йўл-йўриқ кўрсатиш жараёнида айнан шу кўприк томон ҳаракатланиш тавсия этилади. Манзилга яқинлашганидан кейингина улар огоҳлантирувчи белгиларни кўриб, йўлдан ўтиш тақиқланганини англаб етади. Натижада сайёҳлар ортга қайтишга мажбур бўлади ёки хавфли кўприкдан ўтиш таваккалчилигига дуч келади.
Палэопиргос кўприги билан боғлиқ ҳолат табиий офатлардан кейин муҳим инфратузилма объектларини тиклаш ва хавфсизликни таъминлаш қанчалик муҳимлигини кўрсатади. Расман ҳаракат учун ёпилган, бироқ тўлиқ тўсиб қўйилмаган ва таъмирланмаган иншоотдан одамлар ҳамон фойдаланаётгани эса муаммони янада жиддийлаштиради.
Изоҳлар 0
…