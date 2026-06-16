Binance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкин
Дунё крипто-бозори ва рақамли активлар оламида жиддий хавотир ва катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлувчи кутилмаган янгилик пайдо бўлди. Глобал миқёсдаги энг йирик ва машҳур Binance криптовалюта биржаси жорий йилнинг июль ойидан бошлаб Европа Иттифоқи ҳудудидаги миллионлаб мижозларига расмий хизмат кўрсатиш ҳуқуқидан бутунлай маҳрум бўлиши хавфи остида турибди. Нуфузли Reuters ахборот агентлигининг вазиятдан жуда яхши хабардор бўлган ишончли манбаларга таяниб тарқатган баёнотига кўра, крипто-гигантнинг тегишли фаолият лицензиясини қўлга киритиш учун топширган расмий аризаси Европа регуляторлари томонидан рад этилиши кутилмоқда.
MiCA қоидалари: Европа рақамли бозорида янги тартиблар
Эски қитъа иқтисодий ҳудудида крипто-активлар айланмасини тартибга солиш мақсадида жорий этилган Европа Иттифоқининг янги қатъий қонунчилик талабларига мувофиқ, барча криптовалюта компаниялари Европада ўз иш фаолиятларини қонуний давом эттиришлари учун шу йилнинг июнь ойи якунига қадар MiCA (Markets in Crypto-Assets) деб номланувчи махсус ва ўта муҳим лицензияни қўлга киритишлари шарт этиб белгиланган. Binance мазкур талаб ижросини таъминлаш мақсадида Греция бозор назорати давлат регуляторига тегишли ҳужжатларини тақдим этган эди. Бироқ Reuters манбалари айнан Афина расмийлари ушбу аризани инкор қилиши мумкинлигини айтмоқда. Қизиғи шундаки, агентлик бундай салбий қарорнинг асл сабаблари нима билан боғлиқ эканлигига аниқлик киритмаган ва тафсилотларни очиқламаган.
Қуйидаги махсус иқтисодий ва крипто-бозор таҳлили жадвали орқали Binance атрофидаги айни пайтдаги вазият ва томонларнинг расмий муносабатлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Тартибга солувчи янги қонунчилик
Лицензия олиш муддати
Ариза топширилган давлат органи
Reuters агентлигининг инсайд маълумоти
Назорат органи ва Binance биржасининг расмий муносабати
🇪🇺 MiCA
(Европа Иттифоқининг крипто-активлар бўйича янги низоми)
Июнь ойининг охиригача
(Қатъий белгиланган муддат)
Греция капитал бозори комиссияси
(Афина расмий регулятори)
Июль ойидан бошлаб Европа Иттифоқидаги мижозларга хизмат кўрсатиш рухсатномаси рад этилиши мумкин
• Греция комиссияси: Изоҳ беришни истамади.
• Binance раҳбарияти: Ариза талабларга мос, расмий рад жавоби олинмаган деб баёнот берди.
Томонларнинг раддияси: Кимнинг гапи тўғри?
Юзага келган ушбу баҳсли вазият юзасидан Греция капитал бозори комиссияси ҳозирча оммавий ахборот воситаларига бирор-бир расмий изоҳ ёки тузилмавий муносабат билдиришдан қатъиян бош тортди. Бу эса кулуарлардаги шубҳа-гумонларни янада кучайтирмоқда.
Ўз навбатида, Binance платформаси раҳбарияти ушбу хавотирли хабарларга нисбатан тезкорлик билан ўз позициясини маълум қилди. Биржа вакилларининг қатъий таъкидлашича, компания ихтиёридаги мавжуд ички маълумотларга кўра, Греция ҳукумати аризани кўриб чиқиш жараёнини аллақачон муваффақиятли якунлаган. Шунингдек, ҳужжатлар MiCA лицензиясини олишнинг барча талаб ва шартларига тўлиқ мувофиқ деб топилган. «Греция томонидан бунинг акси ҳақида биржамизга ҳеч қандай расмий огоҳлантириш ёки баёнот келиб тушгани йўқ», — дейилади компания чиқишида. Бундан кўриниб турибдики, крипто-саноатда куз фаслигача катта ҳуқуқий курашлар давом этиши мумкин.
Крипто-таҳлилчиларнинг фикри:
Европа бозори мазкур биржа учун энг стратегик ва даромадли ҳудудлардан бири ҳисобланади. Агар MiCA лицензияси атрофидаги муаммолар ҳақиқатга айланиб, Binance Европани тарк этишга мажбур бўлса, бу рақамли валюталар курсига ва умумий трейдерлар фаоллигига жиддий зарба бўлиши мумкин. Аммо Binance ўз қонуний мақомини ҳимоя қилишга тўлиқ тайёр кўринмоқда.
Глобал крипто-бозордаги энг шов-шувли ўзгаришлар, Binance ва MiCA тизимидаги сўнгги техник жараёнлар ҳамда жаҳон молия оламига оид энг тезкор, ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…