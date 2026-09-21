Денгиз остидан ҳам ўтади: Хитойнинг 55 километрлик улкан кўприги (фото)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойнинг 55 километрлик Гонконг–Чжухай–Макао кўприги денгиз устидан ўтувчи энг йирик инфратузилма лойиҳаси бўлиб, дунёдаги энг узун кўприк-туннел денгиз ўтиш тизимидир.
- Ушбу иншоот Гонконг, Чжухай ва Макао шаҳарларини боғлайди, жумладан, 6,7 километрлик сувости туннели ҳам мавжуд.
- Лойиҳанинг умумий қиймати қарийб 19,1 миллиард долларни ташкил этди.
Хитойнинг Гонконг–Чжухай–Макао кўприги денгиз устида қурилган энг йирик инфратузилма лойиҳаларидан бири ҳисобланади. Умумий узунлиги 55 километр бўлган ушбу кўприк-туннель тизими Гонконг, Чжухай ва Макао шаҳарларини ўзаро боғлайди. Расмий маълумотларга кўра, у дунёдаги энг узун кўприк-туннель денгиз ўтиш тизимидир.
Иншоотнинг умумий 55 километрлик узунлигига Гонконг боғловчи йўли, 29,6 километр узунликдаги асосий кўприк ҳамда Чжухай боғловчи йўли киради. Гонконг портидан Чжухай ва Макао портларигача бўлган тахминан 42 километрлик йўлни автомобилда қарийб 40 дақиқада босиб ўтиш мумкин.
Кўприкнинг энг эътиборли жиҳатларидан бири — унинг бир қисми денгиз остидан ўтишидир. Асосий кўприк тизимига 6,7 километр узунликдаги сувости туннели ҳам киради. Туннель денгиз тубидан ўтказилган бўлиб, унинг энг паст қисми денгиз сатҳидан 46 метр чуқурликда жойлашган.
Сувости туннелини кўприк билан боғлаш учун иккита сунъий орол барпо этилган. Туннель 33 та йирик сувости сегментидан ташкил топган бўлиб, стандарт сегментларнинг ҳар бири 180 метр узунлик, 38 метр кенглик ва 11 метр баландликка эга. Уларнинг оғирлиги қарийб 80 минг тоннани ташкил қилади.
Лойиҳанинг асосий кўприк-туннель қисми дастлаб 38,1 миллиард юань миқдорида баҳоланган. Қурилиш жараёнида харажатлар ошган ва кейинчалик асосий кўприк учун тасдиқланган смета қарийб 48,1 миллиард юанга етган. Умумий лойиҳа қиймати эса якунда қарийб 127 миллиард юань, яъни 19,1 миллиард доллар атрофида бўлган.
Гонконг–Чжухай–Макао кўприги қурилишида мураккаб муҳандислик ечимларидан фойдаланилган. Унинг асосий кўприги, сунъий ороллари ва сувости туннели биргаликда денгиз орқали учта йирик ҳудудни боғлайдиган улкан транспорт тизимини ташкил этади.
Изоҳлар 0
…