Денгиз остидан ҳам ўтади: Хитойнинг 55 километрлик улкан кўприги (фото)

·69·Дунё
Денгиз остидан ҳам ўтади: Хитойнинг 55 километрлик улкан кўприги (фото)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойнинг 55 километрлик Гонконг–Чжухай–Макао кўприги денгиз устидан ўтувчи энг йирик инфратузилма лойиҳаси бўлиб, дунёдаги энг узун кўприк-туннел денгиз ўтиш тизимидир.
  • Ушбу иншоот Гонконг, Чжухай ва Макао шаҳарларини боғлайди, жумладан, 6,7 километрлик сувости туннели ҳам мавжуд.
  • Лойиҳанинг умумий қиймати қарийб 19,1 миллиард долларни ташкил этди.

Хитойнинг Гонконг–Чжухай–Макао кўприги денгиз устида қурилган энг йирик инфратузилма лойиҳаларидан бири ҳисобланади. Умумий узунлиги 55 километр бўлган ушбу кўприк-туннель тизими Гонконг, Чжухай ва Макао шаҳарларини ўзаро боғлайди. Расмий маълумотларга кўра, у дунёдаги энг узун кўприк-туннель денгиз ўтиш тизимидир.

Иншоотнинг умумий 55 километрлик узунлигига Гонконг боғловчи йўли, 29,6 километр узунликдаги асосий кўприк ҳамда Чжухай боғловчи йўли киради. Гонконг портидан Чжухай ва Макао портларигача бўлган тахминан 42 километрлик йўлни автомобилда қарийб 40 дақиқада босиб ўтиш мумкин.

Кўприкнинг энг эътиборли жиҳатларидан бири — унинг бир қисми денгиз остидан ўтишидир. Асосий кўприк тизимига 6,7 километр узунликдаги сувости туннели ҳам киради. Туннель денгиз тубидан ўтказилган бўлиб, унинг энг паст қисми денгиз сатҳидан 46 метр чуқурликда жойлашган.

Dengiz oʻrtasidagi sunʼiy orolda joylashgan avtomobil yoʻli va tunnel kirishi.

Сувости туннелини кўприк билан боғлаш учун иккита сунъий орол барпо этилган. Туннель 33 та йирик сувости сегментидан ташкил топган бўлиб, стандарт сегментларнинг ҳар бири 180 метр узунлик, 38 метр кенглик ва 11 метр баландликка эга. Уларнинг оғирлиги қарийб 80 минг тоннани ташкил қилади.

Dengiz ustidan o'tgan uzun ko'prik, uzoqdagi orollar va shahar manzarasi.

Лойиҳанинг асосий кўприк-туннель қисми дастлаб 38,1 миллиард юань миқдорида баҳоланган. Қурилиш жараёнида харажатлар ошган ва кейинчалик асосий кўприк учун тасдиқланган смета қарийб 48,1 миллиард юанга етган. Умумий лойиҳа қиймати эса якунда қарийб 127 миллиард юань, яъни 19,1 миллиард доллар атрофида бўлган.

Dengiz ustidan oʻtgan koʻp polosali egri koʻprik va yashil tepaliklar.

Гонконг–Чжухай–Макао кўприги қурилишида мураккаб муҳандислик ечимларидан фойдаланилган. Унинг асосий кўприги, сунъий ороллари ва сувости туннели биргаликда денгиз орқали учта йирик ҳудудни боғлайдиган улкан транспорт тизимини ташкил этади.

Gonkong-Chjuxay-Makao koʻprigi ustidagi yirik nazorat-oʻtish punkti va uzoq yoʻl.
Гонконг–Чжухай–Макао кўпригиСувости туннелиХитой инфратузилма лойиҳалариЧжухай–Макао портлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширадиБир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширадиБугун, 09:38Дунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқландиДунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқландиБугун, 09:27Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?Бугун, 09:20Фермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олиндиФермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олиндиБугун, 09:11ChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиКеча, 23:20Қизларининг таълими учун она ялангоёқ 3 км югурдиҚизларининг таълими учун она ялангоёқ 3 км югурдиКеча, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?