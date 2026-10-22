Японияда бир соатга бувини 23 долларга ижарага олиш мумкин

·26·Дунё
Японияда бир соатга бувини 23 долларга ижарага олиш мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Япониянинг Клиент Сервисес компанияси 2012 йилдан буён 60 ёшдан 94 ёшгача бўлган аёлларни «ОК Грандма» хизмати доирасида соатига 23 доллар эвазига ижарага беради.
  • Мазкур хизмат мижозларга кекса ёшли аёлларнинг ҳаётий тажрибаси, маслаҳатлари, уй юмушларидаги ёрдами ёки шунчаки самимий суҳбатидан фойдаланиш имконини яратади.
  • Компания таркибида 100 нафардан ортиқ аёл фаолият юритиб, улар мижозларнинг эҳтиёжига қараб танлаб берилади.

Японияда инсонлар билан суҳбатлашиш, ҳаётий маслаҳат олиш ёки уй таомларидан баҳраманд бўлиш учун ўзига хос хизмат мавжуд. «OK Grandma» деб номланган ушбу хизмат орқали истаган киши 60 ёшдан 94 ёшгача бўлган аёлни бир соатга «ижарага олиши» мумкин. Хизматнинг асосий нархи 3 300 япон иени, яъни тахминан 23 долларни ташкил этади.

Мазкур хизмат Японияда турли маиший ва кундалик ёрдам хизматларини таклиф қилувчи Client Services компанияси томонидан йўлга қўйилган. Компания уй тозалаш, турар жой билан боғлиқ ишлар, болаларга қараш ва уй ҳайвонларини парваришлаш каби хизматларни тақдим этади. Бироқ унинг одамлар эътиборини кўпроқ тортадиган йўналишлари анча ғайриоддий.

Масалан, компания мижознинг ўрнига турли тадбирларда қатнашадиган, бошқалардан унинг номидан узр сўрайдиган ёки ҳатто ишдан бўшаш жараёнида унинг ўрнини босадиган одамларни ҳам таклиф қилади. Шулар орасида энг машҳур хизматлардан бири — «OK Grandma» бўлиб, у ёши катта аёлларнинг тажрибаси ва меҳрибонлигидан фойдаланиш имконини беради.

Хизмат 2012 йилда ишга туширилган

«OK Grandma», яъни «OK Oppa-Chan» номи билан ҳам танилган хизмат Client Services компанияси ташкил этилганидан икки йил ўтиб, 2012 йилда иш бошлаган. У ҳанузгача компаниянинг энг оммабоп таклифларидан бири ҳисобланади.

Компанияда 100 нафардан ортиқ кекса ёшли аёл фаолият юритади. Уларнинг ҳар бири бой ҳаётий тажрибага, турли қизиқиш ва қобилиятларга эга. Улар ёш ўтганига қарамай, жамиятга ҳали кўп фойда келтиришлари мумкинлигига ишонишади.

Айримлари одамлар билан мулоқот қилиш ва уларни тинглашда моҳир бўлса, бошқалари миллий таомлар тайёрлаш, уй ишлари ёки болаларга қараш бўйича катта тажрибага эга. Шунингдек, чиройли хат ёзиш қобилияти билан ажралиб турадиган аёллар ҳам бор.

Хизматнинг расмий саҳифасида ёшнинг афзалликлари ҳақида шундай фикр билдирилган:

«Ёшнинг устунлиги — майда-чуйда нарсалардан ҳаяжонга тушмаслик ва уларга ортиқча аҳамият бермаслик қобилиятидир».

Шунингдек, кекса аёлларнинг ёрдамга муҳтож инсонларга эътиборли муносабати, йиллар давомида орттирган уй-рўзғор юритиш ва бола тарбиялаш кўникмалари, қўни-қўшнилар ва қариндошлар билан мулоқот жараёнида шаклланган тажрибаси алоҳида таъкидланган. Ҳаётнинг яхши ва қийин даврларини бошдан кечиргани, самимийлиги ва илиқ муносабати ҳам уларнинг ўрнини бошқалар билан алмаштириб бўлмайдиган фазилатлар сифатида қайд этилган.

Ҳар бир мижозга эҳтиёжига мос «буви» танланади

Shlyapa kiygan ikki ayol selfi tushib jilmayib turibdi.

Компанияда хизмат кўрсатувчи аёллар кўп бўлгани учун мижозлар ўз эҳтиёжларини тушунтиришлари кифоя. Шундан сўнг Client Services уларга мос номзодни танлаб беради.

Масалан, баъзи аёллар анъанавий япон таомларини тайёрлашда жуда моҳир. Бошқалари уй тозалаш ёки болаларга қараш бўйича катта тажрибага эга. Айримлари эса чиройли хат ёзиш маҳорати билан ажралиб туради.

Бироқ ушбу хизматдан фойдаланиш учун албатта муайян касбий маҳоратга эга бўлиш шарт эмас. Ёшларни сабр билан тинглаш, уларга ҳаётий маслаҳат бериш ёки муносабатлар борасида тажрибали инсон сифатида фикр билдиришнинг ўзи ҳам катта аҳамиятга эга.

Айримлар шахсий муаммоларини ҳал қилиш учун мурожаат қилади

«OK Grandma» хизматидан фойдаланувчиларнинг сабаблари ҳам турлича. Масалан, мижозлардан бири севгилиси билан муносабатларини тугатмоқчи бўлгани, аммо буни унга очиқ айтишга қийналаётгани учун ёрдам сўраган.

«Севгилим билан ажрашмоқчиман, лекин буни унга очиқ айта олмаяпман. Шунинг учун бувим мен билан бирга боришини хоҳлайман», — деган у.

Яна бир мижоз эса тўйида қатнашадиган қариндошлари етарли бўлмагани учун ушбу хизматга мурожаат қилган.

«Тўйимда қариндошларим етарли эмас. Шунинг учун оила аъзоим сифатида тадбирда иштирок этишингизни хоҳлайман», — дея ўз танловини изоҳлаган мижозлардан бири.

Бундай мисоллар хизмат фақат маиший ёрдам билан чекланмаслигини, балки одамларга муҳим кунларда ҳамроҳ бўлиш ва уларнинг ёлғизлик ҳиссини камайтиришга қаратилганини кўрсатади.

«Буви ижараси» қанча туради?

Ko'zoynakli keksa ayol ko'chada telefon ushlab jilmayib turibdi.

Хизматдан фойдаланиш учун мижоз соатига 3 300 япон иени, яъни тахминан 23 доллар тўлаши керак. Бундан ташқари, йўл харажатлари ҳам мижоз зиммасига юкланади. Шунингдек, бирга ўтказилган вақт давомида кекса аёл учун зарур бўлган бошқа харажатларни ҳам мижоз қоплайди.

Япониядаги бундай хизматлар инсонларнинг турли эҳтиёжларига мос ечимлар таклиф этилаётганини кўрсатади. «OK Grandma» эса кекса инсонларнинг ҳаётий тажрибаси, самимий суҳбати ва меҳрибонлигини замонавий хизматга айлантиргани билан ажралиб туради.

OK GrandmaЯпонияClient Servicesижтимоий хизматлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москвада ижтимоий тўловлар учун ҳужжатларни рақамли узатиш тизими ишга тушдиМосквада ижтимоий тўловлар учун ҳужжатларни рақамли узатиш тизими ишга тушди22 май 18:25Японияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқдаЯпонияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқда3 октябр 15:46Японияда уйқуга тўймайдиганлар мусобақасида 14 минг долларлик бош соврин топширилдиЯпонияда уйқуга тўймайдиганлар мусобақасида 14 минг долларлик бош соврин топширилди7 октябр 20:30Японияда ухлаб, 14 минг доллар ютиб олдиЯпонияда ухлаб, 14 минг доллар ютиб олди8 октябр 18:36Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиАёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлди17 август 18:20Кремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очдиКремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очди11 сентябр 15:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда