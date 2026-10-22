Японияда бир соатга бувини 23 долларга ижарага олиш мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Япониянинг Клиент Сервисес компанияси 2012 йилдан буён 60 ёшдан 94 ёшгача бўлган аёлларни «ОК Грандма» хизмати доирасида соатига 23 доллар эвазига ижарага беради.
- Мазкур хизмат мижозларга кекса ёшли аёлларнинг ҳаётий тажрибаси, маслаҳатлари, уй юмушларидаги ёрдами ёки шунчаки самимий суҳбатидан фойдаланиш имконини яратади.
- Компания таркибида 100 нафардан ортиқ аёл фаолият юритиб, улар мижозларнинг эҳтиёжига қараб танлаб берилади.
Японияда инсонлар билан суҳбатлашиш, ҳаётий маслаҳат олиш ёки уй таомларидан баҳраманд бўлиш учун ўзига хос хизмат мавжуд. «OK Grandma» деб номланган ушбу хизмат орқали истаган киши 60 ёшдан 94 ёшгача бўлган аёлни бир соатга «ижарага олиши» мумкин. Хизматнинг асосий нархи 3 300 япон иени, яъни тахминан 23 долларни ташкил этади.
Мазкур хизмат Японияда турли маиший ва кундалик ёрдам хизматларини таклиф қилувчи Client Services компанияси томонидан йўлга қўйилган. Компания уй тозалаш, турар жой билан боғлиқ ишлар, болаларга қараш ва уй ҳайвонларини парваришлаш каби хизматларни тақдим этади. Бироқ унинг одамлар эътиборини кўпроқ тортадиган йўналишлари анча ғайриоддий.
Масалан, компания мижознинг ўрнига турли тадбирларда қатнашадиган, бошқалардан унинг номидан узр сўрайдиган ёки ҳатто ишдан бўшаш жараёнида унинг ўрнини босадиган одамларни ҳам таклиф қилади. Шулар орасида энг машҳур хизматлардан бири — «OK Grandma» бўлиб, у ёши катта аёлларнинг тажрибаси ва меҳрибонлигидан фойдаланиш имконини беради.
Хизмат 2012 йилда ишга туширилган
«OK Grandma», яъни «OK Oppa-Chan» номи билан ҳам танилган хизмат Client Services компанияси ташкил этилганидан икки йил ўтиб, 2012 йилда иш бошлаган. У ҳанузгача компаниянинг энг оммабоп таклифларидан бири ҳисобланади.
Компанияда 100 нафардан ортиқ кекса ёшли аёл фаолият юритади. Уларнинг ҳар бири бой ҳаётий тажрибага, турли қизиқиш ва қобилиятларга эга. Улар ёш ўтганига қарамай, жамиятга ҳали кўп фойда келтиришлари мумкинлигига ишонишади.
Айримлари одамлар билан мулоқот қилиш ва уларни тинглашда моҳир бўлса, бошқалари миллий таомлар тайёрлаш, уй ишлари ёки болаларга қараш бўйича катта тажрибага эга. Шунингдек, чиройли хат ёзиш қобилияти билан ажралиб турадиган аёллар ҳам бор.
Хизматнинг расмий саҳифасида ёшнинг афзалликлари ҳақида шундай фикр билдирилган:
«Ёшнинг устунлиги — майда-чуйда нарсалардан ҳаяжонга тушмаслик ва уларга ортиқча аҳамият бермаслик қобилиятидир».
Шунингдек, кекса аёлларнинг ёрдамга муҳтож инсонларга эътиборли муносабати, йиллар давомида орттирган уй-рўзғор юритиш ва бола тарбиялаш кўникмалари, қўни-қўшнилар ва қариндошлар билан мулоқот жараёнида шаклланган тажрибаси алоҳида таъкидланган. Ҳаётнинг яхши ва қийин даврларини бошдан кечиргани, самимийлиги ва илиқ муносабати ҳам уларнинг ўрнини бошқалар билан алмаштириб бўлмайдиган фазилатлар сифатида қайд этилган.
Ҳар бир мижозга эҳтиёжига мос «буви» танланади
Компанияда хизмат кўрсатувчи аёллар кўп бўлгани учун мижозлар ўз эҳтиёжларини тушунтиришлари кифоя. Шундан сўнг Client Services уларга мос номзодни танлаб беради.
Масалан, баъзи аёллар анъанавий япон таомларини тайёрлашда жуда моҳир. Бошқалари уй тозалаш ёки болаларга қараш бўйича катта тажрибага эга. Айримлари эса чиройли хат ёзиш маҳорати билан ажралиб туради.
Бироқ ушбу хизматдан фойдаланиш учун албатта муайян касбий маҳоратга эга бўлиш шарт эмас. Ёшларни сабр билан тинглаш, уларга ҳаётий маслаҳат бериш ёки муносабатлар борасида тажрибали инсон сифатида фикр билдиришнинг ўзи ҳам катта аҳамиятга эга.
Айримлар шахсий муаммоларини ҳал қилиш учун мурожаат қилади
«OK Grandma» хизматидан фойдаланувчиларнинг сабаблари ҳам турлича. Масалан, мижозлардан бири севгилиси билан муносабатларини тугатмоқчи бўлгани, аммо буни унга очиқ айтишга қийналаётгани учун ёрдам сўраган.
«Севгилим билан ажрашмоқчиман, лекин буни унга очиқ айта олмаяпман. Шунинг учун бувим мен билан бирга боришини хоҳлайман», — деган у.
Яна бир мижоз эса тўйида қатнашадиган қариндошлари етарли бўлмагани учун ушбу хизматга мурожаат қилган.
«Тўйимда қариндошларим етарли эмас. Шунинг учун оила аъзоим сифатида тадбирда иштирок этишингизни хоҳлайман», — дея ўз танловини изоҳлаган мижозлардан бири.
Бундай мисоллар хизмат фақат маиший ёрдам билан чекланмаслигини, балки одамларга муҳим кунларда ҳамроҳ бўлиш ва уларнинг ёлғизлик ҳиссини камайтиришга қаратилганини кўрсатади.
«Буви ижараси» қанча туради?
Хизматдан фойдаланиш учун мижоз соатига 3 300 япон иени, яъни тахминан 23 доллар тўлаши керак. Бундан ташқари, йўл харажатлари ҳам мижоз зиммасига юкланади. Шунингдек, бирга ўтказилган вақт давомида кекса аёл учун зарур бўлган бошқа харажатларни ҳам мижоз қоплайди.
Япониядаги бундай хизматлар инсонларнинг турли эҳтиёжларига мос ечимлар таклиф этилаётганини кўрсатади. «OK Grandma» эса кекса инсонларнинг ҳаётий тажрибаси, самимий суҳбати ва меҳрибонлигини замонавий хизматга айлантиргани билан ажралиб туради.
Изоҳлар 0
…