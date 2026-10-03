Японияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқда

·40·Дунё
Японияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқда

Японияда доимий яшаш ҳуқуқини олишни истаган хорижликлар учун талаблар янада қатъийлаштирилмоқда. Эндиликда япон тилини билиш ҳам асосий шартлардан бирига айланиши кутилмоқда.

Япония Иммиграция хизматлари агентлиги доимий яшаш ҳуқуқини олиш бўйича янги талабларни эълон қилди. Унга кўра, 2027 йил апрелидан бошлаб ариза берувчилардан камида Б1 даражасида япон тилини билиш талаб этилади. Бу даража япон тилини билиш бўйича JLPT тизимидаги тахминан Н3 даражасига мос келади.

Бундан ташқари, ариза берувчининг даромади, молиявий барқарорлиги ва келажакдаги пенсия таъминоти ҳам кўриб чиқилади. Шу орқали хорижликнинг Японияда узоқ муддат давомида ўзини моддий жиҳатдан таъминлай олиши баҳоланади. Япон фуқароси билан турмуш қурган хорижликлар учун ҳам талаблар ўзгаради. Амалдаги тартибда айрим ҳолатларда уч йил никоҳда бўлиш ва Японияда бир йил яшаш етарли бўлса, янги тартибда бу муддат камида беш йил никоҳда бўлиш ва Японияда уч йил яшашгача узайтирилади.

Шундай қилиб, янги қоидалар Японияда доимий яшаш ҳуқуқини олишни режалаштираётган хорижликлардан нафақат мамлакатда етарлича узоқ яшашни, балки тил билими ва молиявий барқарорликни ҳам кўрсатишни талаб қилади.

Япония Иммиграция хизматиЯпонияда доимий яшаш ҳуқуқиJLPTЯпонияда миграция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?2 сентябр 12:16Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?10 июл 10:06"Агар ўладиган бўлсангиз, ўз юртингизга бориб ўлинг!": Таиланд бош вазири баёноти..."Агар ўладиган бўлсангиз, ўз юртингизга бориб ўлинг!": Таиланд бош вазири баёноти...18 сентябр 18:16Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиАёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлди17 август 18:20Японияда одамлар учун ноёб музлаткич яратилдиЯпонияда одамлар учун ноёб музлаткич яратилди23 июл 17:00Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?1 август 15:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота