Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?

·60·Дунё
Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дунёда фақат уч киши, жумладан, Буюк Британия қироли Чарлз ИИИ, Япония императори Наруҳито ва унинг рафиқаси Масако, ўзларининг алоҳида мақомлари туфайли паспорциз хорижга сафар қилиш ҳуқуқига эга.
  • Буюк Британия қироли учун Британия паспорти талаб этилмайди, чунки паспортлар монарх номидан расмийлаштирилади ва унинг ўрнига махсус ҳужжатлар ҳамда дипломатик тартиблар қўлланилади.

Хорижга саёҳат қилишда аксарият одамлар учун паспорт асосий ҳужжат ҳисобланади. Бироқ дунёда ўз мақоми туфайли паспортсиз хорижга сафар қилиш ҳуқуқига эга бўлган атиги уч нафар шахс бор: Буюк Британия қироли Чарльз III, Япония императори Наруҳито ва унинг рафиқаси Масако. Бу имтиёз уларнинг давлат раҳбари ва монарх сифатидаги алоҳида мақоми билан боғлиқ.

Буюк Британия қироли Чарльз III учун хорижга чиқишда Британия паспорти талаб этилмайди. Қироллик оиласининг расмий сайтида бунинг сабаби Британия паспортлари монарх номидан расмийлаштирилиши билан изоҳланган. Шу боис қиролнинг ўзига алоҳида паспорт керак эмас.

Оддий паспорт ўрнига Британия монархи сафарларида махсус ҳужжат ва дипломатик тартиблардан фойдаланилади. Британия паспортининг биринчи саҳифасида ҳам монарх номидан унинг эгасини тўсқинликсиз ўтказиш ва зарур ёрдам ҳамда ҳимоя кўрсатиш сўралган расмий мурожаат мавжуд. Қироллик оиласининг бошқа аъзолари эса паспорт билан саёҳат қилади.

Япония императори нега паспорт олмайди?

Япония императори Наруҳито ва унинг рафиқаси Масако ҳам шунга ўхшаш, аммо алоҳида тартибга эга. 1971 йилда Япония Ташқи ишлар органлари император ва императрицага оддий паспорт бериш ҳамда уларни оддий фуқаролар каби паспорт ва виза жараёнларидан ўтказиш мақомларига мос эмас, деган қарорга келган.

Шу сабабли император ва императрица хорижга ташриф буюрганда паспорт ўрнига тегишли вазирлик ҳужжати асосида сафар қилади. Япония ҳукумати эса уларнинг ташрифи ҳақида бориладиган давлатни олдиндан дипломатик каналлар орқали хабардор қилади.

Бу имтиёз Япония император оиласининг барча аъзоларига тегишли эмас. Масалан, бошқа юқори мартабали император оиласи аъзолари дипломатик паспортлардан фойдаланади.

Императорнинг мақоми яна нимаси билан фарқ қилади?

Японияда императорнинг оддий фуқаролардан фарқли мақоми бошқа жиҳатларда ҳам намоён бўлади. У мамлакат сиёсатини бевосита бошқармайди ва конституция бўйича давлат ҳамда халқ бирлигининг рамзи ҳисобланади.

Шунингдек, Япония император оиласи аъзолари оддий фамилиядан фойдаланмайди.

Шундай қилиб, Чарльз III, Наруҳито ва Масаконинг паспортсиз хорижга чиқиши оддий истисно эмас, балки уларнинг конституциявий ва давлатчиликдаги алоҳида мақомига боғлиқ махсус тартиб ҳисобланади.

Буюк Британия қироли Чарльз IIIЯпония императоры НаруҳитоЯпония императрици Масакомонархлар паспортсиз саёҳат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширадиБир кечаси 8 100 доллар: Саудия ҳашаматли поезд ишга туширадиБугун, 09:38Дунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқландиДунёдаги энг яхши меҳмонхона қайси экани аниқландиБугун, 09:27Фермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олиндиФермер ChatGPTда ўғлини ўлдириш режасини ёзгани учун ҳибсга олиндиБугун, 09:11ChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиКеча, 23:20Қизларининг таълими учун она ялангоёқ 3 км югурдиҚизларининг таълими учун она ялангоёқ 3 км югурдиКеча, 21:40АҚШда бир бўлимнинг 14 нафар ҳамшираси бир вақтда ҳомиладор бўлганАҚШда бир бўлимнинг 14 нафар ҳамшираси бир вақтда ҳомиладор бўлганКеча, 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?