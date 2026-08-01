Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?

·81·Дунё
Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?
Қисқача

Японияда ёлғиз ва моддий қийинчиликка дуч келган айрим қариялар қамоқхонага тушиш учун атайлаб майда жиноят содир етаётгани жиддий ижтимоий муаммога айланган. Мамлакатда 65 ёшдан ошган аҳолининг қарийб 20 фоизи қашшоқлик чегарасида яшаши боис, кексалар қамоқхонадаги озиқ-овқат, иссиқ жой ва тиббий ёрдамдан фойдаланишни афзал кўрмоқда.

Японияда кексалар орасида майда жиноятлар, хусусан, дўконлардан ўғрилик қилиш билан боғлиқ ҳолатлар жамиятда жиддий ижтимоий муаммога айланган. Айрим ёлғиз ва моддий қийинчиликка дуч келган қариялар ҳатто атайлаб майда жиноят содир этиб, қамоққа тушишни танлаётгани ҳақида хабарлар тарқалган.

Бу ҳолатнинг ортида бир нечта сабаб бор. Кекса инсонлар учун қамоқхонада озиқ-овқат, иссиқ жой ва тиббий ёрдам таъминланади. Ташқарида эса баъзилар пенсия ҳисобидан кун кечириш, уй-жой ва даволаниш харажатларини қоплашда қийналади. Японияда 65 ёшдан ошган аҳолининг қарийб 20 фоизи қашшоқлик чегарасида яшаётгани ҳам муаммонинг иқтисодий томонини кўрсатади.

Айниқса, кекса аёллар орасида дўкондан майда ўғрилик қилиш кенг тарқалган. Япония Адлия вазирлигининг 2024 йилги жиноятлар бўйича ҳисоботига кўра, 60 ёшдан ошган қамоқдаги аёл маҳбусларнинг 95,9 фоизи ўғриликнинг айнан дўкондан ўғрилик қилиш тури билан боғлиқ жиноят содир этган. Шу тадқиқотда 60 ёшдан ошган аёлларнинг 37,4 фоизи жиноят сабабларидан бири сифатида тирикчилик харажатлари билан боғлиқ муаммоларни кўрсатган.

Муаммонинг яна бир муҳим сабаби — ёлғизлик. Айрим кексалар оила аъзоларидан узоқ яшайди, ижтимоий алоқалари эса тобора камайиб боради. Қамоқхонада эса улар кун тартиби, овқатланиш, тиббий назорат ва бошқа одамлар билан мулоқот қилиш имконига эга бўлади. Илгариги тадқиқотларда ҳам кекса ўғриларнинг бир қисми жиноятга иқтисодий эҳтиёждан ташқари ёлғизлик ва ҳаётдаги мақсаднинг йўқолиши каби омиллар сабаб бўлганини билдирган.

Шу билан бирга, «Японияда кексалар қамоққа тушиш учун оммавий равишда жиноят содир этмоқда», деган хулоса қилиш тўғри эмас. Бу ҳолат айрим заиф қатлам вакиллари мисолида кузатилаётган муаммо бўлиб, унинг ортида қариялик, камбағаллик, уй-жой ва ёлғизлик каби мураккаб ижтимоий масалалар турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!Бугун, 16:19Россиялик олимлар Хибин тоғларида олтиндан ҳам қиммат янги минерал аниқлашдиРоссиялик олимлар Хибин тоғларида олтиндан ҳам қиммат янги минерал аниқлашдиБугун, 16:04 Мисрда 3500 йил аввал барпо этилган қадимий аҳоли манзилгоҳи топилди Мисрда 3500 йил аввал барпо этилган қадимий аҳоли манзилгоҳи топилдиБугун, 15:46Блогер акула ҳужумидан омон қолди: 4 марта операция қилиндиБлогер акула ҳужумидан омон қолди: 4 марта операция қилиндиБугун, 15:17Роналду ва Жоржинанинг тўйи бугун — 1 августда бўляптими?Роналду ва Жоржинанинг тўйи бугун — 1 августда бўляптими?Бугун, 14:31«Энг гўзал ёлғон»: она ўғлига ҳақиқатни айтмади«Энг гўзал ёлғон»: она ўғлига ҳақиқатни айтмадиБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда