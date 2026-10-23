Японияда ҳақиқий ўқ отиши мумкин бўлган 16 минг ўйинчоқ қайтариб олинмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Японияда совринли автоматлар орқали тарқатилган 16 мингта пластик ўйинчоқ тўппонча ҳақиқий ўқ-дориларни отиш қобилиятига эга эканлиги аниқлангач, уларни муомаладан қайтариб олиш ишлари бошланди.
- Хитойдан импорт қилинган ва 78 та компанияга етказиб берилган «Реал Гиммикк Mini Револвер» каби 16 турдаги ўйинчоқлар инсон ҳаёти учун жиддий хавф туғдиради.
Японияда мамлакат бўйлаб ўрнатилган совринли автоматларда мукофот сифатида тарқатилган 16 мингтагача пластик ўйинчоқ тўппонча ҳақиқий ўқ-дориларни отиш қобилиятига эга бўлиши мумкинлиги аниқлангач, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар жиддий огоҳлантириш берди.
Япония Миллий полиция агентлиги (NPA) яқинда мамлакатнинг турли ҳудудларидаги совринли автоматларда минглаб ноқонуний қуроллар соврин сифатида тақдим этилаётгани ҳақида хабар берди. Айни пайтда масъул идоралар ушбу маҳсулотларни муомаладан қайтариб олиш чораларини шошилинч равишда кўрмоқда.
Гап Хитойдан Японияга олиб кирилган ва кран ёрдамида ўйинчоқ совринларни олиш мумкин бўлган автоматларда тарқатилган «Real Gimmick Mini Revolver» номли маҳсулот ҳақида бормоқда. Ташқи кўринишидан безарар, ёрқин рангли пластик ўйинчоққа ўхшайдиган ушбу тўппончанинг техник хусусиятлари эса уни ҳақиқий ўқотар қурол сифатида ишлатиш эҳтимоли борлигини кўрсатган.
Ўйинчоқ тўппонча тўпламида саккизта пластик ўқ ҳам мавжуд. Улар ёрдамида турли буюмларга отиш ёки одамларни ҳазил тариқасида чўчитиш мумкин. Бироқ Япония Миллий полиция агентлиги текширувлари давомида мазкур қурол ҳақиқий ўқ-дориларни ҳам отиши мумкинлиги аниқланган. Бу эса оддий ўйинчоқ сифатида сотилаётган маҳсулотнинг жиддий хавф туғдириши мумкинлигини англатади.
Ҳақиқий ўқ отиши мумкин бўлган 16 турдаги ўйинчоқ аниқланди
Қизиғи шундаки, Япония Миллий полиция агентлиги ҳақиқий ўқларни отиш қобилиятига эга бўлиши мумкин бўлган 16 турдаги ўйинчоқ тўппончалар рўйхатини эълон қилди. Идора ушбу маҳсулотлар инсонга оғир, ҳатто ўлимга олиб келиши мумкин бўлган жароҳат етказиш хавфи борлигидан огоҳлантирди.
Рўйхатга киритилган барча қуроллар Хитойда ишлаб чиқарилган. Уларнинг айримларида металлдан ясалган, бошқаларида эса етарлича қаттиқ пластикдан тайёрланган зарб берувчи механизмлар мавжуд. Бу қисмлар қуролнинг ичида ўқ отишга имкон берадиган тарзда жойлаштирилган бўлиши мумкин. Шунингдек, уларнинг стволи кичик калибрли ўқларни сиғдира оладиган даражада кенг экани ҳам қайд этилган.
Масъул идоранинг таъкидлашича, бундай қуролларни сақлаш Япониянинг қиличлар ва ўқотар қуроллар назорати тўғрисидаги қонунини бузиш ҳисобланиши мумкин. Шу боис полиция фуқароларни қўлида шундай ўйинчоқлар бўлса, бу ҳақда яқин атрофдаги полиция бўлимига хабар беришга чақирмоқда.
Ўйинчоқлар 78 та компанияга етказиб берилган
Маълум бўлишича, «Real Gimmick Mini Revolver» ўтган йилнинг декабрь ойидан бошлаб Хитойдан Японияга импорт қилиб келинган. Уни мамлакатнинг 31 та префектурасида фаолият юритувчи 78 та компанияга етказиб беришган.
Маҳсулотнинг асосий харидорлари 12 ёшдан катта болалар ҳисобланган. Бироқ мутасаддиларнинг огоҳлантиришича, ташқи кўринишидан оддий пластик ўйинчоқ бўлиб туюлган тўппонча ҳақиқий қурол сифатида ишлатилса, жуда оғир оқибатларга олиб келиши мумкин.
Хавф фақат ўқнинг отилиши билан чекланмайди. Тўппонча конструкцияси ҳақиқий ўқ-дорилардан фойдаланиш учун мўлжалланмагани сабабли, ўқ кутилмаган томонга учиб кетиши мумкин. Бундан ташқари, отиш пайтида қуролнинг ўзи ёрилиб ёки портлаб кетиши ва уни ушлаб турган одамнинг қўлига жиддий шикаст етказиши эҳтимоли ҳам бор.
Мутахассислар огоҳлантираётган асосий жиҳат шундаки, арзон пластикдан тайёрланган ўйинчоқнинг ташқи кўриниши унинг хавфсиз эканини англатмайди. Аксинча, бундай маҳсулотнинг техник хусусиятлари кутилмаган ва ҳалокатли оқибатларга сабаб бўлиши мумкин.
Полиция фуқароларни огоҳлантирди
Япония Миллий полиция агентлиги бундай пластик ўйинчоқ тўппончаларга эга бўлган барча фуқароларни уларни оддий ўйинчоқ сифатида қабул қилмасликка чақирди. Идора ушбу маҳсулотлар ноқонуний ўқотар қуроллар сифатида баҳоланиши мумкинлигини таъкидлаб, уларни имкон қадар тезроқ полицияга топшириш зарурлигини билдирди.
Ҳозирги вазиятда асосий мақсад — хавфли маҳсулотларни аҳоли қўлидан қайтариб олиш ва улардан фойдаланиш натижасида юзага келиши мумкин бўлган бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олиш. Шу сабабли полиция огоҳлантиришига жиддий муносабатда бўлиш ва шубҳали қуролларни мустақил равишда синаб кўрмаслик муҳимдир.
Изоҳлар 0
…