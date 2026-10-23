Японияда ҳақиқий ўқ отиши мумкин бўлган 16 минг ўйинчоқ қайтариб олинмоқда

·78·Дунё
Японияда ҳақиқий ўқ отиши мумкин бўлган 16 минг ўйинчоқ қайтариб олинмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Японияда совринли автоматлар орқали тарқатилган 16 мингта пластик ўйинчоқ тўппонча ҳақиқий ўқ-дориларни отиш қобилиятига эга эканлиги аниқлангач, уларни муомаладан қайтариб олиш ишлари бошланди.
  • Хитойдан импорт қилинган ва 78 та компанияга етказиб берилган «Реал Гиммикк Mini Револвер» каби 16 турдаги ўйинчоқлар инсон ҳаёти учун жиддий хавф туғдиради.

Японияда мамлакат бўйлаб ўрнатилган совринли автоматларда мукофот сифатида тарқатилган 16 мингтагача пластик ўйинчоқ тўппонча ҳақиқий ўқ-дориларни отиш қобилиятига эга бўлиши мумкинлиги аниқлангач, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар жиддий огоҳлантириш берди.

Япония Миллий полиция агентлиги (NPA) яқинда мамлакатнинг турли ҳудудларидаги совринли автоматларда минглаб ноқонуний қуроллар соврин сифатида тақдим этилаётгани ҳақида хабар берди. Айни пайтда масъул идоралар ушбу маҳсулотларни муомаладан қайтариб олиш чораларини шошилинч равишда кўрмоқда.

Гап Хитойдан Японияга олиб кирилган ва кран ёрдамида ўйинчоқ совринларни олиш мумкин бўлган автоматларда тарқатилган «Real Gimmick Mini Revolver» номли маҳсулот ҳақида бормоқда. Ташқи кўринишидан безарар, ёрқин рангли пластик ўйинчоққа ўхшайдиган ушбу тўппончанинг техник хусусиятлари эса уни ҳақиқий ўқотар қурол сифатида ишлатиш эҳтимоли борлигини кўрсатган.

Ўйинчоқ тўппонча тўпламида саккизта пластик ўқ ҳам мавжуд. Улар ёрдамида турли буюмларга отиш ёки одамларни ҳазил тариқасида чўчитиш мумкин. Бироқ Япония Миллий полиция агентлиги текширувлари давомида мазкур қурол ҳақиқий ўқ-дориларни ҳам отиши мумкинлиги аниқланган. Бу эса оддий ўйинчоқ сифатида сотилаётган маҳсулотнинг жиддий хавф туғдириши мумкинлигини англатади.

Ҳақиқий ўқ отиши мумкин бўлган 16 турдаги ўйинчоқ аниқланди

Қизиғи шундаки, Япония Миллий полиция агентлиги ҳақиқий ўқларни отиш қобилиятига эга бўлиши мумкин бўлган 16 турдаги ўйинчоқ тўппончалар рўйхатини эълон қилди. Идора ушбу маҳсулотлар инсонга оғир, ҳатто ўлимга олиб келиши мумкин бўлган жароҳат етказиш хавфи борлигидан огоҳлантирди.

Рўйхатга киритилган барча қуроллар Хитойда ишлаб чиқарилган. Уларнинг айримларида металлдан ясалган, бошқаларида эса етарлича қаттиқ пластикдан тайёрланган зарб берувчи механизмлар мавжуд. Бу қисмлар қуролнинг ичида ўқ отишга имкон берадиган тарзда жойлаштирилган бўлиши мумкин. Шунингдек, уларнинг стволи кичик калибрли ўқларни сиғдира оладиган даражада кенг экани ҳам қайд этилган.

Масъул идоранинг таъкидлашича, бундай қуролларни сақлаш Япониянинг қиличлар ва ўқотар қуроллар назорати тўғрисидаги қонунини бузиш ҳисобланиши мумкин. Шу боис полиция фуқароларни қўлида шундай ўйинчоқлар бўлса, бу ҳақда яқин атрофдаги полиция бўлимига хабар беришга чақирмоқда.

Ўйинчоқлар 78 та компанияга етказиб берилган

Qutida va undan tashqarida ko'k va yashil rangli o'yinchoq mini revolver.

Маълум бўлишича, «Real Gimmick Mini Revolver» ўтган йилнинг декабрь ойидан бошлаб Хитойдан Японияга импорт қилиб келинган. Уни мамлакатнинг 31 та префектурасида фаолият юритувчи 78 та компанияга етказиб беришган.

Маҳсулотнинг асосий харидорлари 12 ёшдан катта болалар ҳисобланган. Бироқ мутасаддиларнинг огоҳлантиришича, ташқи кўринишидан оддий пластик ўйинчоқ бўлиб туюлган тўппонча ҳақиқий қурол сифатида ишлатилса, жуда оғир оқибатларга олиб келиши мумкин.

Хавф фақат ўқнинг отилиши билан чекланмайди. Тўппонча конструкцияси ҳақиқий ўқ-дорилардан фойдаланиш учун мўлжалланмагани сабабли, ўқ кутилмаган томонга учиб кетиши мумкин. Бундан ташқари, отиш пайтида қуролнинг ўзи ёрилиб ёки портлаб кетиши ва уни ушлаб турган одамнинг қўлига жиддий шикаст етказиши эҳтимоли ҳам бор.

Мутахассислар огоҳлантираётган асосий жиҳат шундаки, арзон пластикдан тайёрланган ўйинчоқнинг ташқи кўриниши унинг хавфсиз эканини англатмайди. Аксинча, бундай маҳсулотнинг техник хусусиятлари кутилмаган ва ҳалокатли оқибатларга сабаб бўлиши мумкин.

Полиция фуқароларни огоҳлантирди

Япония Миллий полиция агентлиги бундай пластик ўйинчоқ тўппончаларга эга бўлган барча фуқароларни уларни оддий ўйинчоқ сифатида қабул қилмасликка чақирди. Идора ушбу маҳсулотлар ноқонуний ўқотар қуроллар сифатида баҳоланиши мумкинлигини таъкидлаб, уларни имкон қадар тезроқ полицияга топшириш зарурлигини билдирди.

Ҳозирги вазиятда асосий мақсад — хавфли маҳсулотларни аҳоли қўлидан қайтариб олиш ва улардан фойдаланиш натижасида юзага келиши мумкин бўлган бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олиш. Шу сабабли полиция огоҳлантиришига жиддий муносабатда бўлиш ва шубҳали қуролларни мустақил равишда синаб кўрмаслик муҳимдир.

Япония Миллий полиция агентлигиReal Gimmick Mini Revolverўқотар қуроллар назорати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқдаЯпонияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқда3 октябр 15:46Оддий ўйинчоқ бир зумда 7 ёшли қиз терисини куйдирдиОддий ўйинчоқ бир зумда 7 ёшли қиз терисини куйдирди2 июл 12:07Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиАёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлди17 август 18:20Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?1 август 15:46Японияда одамлар учун ноёб музлаткич яратилдиЯпонияда одамлар учун ноёб музлаткич яратилди23 июл 17:00Белградда 150 минг кишилик исён: Сербияда талабалар Вучич ҳокимиятига хавф солмоқдаБелградда 150 минг кишилик исён: Сербияда талабалар Вучич ҳокимиятига хавф солмоқдаБугун 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда