Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлди

·0·Дунё
Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлди

Япониянинг ғарбий қисмидаги кичик Явата шаҳри мэри Шоко Кавата мамлакат тарихида амалдаги лавозимда туриб декрет таътилига чиққан биринчи мэр бўлди. Унинг бу қарори Японияда турли фикрларга сабаб бўлиб, халқаро оммавий ахборот воситалари эътиборини ҳам тортди.

69 мингга яқин аҳоли истиқомат қиладиган Явата шаҳрига раҳбарлик қилаётган Кавата 2023 йилда 33 ёшида Япониянинг энг ёш аёл мэрига айланган эди. Унинг айтишича, лавозимга сайланган пайтидаёқ фарзандли бўлишни режалаштирган.

Бироқ шаҳар ходимларига 16 ҳафталик декрет таътили кафолатланган бўлса-да, мэр лавозими учун бундай тартиб мавжуд эмас эди. Шу сабабли Кавата ўзининг декрет таътилига чиқиши учун алоҳида тартиб ишлаб чиқишига тўғри келган.

«Биринчи мэр бўлганимни билганимда, ўзим ҳам жуда ҳайрон қолдим. Бу ҳолатгача ёш аёллар, умуман аёллар орасидан мэр бўлганлар жуда кам эканини англадим», — деди Кавата.

Мэрнинг таътилга чиқишидан олдинги сўнгги оммавий тадбирларидан бири Явата Тайко фестивали олдидан ўтказилган кўча юриши бўлди. Ҳомиладорлиги анча сезиларли бўлган Кавата анъанага кўра кўчма синтоистик зиёратгоҳ — микоси устига чиқиш ўрнига, унинг ортидан пиёда юрди.

Каватанинг қарори Японияда гендер тенглиги масаласи яна бир бор муҳокама қилинишига сабаб бўлди. Мамлакат сиёсат соҳасида аёллар иштироки ҳали ҳам паст даражада. Жаҳон иқтисодий форумининг сўнгги гендер тенглиги ҳисоботида Япония 148 давлат орасида 118-ўринни, сиёсий имкониятлар бўйича эса 125-ўринни эгаллаган.

Каватанинг фикрича, айниқса аҳоли қариб бораётган ва туғилиш даражаси дунёдаги энг паст кўрсаткичлардан бири бўлган Японияда бу борада жиддий ислоҳотлар зарур.

Япония қонунчилигига кўра, аёлларга тахминан 14 ҳафталик декрет таътили олиш ҳуқуқи берилган. Одатда уларга бу даврда иш ҳақининг қарийб учдан икки қисми ва туғруқ учун қўшимча нафақа тўланади. Айрим давлат хизматчилари учун эса шартлар янада қулайроқ.

«Гендер тенглиги ва меҳнат тартибини ислоҳ қилиш ҳақида кўп гапирилади. Аммо раҳбарлик лавозимидагиларни ҳам қўшиб, барча касб эгалари фарзандли бўлишдан иккиланмайдиган жамиятни шакллантиришимиз керак. Акс ҳолда туғилишнинг камайиши, аҳолининг узлуксиз қисқариши ва иқтисодий таназзулнинг олдини олиш қийин», — деди Кавата.

Шаҳар аҳолисининг аксарияти мэрнинг қарорини қўллаб-қувватлаган. Ҳамкасблари ҳам уни декрет таътилига чиқишга рағбатлантирган. Бироқ оммавий ахборот воситаларида бу ҳақда кенг ёритилганидан сўнг, ижтимоий тармоқларда танқидий фикрлар ҳам пайдо бўлган.

Кавата айрим фойдаланувчилар уни мэрлик вазифасини бажаришдан кўра декрет таътилига чиқиш билан машҳур бўлгани ва «ишлаш учун эмас, таътилга чиқиш учун лавозимда тургани» ҳақида ёзганидан хафа бўлганини айтди. Унинг фарзанди сентябрь ойида дунёга келиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, маҳаллий аҳолининг барчаси ҳам мэрнинг қарорини бирдек қўллаб-қувватламаган. Айримлар, хусусан, Явата шаҳрида яшовчи Чие Фужита декрет таътили ҳуқуқини тан олса-да, Кавата таътил даврида ҳам тўлиқ маош олишига норози бўлган.

«Мен ҳам аёлман ва ўзим ҳам фарзандли бўлганман. Шунинг учун аёл сифатида унинг туғруқ вақтида таътилга чиқиш ҳуқуқига эга эканини қўллаб-қувватлайман. Аммо таътилда бўлган пайтида маошининг 100 фоизини олишига тўлиқ қўшила олмайман», — деди Фужита.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтдиБританияда 10 йил бедарак бўлган мушук уйига қайтдиБугун, 17:37Беларусь ва Эрон 2027–2031 йиллар учун стратегик битим имзоламоқда!Беларусь ва Эрон 2027–2031 йиллар учун стратегик битим имзоламоқда!Бугун, 15:21Хитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиХитойда 288 метрлик улкан лифт қурилдиБугун, 14:30«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!«Аввал дуо қиламиз»: 20 та кучукни тарбиялаган аёлнинг видеоси тармоқларни лол қолдирди!Бугун, 14:229 миллион евролик яхта чўкиб кетди9 миллион евролик яхта чўкиб кетдиБугун, 14:02Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?Шиддатли жанглар: «Толибон» Бадахшон устидан назоратни бой бермоқдами?Бугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди