Японияда ухлаб, 14 минг доллар ютиб олди

·6·Дунё
Японияда ухлаб, 14 минг доллар ютиб олди

Японияда шунчаки ухлаб, 2,22 миллион иена — қарийб 14 минг доллар мукофот ютиб олиш мумкин бўлган ноодатий мусобақа ўтказилди.

5 октябрь куни Токиода ташкил этилган “Matt Race by Koala” мусобақасида иштирокчилар 90 дақиқа давомида ухлаш орқали ўзаро беллашди. Улар махсус уйқуни кузатувчи қурилмалар билан жиҳозланиб, матрасларда ётган ҳолда дам олди.

Ғолибни аниқлашда фақат ким биринчи ухлаб қолгани эмас, балки уйқунинг чуқурлиги ва сифати, ухлаб қолиш тезлиги ҳамда уйқунинг барқарорлиги ҳисобга олинди. Беллашувда учта босқич ташкил этилиб, ҳар бирида қарийб 20 нафардан иштирокчи қатнашди.

Мусобақада Suimii тахаллуси билан қатнашган иштирокчи энг юқори натижани қайд этиб, бош совринни қўлга киритди. У мукофот пулини кўчиш харажатларига сарфлашини, шунингдек, янги, “малика ётоғи”га ўхшаш каравот сотиб олишни режалаштираётганини айтди.

Бироқ мусобақанинг мақсади шунчаки пул тарқатиш бўлмаган. Ташкилотчилар ушбу ноодатий тадбир орқали Японияда уйқу етишмаслиги муаммосига эътибор қаратишни истаган. OECD маълумотларига кўра, 2021 йилда Япония ташкилотга аъзо 33 давлат орасида ўртача уйқу давомийлиги энг қисқа мамлакат бўлган.

Matt Race by KoalaSuimiiOECDТокио
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда уйқуга тўймайдиганлар мусобақасида 14 минг долларлик бош соврин топширилдиЯпонияда уйқуга тўймайдиганлар мусобақасида 14 минг долларлик бош соврин топширилдиКеча 20:30Японияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқдаЯпонияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқда3 октябр 15:46Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!27 сентябр 08:25Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг оладиЯпонияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади15 сентябр 20:49Аёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлдиАёл мэрнинг декрет таътили Японияда шов-шувга сабаб бўлди17 август 18:20Японияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошдиЯпонияда 100 ёшдан ошганлар сони илк бор 100 мингдан ошди20 сентябр 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?