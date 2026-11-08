Японияда кучли зилзила: Ўнлаб одамлар жароҳатланди, поездлар тўхтатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Япониянинг Сидзуока префектурасида 8 ноябр куни содир бўлган 5,7 магнитудали зилзила оқибатида камида 22 нафар фуқаро тан жароҳати олди.
- Айти, Нагано, Гифу ва Сидзуока префектураларида 5- даражагача сезилган ер силкиниши сабабли поездлар қатнови вақтинча тўхтатилди.
- Айни вақтда «Хамаока» атом электр стансиясида вазият барқарор сақланиб қолмоқда ва ҳукумат табиий офат оқибатларини аниқлаш ишларини давом эттирмоқда.
Японияда якшанбага ўтар кечаси юз берган кучли ер силкиниши оқибатида камида 22 нафар фуқаро турли даражада тан жароҳати олди.
Маҳаллий «Fuji Television Network» телеканали тарқатган расмий маълумотларга кўра, табиий офат ортидан бир қатор префектураларда транспорт қатнови вақтинча издан чиққан, ҳукумат эса етказилган талофат миқдорини аниқламоқда.
Зилзила кучи ва қамрови: 41 километр чуқурликдаги ўчоқ
Сейсмологлар ва фавқулодда хизматлар ер ости силкинишлари бўйича қуйидаги кўрсаткичларни қайд этди:
Магнитуда ва вақт: 5,7 магнитудали зилзила 8 ноябрь куни маҳаллий вақт билан соат 01:04 да Сидзуока префектураси ҳудудида содир бўлди;
Ўчоқ чуқурлиги: Ер ости тебранишларининг маркази 41 километр чуқурликда жойлашган;
Энг кучли сезилган ҳудудлар: Японияда қабул қилинган 7 баллик миллий шкала бўйича силкинишлар кучи Айти, Нагано, Гифу ва Сидзуока префектураларида 5- даражагача етган.
Талофатлар, жароҳат олганлар ва инфратузилма ҳолати
Тунги вақтда содир бўлган силкинишлар аҳоли орасида саросима келтириб чиқарди:
22 нафар жароҳатланганлар: Фақатгина Айти префектурасининг ўзида камида 22 киши жароҳат олгани маълум қилинди. Улардан 12 нафари силкиниш пайтида йиқилиб тушиш, жумладан зиналардан қулаш оқибатида тан жароҳати олиб, зудлик билан шифохоналарга етказилган;
Поездлар қатнови тўхтатилди: Хавфсизликни таъминлаш ва темир йўл изларини текшириш мақсадида поездлар ҳаракати вақтинча чекланди. Текширув ишлари якунлангач қатнов қайта тикланди, аммо жадвалларда сезиларли кечикишлар сақланиб қолмоқда;
«Хамаока» АЭСдаги вазият барқарор: Сейсмик фаол ҳудудда жойлашган «Хамаока» атом электр станцияси оператори — «Chubu Electric Power» компанияси баёнотига кўра, станцияда ҳеч қандай фавқулодда ёки ноштат ҳолат қайд этилмаган, радиацион фон меъёрида.
Ҳозирда Япония ҳукумати махсус штаб тузиб, табиий офат оқибатларини тўлиқ баҳолаш ва жабрланганларга кўмак кўрсатиш ишларини давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…