Японияда кучли зилзила: Ўнлаб одамлар жароҳатланди, поездлар тўхтатилди

·3·Дунё
Японияда кучли зилзила: Ўнлаб одамлар жароҳатланди, поездлар тўхтатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Япониянинг Сидзуока префектурасида 8 ноябр куни содир бўлган 5,7 магнитудали зилзила оқибатида камида 22 нафар фуқаро тан жароҳати олди.
  • Айти, Нагано, Гифу ва Сидзуока префектураларида 5- даражагача сезилган ер силкиниши сабабли поездлар қатнови вақтинча тўхтатилди.
  • Айни вақтда «Хамаока» атом электр стансиясида вазият барқарор сақланиб қолмоқда ва ҳукумат табиий офат оқибатларини аниқлаш ишларини давом эттирмоқда.

Японияда якшанбага ўтар кечаси юз берган кучли ер силкиниши оқибатида камида 22 нафар фуқаро турли даражада тан жароҳати олди.

Маҳаллий «Fuji Television Network» телеканали тарқатган расмий маълумотларга кўра, табиий офат ортидан бир қатор префектураларда транспорт қатнови вақтинча издан чиққан, ҳукумат эса етказилган талофат миқдорини аниқламоқда.

Зилзила кучи ва қамрови: 41 километр чуқурликдаги ўчоқ

Сейсмологлар ва фавқулодда хизматлар ер ости силкинишлари бўйича қуйидаги кўрсаткичларни қайд этди:

  • Магнитуда ва вақт: 5,7 магнитудали зилзила 8 ноябрь куни маҳаллий вақт билан соат 01:04 да Сидзуока префектураси ҳудудида содир бўлди;

  • Ўчоқ чуқурлиги: Ер ости тебранишларининг маркази 41 километр чуқурликда жойлашган;

  • Энг кучли сезилган ҳудудлар: Японияда қабул қилинган 7 баллик миллий шкала бўйича силкинишлар кучи Айти, Нагано, Гифу ва Сидзуока префектураларида 5- даражагача етган.

Талофатлар, жароҳат олганлар ва инфратузилма ҳолати

Тунги вақтда содир бўлган силкинишлар аҳоли орасида саросима келтириб чиқарди:

  • 22 нафар жароҳатланганлар: Фақатгина Айти префектурасининг ўзида камида 22 киши жароҳат олгани маълум қилинди. Улардан 12 нафари силкиниш пайтида йиқилиб тушиш, жумладан зиналардан қулаш оқибатида тан жароҳати олиб, зудлик билан шифохоналарга етказилган;

  • Поездлар қатнови тўхтатилди: Хавфсизликни таъминлаш ва темир йўл изларини текшириш мақсадида поездлар ҳаракати вақтинча чекланди. Текширув ишлари якунлангач қатнов қайта тикланди, аммо жадвалларда сезиларли кечикишлар сақланиб қолмоқда;

  • «Хамаока» АЭСдаги вазият барқарор: Сейсмик фаол ҳудудда жойлашган «Хамаока» атом электр станцияси оператори — «Chubu Electric Power» компанияси баёнотига кўра, станцияда ҳеч қандай фавқулодда ёки ноштат ҳолат қайд этилмаган, радиацион фон меъёрида.

Ҳозирда Япония ҳукумати махсус штаб тузиб, табиий офат оқибатларини тўлиқ баҳолаш ва жабрланганларга кўмак кўрсатиш ишларини давом эттирмоқда.

ЯпониязилзилаСидзуокаХамаока АЭС
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ, Венесуэла ва Японияда кучли зилзилалар кузатилдиАҚШ, Венесуэла ва Японияда кучли зилзилалар кузатилди25 июн 11:18Панамада 7,7 магнитудали даҳшатли зилзила cодир бўлди (видео)Панамада 7,7 магнитудали даҳшатли зилзила cодир бўлди (видео)10 октябр 12:26Испаниядаги поездлар ҳалокатига олиб келган хатолар занжири маълум бўлдиИспаниядаги поездлар ҳалокатига олиб келган хатолар занжири маълум бўлди31 октябр 18:55Италияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиИталияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотди1 август 17:44Японияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқдаЯпонияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқда3 октябр 15:46Даҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етдиДаҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етди31 июл 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди