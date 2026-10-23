Россияда «қора бева»лар товон пули учун эркакларни урушга юбормоқда
Россияда айрим аёллар ҳарбий хизматга кетаётган эркакларга турмушга чиқиб, улар ҳалок бўлган тақдирда бериладиган товон пулини қўлга киритишга уринаётгани ҳақида хабарлар тарқалди. Жамоатчиликда бундай аёллар «қора бева»лар деб аталмоқда. Уларнинг мақсади эркаклар билан оила қуриш орқали ҳарбий тўловларни олиш экани айтилмоқда.
Маълумотларга кўра, ҳарбий хизматчи ҳалок бўлганида унинг оиласига 5 миллион рублгача (тахминан 64 минг доллар) товон пули берилиши мумкин. Айрим ҳолларда тўлов миқдори 8 миллион рублдан ҳам ошади. Бу эса бундай маблағлар атрофидаги шубҳали никоҳлар ҳақидаги муҳокамаларни кучайтирган.
Санкт-Петербурглик 37 ёшли Мариянинг айтишича, унинг отаси Украинадаги фронтда ҳалок бўлган. Бироқ у отасининг ҳарбий хизматга кетганидан ҳам, ўзидан 22 ёш кичик аёлга уйланганидан ҳам хабарсиз бўлган. Мариянинг таъкидлашича, отасининг янги турмуш ўртоғи никоҳдан атиги икки кун ўтгач уни урушга жўнатган. Эркак ҳалок бўлганидан кейин эса аёл товон пулини олгани айтилмоқда.
Мавзу кўчмас мулк агенти Марина Орлованинг ижтимоий тармоқларда тарқалган чиқишидан кейин янада кенг муҳокама қилинди. У махсус ҳарбий операцияда иштирок этаётган эркакларга 8 миллион рубль эвазига турмушга чиқиш ва кейинчалик арзон квартира сотиб олиш ҳақида гапирган. Унинг бу сўзлари интернет фойдаланувчилари орасида кескин танқидларга сабаб бўлди.
Кейинчалик Орлова ушбу чиқишлари учун жавобгарликка тортилгани, унга шартли жазо берилгани ва у омма олдида узр сўрагани хабар қилинди.
Приморье ўлкасида ҳам шунга ўхшаш ҳолатларга оид маълумотлар тарқалган. Уларда ҳарбий хизматчи, сержант ва ҳарбий ҳисобчининг эҳтимолий иштироки тилга олинган. Бироқ бу ҳолатлар бўйича айбловларнинг барчаси ҳам судда исботлангани ҳақида аниқ маълумот йўқ.
Бундай воқеалар ҳарбий хизматчиларнинг оилавий муносабатлари ва уларга тўланадиган товон пуллари устидан назорат масаласини кун тартибига олиб чиқмоқда. Шу билан бирга, ҳар бир айблов текширув ва суд жараёнида далиллар асосида баҳоланиши лозим.
Изоҳлар 0
…