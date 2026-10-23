Россияда «қора бева»лар товон пули учун эркакларни урушга юбормоқда

·11·Дунё
Россияда «қора бева»лар товон пули учун эркакларни урушга юбормоқда

Россияда айрим аёллар ҳарбий хизматга кетаётган эркакларга турмушга чиқиб, улар ҳалок бўлган тақдирда бериладиган товон пулини қўлга киритишга уринаётгани ҳақида хабарлар тарқалди. Жамоатчиликда бундай аёллар «қора бева»лар деб аталмоқда. Уларнинг мақсади эркаклар билан оила қуриш орқали ҳарбий тўловларни олиш экани айтилмоқда.

Маълумотларга кўра, ҳарбий хизматчи ҳалок бўлганида унинг оиласига 5 миллион рублгача (тахминан 64 минг доллар) товон пули берилиши мумкин. Айрим ҳолларда тўлов миқдори 8 миллион рублдан ҳам ошади. Бу эса бундай маблағлар атрофидаги шубҳали никоҳлар ҳақидаги муҳокамаларни кучайтирган.

Санкт-Петербурглик 37 ёшли Мариянинг айтишича, унинг отаси Украинадаги фронтда ҳалок бўлган. Бироқ у отасининг ҳарбий хизматга кетганидан ҳам, ўзидан 22 ёш кичик аёлга уйланганидан ҳам хабарсиз бўлган. Мариянинг таъкидлашича, отасининг янги турмуш ўртоғи никоҳдан атиги икки кун ўтгач уни урушга жўнатган. Эркак ҳалок бўлганидан кейин эса аёл товон пулини олгани айтилмоқда.

Мавзу кўчмас мулк агенти Марина Орлованинг ижтимоий тармоқларда тарқалган чиқишидан кейин янада кенг муҳокама қилинди. У махсус ҳарбий операцияда иштирок этаётган эркакларга 8 миллион рубль эвазига турмушга чиқиш ва кейинчалик арзон квартира сотиб олиш ҳақида гапирган. Унинг бу сўзлари интернет фойдаланувчилари орасида кескин танқидларга сабаб бўлди.

Кейинчалик Орлова ушбу чиқишлари учун жавобгарликка тортилгани, унга шартли жазо берилгани ва у омма олдида узр сўрагани хабар қилинди.

Приморье ўлкасида ҳам шунга ўхшаш ҳолатларга оид маълумотлар тарқалган. Уларда ҳарбий хизматчи, сержант ва ҳарбий ҳисобчининг эҳтимолий иштироки тилга олинган. Бироқ бу ҳолатлар бўйича айбловларнинг барчаси ҳам судда исботлангани ҳақида аниқ маълумот йўқ.

Бундай воқеалар ҳарбий хизматчиларнинг оилавий муносабатлари ва уларга тўланадиган товон пуллари устидан назорат масаласини кун тартибига олиб чиқмоқда. Шу билан бирга, ҳар бир айблов текширув ва суд жараёнида далиллар асосида баҳоланиши лозим.

Россия-Украина урушиҲарбий товон пулиМарина ОрловаҚора бевалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилдиЗеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилди12 октябр 22:12Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...11 октябр 09:50NYT: Россия Украина энергетика тизимига кенг кўламли ҳужумлар режасини тузган бўлиши мумкинNYT: Россия Украина энергетика тизимига кенг кўламли ҳужумлар режасини тузган бўлиши мумкин3 октябр 10:488 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирди8 ёшли бола "Spider-Man" га айланиш истагида, ўзини қора бева ўргимчагига чақтирди2 август 17:37“БМТ тўлиқ ожизлигини кўрсатмоқда”: Эрдўған Хавфсизлик Кенгашини кескин танқид қилди“БМТ тўлиқ ожизлигини кўрсатмоқда”: Эрдўған Хавфсизлик Кенгашини кескин танқид қилдиБугун 22:47Найробида 18 қаватли бино қулаб тушди, вайроналар остида омон қолганлар қидирилмоқдаНайробида 18 қаватли бино қулаб тушди, вайроналар остида омон қолганлар қидирилмоқдаБугун 22:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди