Уруш якунига етадими? Трамп Россия ва Украина ўртасидаги бурилиш муддатини айтди

·2·Дунё
Уруш якунига етадими? Трамп Россия ва Украина ўртасидаги бурилиш муддатини айтди

Оқ уй раҳбари Дональд Трамп Бирлашган Араб Амирликлари пойтахти Абу-Дабида ўтказилаётган Россия, АҚШ ва Украина ўртасидаги уч томонлама музокаралар можарони ҳал қилишда туб бурилиш ясаши мумкинлигини эълон қилди. Reuters агентлигига берган интервьюсида Трамп катта сиёсий силжиш айнан шу ҳафта ичида рўй бериши эҳтимолини инкор этмади.

«У ерда нимадир юз бериши мумкин»: Оқ уйдаги оптимизм

Журналистларнинг музокараларда шу ҳафтанинг ўзидаёқ кескин ўзгариш бўлиши мумкинми, деган саволига жавоб берар экан, АҚШ Президенти кутилмаган ишонч билан баёнот берди. Унинг таъкидлашича, нафақат Яқин Шарқ, балки Россия ва Украина ўртасидаги қонли тўқнашувларни якунлаш учун зарур бўлган барча шарт-шароитлар ҳозирда тўлиқ етилиб бўлган.

Оқ уйда журналистлар билан мулоқот қилган Трамп ҳар икки томон ҳам узоқ давом этган ҳарбий ҳаракатлардан руҳан ва иқтисодий жиҳатдан тўлиқ чарчаганини алоҳида қайд этди.

Асосий масала

Дональд Трампнинг баёноти

Сиёсий маъноси ва кутилаётган натижа

Музокаралар жойи ва формати

Абу-Даби (БАА), уч томонлама юзма-юз учрашув

Россия, АҚШ ва Украина ойлар давомида илк бор битта стол атрофида

Бурилиш муддати

«Шу ҳафтадаёқ нимадир юз бериши мумкин»

Томонлар узоқ муддатли баҳслардан сўнг якуний шартларни муҳокама қилмоқда

Томонларнинг кайфияти

«Москва ҳам, Киев ҳам бу низодан чарчади»

Жабҳадаги босим ва ресурслар танқислиги муроса заруратини оширмоқда

АҚШ ва Трампнинг роли

«Бу мамлакатимизга дахл қилмаса-да, шахсан менга дахл қилади»

Трамп жараённи шахсий сиёсий ғалаба ва глобал тинчлик формуласи сифатида кўрмоқда

«Мен уларни бирлаштиришга қодирман. Айни пайтда, биз гаплашаётган дақиқаларда ҳам у ерда учрашувлар давом этмоқда ва улар нормал кетяпти. Биз буни ҳал қилишга ҳаракат қиляпмиз, чунки бу мамлакатимиз сифатида бизга бевосита таъсир қилмаса ҳам, шахсан менга дахл қилади».

Дональд Трамп, АҚШ Президенти.

Парда ортида нималар кечмоқда?

Абу-Дабидаги мулоқот бир неча ойлик танаффусдан кейинги илк тўғридан-тўғри уч томонлама дипломатик алоқа ҳисобланади. Сўнгги ойларда Вашингтон вакиллари Москва ва Киевга алоҳида бориб, икки томонлама форматда шартларни келиштиришга уриниб келган эди.

Ҳозирда БААда кечаётган ёпиқ эшиклар ортидаги суҳбатларда асосий эътибор жанг тўхтатилгандан кейинги хавфсизлик кафолатлари, демаркация чизиқлари ва минтақанинг келажакдаги мақомига қаратилган. Трампнинг бу қадар дадил чиқиши томонлар ҳужжат лойиҳаси бўйича муҳим умумий махражга яқинлашганидан далолат бериши мумкин.

Сизнингча, Трампнинг саъй-ҳаракатлари билан ҳақиқатан ҳам шу ҳафта урушни тўхтатиш бўйича келишувга эришиладими ёки бу шунчаки навбатдаги сиёсий баёнотми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Дональд ТрампРоссия-Украина урушиАбу-Даби музокаралари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абу-Дабидаги махфий келишув: Россия, АҚШ ва Украина музокаралар столига қайтмоқдаАбу-Дабидаги махфий келишув: Россия, АҚШ ва Украина музокаралар столига қайтмоқдаБугун 11:17Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...11 октябр 09:50“Қизил чизиқлар”: Украина Россиядан нималарни талаб қилади ва нималарга рози бўлмайди?“Қизил чизиқлар”: Украина Россиядан нималарни талаб қилади ва нималарга рози бўлмайди?26 октябр 11:11Юрий Ушаков Россия АҚШ ва Украина билан мулоқотни қачон қайта бошлашини айтдиЮрий Ушаков Россия АҚШ ва Украина билан мулоқотни қачон қайта бошлашини айтди25 октябр 23:01Россияда «қора бева»лар товон пули учун эркакларни урушга юбормоқдаРоссияда «қора бева»лар товон пули учун эркакларни урушга юбормоқда23 октябр 22:47Зеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилдиЗеленский “Яндекс” дата-марказларига берилган зарбалар оқибатларини маълум қилди12 октябр 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда