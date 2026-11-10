Уруш якунига етадими? Трамп Россия ва Украина ўртасидаги бурилиш муддатини айтди
Оқ уй раҳбари Дональд Трамп Бирлашган Араб Амирликлари пойтахти Абу-Дабида ўтказилаётган Россия, АҚШ ва Украина ўртасидаги уч томонлама музокаралар можарони ҳал қилишда туб бурилиш ясаши мумкинлигини эълон қилди. Reuters агентлигига берган интервьюсида Трамп катта сиёсий силжиш айнан шу ҳафта ичида рўй бериши эҳтимолини инкор этмади.
«У ерда нимадир юз бериши мумкин»: Оқ уйдаги оптимизм
Журналистларнинг музокараларда шу ҳафтанинг ўзидаёқ кескин ўзгариш бўлиши мумкинми, деган саволига жавоб берар экан, АҚШ Президенти кутилмаган ишонч билан баёнот берди. Унинг таъкидлашича, нафақат Яқин Шарқ, балки Россия ва Украина ўртасидаги қонли тўқнашувларни якунлаш учун зарур бўлган барча шарт-шароитлар ҳозирда тўлиқ етилиб бўлган.
Оқ уйда журналистлар билан мулоқот қилган Трамп ҳар икки томон ҳам узоқ давом этган ҳарбий ҳаракатлардан руҳан ва иқтисодий жиҳатдан тўлиқ чарчаганини алоҳида қайд этди.
Асосий масала
Дональд Трампнинг баёноти
Сиёсий маъноси ва кутилаётган натижа
Музокаралар жойи ва формати
Абу-Даби (БАА), уч томонлама юзма-юз учрашув
Россия, АҚШ ва Украина ойлар давомида илк бор битта стол атрофида
Бурилиш муддати
«Шу ҳафтадаёқ нимадир юз бериши мумкин»
Томонлар узоқ муддатли баҳслардан сўнг якуний шартларни муҳокама қилмоқда
Томонларнинг кайфияти
«Москва ҳам, Киев ҳам бу низодан чарчади»
Жабҳадаги босим ва ресурслар танқислиги муроса заруратини оширмоқда
АҚШ ва Трампнинг роли
«Бу мамлакатимизга дахл қилмаса-да, шахсан менга дахл қилади»
Трамп жараённи шахсий сиёсий ғалаба ва глобал тинчлик формуласи сифатида кўрмоқда
«Мен уларни бирлаштиришга қодирман. Айни пайтда, биз гаплашаётган дақиқаларда ҳам у ерда учрашувлар давом этмоқда ва улар нормал кетяпти. Биз буни ҳал қилишга ҳаракат қиляпмиз, чунки бу мамлакатимиз сифатида бизга бевосита таъсир қилмаса ҳам, шахсан менга дахл қилади».
— Дональд Трамп, АҚШ Президенти.
Парда ортида нималар кечмоқда?
Абу-Дабидаги мулоқот бир неча ойлик танаффусдан кейинги илк тўғридан-тўғри уч томонлама дипломатик алоқа ҳисобланади. Сўнгги ойларда Вашингтон вакиллари Москва ва Киевга алоҳида бориб, икки томонлама форматда шартларни келиштиришга уриниб келган эди.
Ҳозирда БААда кечаётган ёпиқ эшиклар ортидаги суҳбатларда асосий эътибор жанг тўхтатилгандан кейинги хавфсизлик кафолатлари, демаркация чизиқлари ва минтақанинг келажакдаги мақомига қаратилган. Трампнинг бу қадар дадил чиқиши томонлар ҳужжат лойиҳаси бўйича муҳим умумий махражга яқинлашганидан далолат бериши мумкин.
Сизнингча, Трампнинг саъй-ҳаракатлари билан ҳақиқатан ҳам шу ҳафта урушни тўхтатиш бўйича келишувга эришиладими ёки бу шунчаки навбатдаги сиёсий баёнотми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
Изоҳлар 0
…