Россия Украинага 140 та дрон билан ҳужум қилди: 101 таси зарарсизлантирилди
Россия 28 ноябрдан 29 ноябрга ўтар кечаси Украина ҳудудига 140 та зарба берувчи дрон билан ҳужум қилди. Украина ҳаво мудофааси уларнинг 101 тасини уриб туширди ёки электрон воситалар ёрдамида зарарсизлантирди. Ҳужум оқибатида 27 та жойда зарбалар қайд этилди. Бу ҳақда Украина Қуролли кучлари Ҳарбий-ҳаво кучлари маълумотларига таяниб, UNN хабар берди.
Маълум қилинишича, Россия томонидан учирилган учувчисиз учиш аппаратлари орасида «Шаҳед» туридаги зарба берувчи дронлар, «Гербера» ҳамда «Пародия» туридаги алдамчи дронлар бўлган. «Шаҳед» дронларининг 93 таси реактив двигател билан жиҳозланган.
Ҳужумлар Россиянинг Орёл ва Миллерово шаҳарлари, шунингдек, Россия томонидан вақтинча босиб олинган Донецк ҳудуди ҳамда Қримдаги Гвардейское аҳоли пункти йўналишларидан амалга оширилган.
Украина Ҳарбий-ҳаво кучларининг маълум қилишича, 29 ноябрь куни соат 07:30 ҳолатига кўра, ҳаво мудофааси 101 та душман дронини йўқ қилган ёки зарарсизлантирган. Уларнинг 55 таси реактив двигателли «Шаҳед» дронлари бўлган.
Шунингдек, Россиянинг ҳаво ҳужуми воситалари 27 та жойга урилган, уриб туширилган дронлар қолдиқлари эса яна 13 та жойга тушган.
Ҳужумни қайтаришда Украина авиацияси, зенит-ракета қўшинлари, радиоэлектрон кураш ва учувчисиз тизимлар бўлинмалари, шунингдек, мобил ўт очиш гуруҳлари иштирок этган.
Ҳарбий-ҳаво кучлари маълумот эълон қилинган вақтда Украина ҳаво ҳудудида яна бир нечта Россия дрони ҳаракатланаётганини билдирган. Шу сабабли ҳужум давом этаётгани қайд этилган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…