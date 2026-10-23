“БМТ тўлиқ ожизлигини кўрсатмоқда”: Эрдўған Хавфсизлик Кенгашини кескин танқид қилди

·12·Дунё
“БМТ тўлиқ ожизлигини кўрсатмоқда”: Эрдўған Хавфсизлик Кенгашини кескин танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған Истанбулда бўлиб ўтган ИХ Халқаро воситачилик конференсиясида БМТ ва унинг Хавфсизлик Кенгашини глобал инқирозларни тўхтатишда ожиз қолаётганликда айблади.
  • У Ғазо сектори, Ливан ва Судандаги гуманитар фожиалар фонида халқаро ташкилотларнинг сусткашлигини кескин танқид қилди.

Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған халқаро хавфсизлик тизими ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти фаолиятига нисбатан навбатдаги кескин баёнот билан чиқди. Унинг таъкидлашича, ташкилот бугунги кунда дунёнинг турли нуқталарида авж олаётган қонли инқирозлар қаршисида мутлақо ожиз ва самарасиз бўлиб қолмоқда.

Бу ҳақда Туркия етакчиси Истанбулда ўз ишини бошлаган IX Халқаро воситачилик конференцияси иштирокчиларига йўллаган махсус видеомурожаатида гапириб ўтди, деб хабар бермоқда «Yeni Şafak» нашри.

«БМТ инқирозлар қаршисида ожиз»: Эрдўғаннинг асосий баёнотлари

Туркия раҳбари глобал майдондаги беқарорликлар ва халқаро институтларнинг уларга муносабатига кескин норозилик билдирди:

  • Инқирозлар кўлами ва ташкилотлар сукунати: Эрдўған Ғазо сектори, Ливан, Судан ҳамда дунёнинг бошқа қайноқ нуқталарини қамраб олган гуманитар фожиалар ва урушлар шароитида халқаро ташкилотларнинг сусткашлигини қаттиқ танқид қилди;

  • Тузилмавий ожизлик: Президент БМТ ва унинг Хавфсизлик Кенгаши мавжуд механизмлари дунёдаги адолатсизликларни тўхтатиш ва тинчликни таъминлашга қодир эмаслигини, амалда тўлиқ ожизлик намойиш этилаётганини таъкидлади.

Хавфсизлик тизимини тубдан ислоҳ қилиш зарурати

Туркия етакчиси ўз нутқида Анқаранинг тинчликпарварлик тамойиллари ва зарур ўзгаришлар ҳақида тўхталди:

  • Ислоҳотлар муқаррарлиги: Давлат раҳбари жаҳон хавфсизлик тизимини, айниқса, БМТ Хавфсизлик Кенгаши таркиби ва вето ҳуқуқи тизимини зудлик билан қайта кўриб чиқиш зарурлигини яна бир бор урғулади;

  • Адолатли воситачилик: Анқара глобал низоларни тинч йўл билан ҳал этиш, музокаралар ва фаол воситачилик орқали барқарор тинчликка эришиш йўлидаги саъй-ҳаракатларини қатъий давом эттириши маълум қилинди.

Эрдўғаннинг мазкур чиқиши Яқин Шарқ ва Африкадаги кескин ҳарбий-сиёсий зиддиятлар давом этаётган бир пайтда халқаро ҳамжамият эътиборини яна БМТ ислоҳоти масаласига қаратди.

Ражаб Тоййиб ЭрдўғанБМТБМТ Хавфсизлик КенгашиIX Халқаро воситачилик конференцияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия ва Яман ҳукумати хусийларга чора кўриш учун БМТга мурожаат қилдиСаудия ва Яман ҳукумати хусийларга чора кўриш учун БМТга мурожаат қилди10 октябр 21:33"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди13 сентябр 18:02Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)22 сентябр 09:25«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади23 сентябр 09:58Эрдўғон БМТ минбаридан «Катта бешлик»ни вето ҳуқуқидан маҳрум этишга чақирдиЭрдўғон БМТ минбаридан «Катта бешлик»ни вето ҳуқуқидан маҳрум этишга чақирди23 сентябр 11:00Путин Ғарб ҳақида: «Жинни шишадан чиқаришди»Путин Ғарб ҳақида: «Жинни шишадан чиқаришди»27 июл 12:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди