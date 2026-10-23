“БМТ тўлиқ ожизлигини кўрсатмоқда”: Эрдўған Хавфсизлик Кенгашини кескин танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған Истанбулда бўлиб ўтган ИХ Халқаро воситачилик конференсиясида БМТ ва унинг Хавфсизлик Кенгашини глобал инқирозларни тўхтатишда ожиз қолаётганликда айблади.
- У Ғазо сектори, Ливан ва Судандаги гуманитар фожиалар фонида халқаро ташкилотларнинг сусткашлигини кескин танқид қилди.
Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған халқаро хавфсизлик тизими ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти фаолиятига нисбатан навбатдаги кескин баёнот билан чиқди. Унинг таъкидлашича, ташкилот бугунги кунда дунёнинг турли нуқталарида авж олаётган қонли инқирозлар қаршисида мутлақо ожиз ва самарасиз бўлиб қолмоқда.
Бу ҳақда Туркия етакчиси Истанбулда ўз ишини бошлаган IX Халқаро воситачилик конференцияси иштирокчиларига йўллаган махсус видеомурожаатида гапириб ўтди, деб хабар бермоқда «Yeni Şafak» нашри.
«БМТ инқирозлар қаршисида ожиз»: Эрдўғаннинг асосий баёнотлари
Туркия раҳбари глобал майдондаги беқарорликлар ва халқаро институтларнинг уларга муносабатига кескин норозилик билдирди:
Инқирозлар кўлами ва ташкилотлар сукунати: Эрдўған Ғазо сектори, Ливан, Судан ҳамда дунёнинг бошқа қайноқ нуқталарини қамраб олган гуманитар фожиалар ва урушлар шароитида халқаро ташкилотларнинг сусткашлигини қаттиқ танқид қилди;
Тузилмавий ожизлик: Президент БМТ ва унинг Хавфсизлик Кенгаши мавжуд механизмлари дунёдаги адолатсизликларни тўхтатиш ва тинчликни таъминлашга қодир эмаслигини, амалда тўлиқ ожизлик намойиш этилаётганини таъкидлади.
Хавфсизлик тизимини тубдан ислоҳ қилиш зарурати
Туркия етакчиси ўз нутқида Анқаранинг тинчликпарварлик тамойиллари ва зарур ўзгаришлар ҳақида тўхталди:
Ислоҳотлар муқаррарлиги: Давлат раҳбари жаҳон хавфсизлик тизимини, айниқса, БМТ Хавфсизлик Кенгаши таркиби ва вето ҳуқуқи тизимини зудлик билан қайта кўриб чиқиш зарурлигини яна бир бор урғулади;
Адолатли воситачилик: Анқара глобал низоларни тинч йўл билан ҳал этиш, музокаралар ва фаол воситачилик орқали барқарор тинчликка эришиш йўлидаги саъй-ҳаракатларини қатъий давом эттириши маълум қилинди.
Эрдўғаннинг мазкур чиқиши Яқин Шарқ ва Африкадаги кескин ҳарбий-сиёсий зиддиятлар давом этаётган бир пайтда халқаро ҳамжамият эътиборини яна БМТ ислоҳоти масаласига қаратди.
Изоҳлар 0
…