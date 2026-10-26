Гутерришнинг ўрнини ким эгаллайди? АҚШ Орбанни БМТ бош котиблиги пойгасига қўшилишга чақирди

·57·Дунё
Гутерришнинг ўрнини ким эгаллайди? АҚШ Орбанни БМТ бош котиблиги пойгасига қўшилишга чақирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ маъмурияти Венгриянинг собиқ бош вазири Виктор Орбанни БМТ бош котиби лавозимига номзодини қўйишга чақирди.
  • Антониу Гутерришнинг ваколат муддати 2026 йил 31 декабрда якунланиши муносабати билан ўтказилган дастлабки саралаш босқичларида ҳеч бир номзод Хавфсизлик Кенгашининг доимий аъзолари розилигини ололмади.

АҚШ маъмурияти Венгриянинг собиқ бош вазири Виктор Орбанни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) бош котиби лавозими учун пойгага киришишга чақирди. Бу ҳақда нуфузли Wall Street Journal (WSJ) нашри ўз манбаларига таяниб шов-шувли маълумот тарқатди.

Хабарларга кўра, ҳозирги бош котиб Антониу Гутерришнинг иккинчи ва сўнгги муддати 2026 йил 31 декабрда расман якунига етади. Ўтказилган дастлабки олтита саралаш овоз беришида мавжуд номзодларнинг ҳеч бири Хавфсизлик Кенгашининг вето ҳуқуқига эга бўлган беш доимий аъзоси қаршилигини енгиб ўта олмаётган бир вақтда Орбан варианти кун тартибига чиқди.

АҚШ, Россия ва Хитойнинг кутилмаган якдиллиги

WSJ нашрининг ёзишича, Дональд Трамп маъмурияти Виктор Орбан номзодини фаол қўллаб-қувватламоқда ва режа якуний қарор қабул қилиниш босқичида турибди:

  • Уч гигантнинг позицияси: Россия ва Хитой ушбу ташаббусни қўллаб-қувватлашга тайёр экани таъкидланмоқда. Нашр қайд этганидек: «АҚШ, Россия ва Хитой БМТ Хавфсизлик Кенгашида бир хил мақсадни исташса, одатда бунга эришадилар»;

  • 10 та овоз ҳисоб-китоби: Давлат департаментидаги манбалар ҳисоб-китобига кўра, Орбан БМТ Хавфсизлик Кенгашидаги 15 та аъзонинг камида 10 таси томонидан қўллаб-қувватланиши мумкин;

  • Буюк Британия ва Франция тўсиқ бўладими? Агар мутлақ кўпчилик рози бўлса, Лондон ва Париж кўпчилик иродасига қарши вето ҳуқуқидан фойдаланадими, деган савол очиқ қолмоқда, бироқ бу икки давлат одатда вето қўллашда анча эҳтиёткор ҳисобланади.

Бўлажак бош котиблик учун кураш: Фаворитлар боши берк кўчада

Амалдаги бош котиб курсисига бир қатор таниқли дипломатлар даъвогарлик қилмоқда, аммо келишув ҳосил бўлиши қийин кечмоқда:

  • Олтинчи саралаш натижалари: РИА Новости манбасининг хабар беришича, дастлабки овоз беришда ҳеч бир номзод «катта бешлик» (АҚШ, Россия, Буюк Британия, Франция, Хитой) фильтридан ўта олмади;

  • Ребека Гринспан ва вето: Пойга етакчиларидан бири, Коста-Рика собиқ вице-президенти ва ЮНКТАД раҳбари Ребека Гринспан бўлиб турибди, аммо Хавфсизлик Кенгашининг вето ҳуқуқига эга икки аъзоси унинг номзодига қаршилик билдирмоқда;

  • Бошқа даъвогарлар: Шунингдек, номзодлар қаторида Рафаэль Гросси (Аргентина), Кэролин Родригес-Биркетт (Гайана), Мария Фернанда Эспиноса (Эквадор), Олара Отунну (Уганда), Ивонн Баки (Эквадор) ва Лана Нусейбе (БАА) бор.

Виктор Орбаннинг курашга қўшилиши БМТ тарихидаги энг шов-шувли ва геосиёсий қарама-қаршиликларга бой сайлов кампанияларидан бирини бошлаб бериши мумкин.

Виктор ОрбанБМТАнтониу ГутерришБМТ Хавфсизлик Кенгаши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“БМТ тўлиқ ожизлигини кўрсатмоқда”: Эрдўған Хавфсизлик Кенгашини кескин танқид қилди“БМТ тўлиқ ожизлигини кўрсатмоқда”: Эрдўған Хавфсизлик Кенгашини кескин танқид қилди23 октябр 22:47Саудия ва Яман ҳукумати хусийларга чора кўриш учун БМТга мурожаат қилдиСаудия ва Яман ҳукумати хусийларга чора кўриш учун БМТга мурожаат қилди10 октябр 21:33«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади23 сентябр 09:58БМТ огоҳлантирди: Эль-Ниньо Марказий Осиёга ёмғир олиб келадиБМТ огоҳлантирди: Эль-Ниньо Марказий Осиёга ёмғир олиб келади4 июн 14:36БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!25 август 10:33Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиХалилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайланди3 июн 09:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди