Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Президенти Ражаб Тойиб Эрдўған Ню-Ёркда БМТ сессиясида иштирок этаётган вақтида, ёмғир остида тўрт соат кутган оиланинг йиғлаётган болакайини кўриб, хавфсизлик чораларини четлаб ўтиб, уни ўз ёнига чақирди.
- Президент болакайни тинчлантириш учун унга қадимий турк анъанаси рамзи бўлган махсус олтин танга совға қилди ва ота-онасидан уни безовта қилмасликни сўради.
БМТ Бош Ассамблеясининг навбатдаги сессиясида иштирок этиш учун АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрига ташриф буюрган Туркия Президенти Ражаб Тойиб Эрдўған океан ортида барчани лол қолдирган самимий ва таъсирли ҳаракати билан халқаро медиа ҳамда ижтимоий тармоқлар диққат марказига тушди. Шаҳар марказидаги машҳур Турк маданият уйи (Türkevi) биноси олдида давлат раҳбарини минглаб ватандошлари катта ҳаяжон билан кутиб олган эди. Хавфсизлик чоралари ўта кучайтирилган бир вазиятда, оломон орасида ота-онасининг бағрида президентни тўрт соат давомида кучли ёмғир остида кутиб турган гўдакни пайқаган Эрдўған қўриқчиларга зудлик билан металл тўсиқларни очишни буюрди.
Туркия етакчиси ҳўл бўлиб кетган оилани шахсан ёнига таклиф қилиб, улар билан дийдорлашди. Бироқ қаршисидаги гавжум оломон, шовқин ва камералар чироғидан чўчиб йиғлай бошлаган болакайни кўрган Эрдўған уни тинчлантириш учун чўнтагидан қадимий миллий анъана рамзи бўлган махсус олтин тангани чиқариб, кичкинтойнинг қўлига тутқазди ҳамда ота-онасидан болани асло безовта қилмасликни сўради. Нью-Йоркнинг ёмғирли кўчаларида юз берган ушбу кўнгилларни эритган лаҳза видеолавҳаси тез фурсат ичида миллионлаб марта томоша қилиниб, глобал тармоқда вирусли трендга айланди.
Хўш, турк маданиятида болаларга олтин танга улашиш қандай қадимий маънони англатади, Эрдўғаннинг дипломатик ташрифлар давомидаги инсоний фазилатлари нега бу қадар кенг муҳокама қилинади ва ушбу воқеа сиёсий давраларда қандай қабул қилинди?
«4 соатлик ёмғир, бузилган протокол ва тилла туҳфа»: Нью-Йоркдаги воқеанинг 5 муҳим нуқтаси
Турк маданият уйи қаршисида рўй берган самимий учрашувнинг энг сара тафсилотлари:
Қатъий протоколнинг четлаб ўтилиши: Эрдўған Нью-Йоркдаги хавфсизлик ғовларини олиб ташлашни талаб қилиб, соатлаб кутган оилани тўғридан-тўғри ўз ёнига чақирди;
Ёмғир остидаги 4 соатлик матонат: Туркия фуқаролари ўз давлати раҳбари билан кўришиш мақсадида ёш боласи билан ноқулай об-ҳавога қарамай сабр билан кутиб туришган;
Кўз ёшлар ва олтин танга туҳфаси: Оломондан қўрқиб кетган гўдакни овутиш мақсадида президент унга махсус зарб этилган олтин тангани совға қилди;
Ота-онага берилган меҳрли дакки: Эрдўған йиғлаётган фарзандини тинчлантиришга уринаётган ота-онага мурожаат қилиб, болакайни ортиқча сиқувга олмаслик ва безовта қилмасликни тайинлади;
Глобал вирус тўлқини: АҚШда бўлиб ўтаётган БМТ саммитининг оғир сиёсий кун тартиби фонида ушбу инсоний лаҳза энг кўп улашилган видеога айланди.
Нью-Йоркдаги учрашув тафсилоти: Ражаб Тойиб Эрдўған ва ёш мухлис оиласи
Воқеа тафсилотлари ва қайд этилган муҳим жиҳатлар таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Ҳодиса тафсилотлари ва кўрсаткичлар
Ҳодиса рўй берган жой
АҚШ, Нью-Йорк шаҳри (Турк маданият уйи — Türkevi олди)
Ташрифнинг асосий мақсади
БМТ Бош Ассамблеясининг навбатдаги сессиясида иштирок этиш
Оила ва боланинг ҳолати
Ёмғир остида роппа-роса 4 соат кутган, оломондан қўрққан
Хавфсизлик хизмати ҳаракати
Президент буйруғи билан металл ғовларни очди
Тақдим этилган рамзий совға
Турк миллий анъанасига кўра олтин танга
Президентнинг илтимоси
Гўдакни қўрқитмаслик ва уни безовта қилмаслик
Ижтимоий тармоқлар реакцияси
Миллионлаб илиқ муносабатлар ва вирусли муҳокамалар
Маданият ва жамоатчилик билан алоқалар экспертизаси: Нега бу ҳаракат миллионларни тўлқинлантирди?
Халқаро сиёсий имиж мутахассислари ва маданиятшуносларнинг хулосалари:
Қадимий турк анъанасига содиқлик: Шарқ ва турк маданиятида ёш гўдакларга, янги туғилган чақалоқларга ёки кўз ёш тўккан болаларга олтин танга туҳфа қилиш — унга узоқ умр, қут-барака ва омад тилашнинг олий рамзи саналади; Эрдўған океан ортида ҳам бу анъанани намойиш этди;
Протоколсиз самимият кучи: Сиёсатчилар кўпинча расмийликка берилиб кетадиган БМТ саммитлари пайтида юз берган бундай жонли ва инсоний муносабат ҳар қандай баландпарвоз нутқлардан кўра жамоатчилик онгига тезроқ етиб боради;
Диаспора билан кучли боғлиқлик: Хорижда яшовчи ватандошларнинг ўз давлати раҳбари учун 4 соатлаб ёмғирда туриши ва етакчининг бунга бефарқ қарамаслиги диаспора ва давлат ўртасидаги ишончни кескин мустаҳкамлайди;
Медиа майдонидаги муваффақият: Дунё матбуоти қуролланиш, можаролар ва санкциялар ҳақида ёзаётган бир вақтда, «йиғлаётган гўдак ва олтин танга» воқеаси ижтимоий тармоқ алгоритмларида энг юқори позитив контент сифатида қабул қилинди.
Ражаб Тойиб Эрдўғаннинг Нью-Йорк кўчаларидаги ушбу кутилмаган туҳфаси катта сиёсат саҳнасида ҳам меҳр, анъана ва инсонийлик биринчи ўринда туриши мумкинлигини кўрсатди.
Сизнингча, давлат етакчиларининг қатъий хавфсизлик протоколларини четлаб ўтиб, оддий одамлар ва болаларга бундай меҳр кўрсатиши уларнинг халқ орасидаги обрўсига қандай таъсир қилади? Болаларга олтин танга ҳадя қилиш одати ҳақида нималарни биласиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юракларга илиқлик улашувчи ушбу воқеани барча дўстларингиз ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…