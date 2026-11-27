Эрдўғаннинг 92 ёшли Қуръон устози вафот этди: Президент жанозада тобутни елкасига олди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўғаннинг ёшликдаги Қуръон устози Али Камол Ҳут 92 ёшида вафот этди.
- Марҳумнинг жаноза намози 27 ноябр куни Истанбулдаги Фотиҳ масжидида ўқилди ва унда давлат раҳбари ҳамда бир қатор расмий шахслар иштирок этди.
- Эрдўған ўз устозини камтарлик тимсоли сифатида ёдга олиб, унинг тобутини елкасида кўтариб сўнгги манзилга кузатди.
- Али Камол Ҳут Истанбулдаги Амир Бухорий хонақоҳи қабристонига дафн этилди.
Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўғаннинг ёшлик йилларида Қуръон сабоқларини олган устози, «Қосимпашалик Камол афанди» номи билан танилган Али Камол Ҳут 92 ёшида вафот этди. Давлат раҳбари устозининг жаноза маросимида шахсан иштирок этиб, унинг тобутини елкасига олди. Бу ҳақда “TRT Haber” хабар берди.
Туркия оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, Али Камол Ҳут 26 ноябрь куни ҳаётдан кўз юмган. 27 ноябрь куни Истанбулдаги Фотиҳ масжидида унинг жаноза намози ўқилди. Маросимда Президент Ражаб Тоййиб Эрдўған, бир қатор вазирлар, давлат ва жамоат арбоблари иштирок этди.
Жаноза намозини Истанбул Ҳасеки олий диний ихтисослашув маркази ўқитувчиси доктор Азиз Чинор ўқиди. Намоздан кейин Истанбул вилояти муфтийси Амруллоҳ Тунжел марҳум ҳаққига дуо қилди.
Маросимда сўзга чиққан Эрдўған устозини болалигидан, Қосимпашадаги Жоме Кабир масжидидан танишини айтди. Унинг таъкидлашича, Али Камол Ҳут кейинчалик Истанбулнинг Фотиҳ туманидаги Чоршанба маҳалласига кўчиб ўтган ва Амир Бухорийда шогирдлар тарбиялаган.
«Биз Камол афандини жуда яхши кўрардик. У камтарлик тимсоли эди. Камтарлик борасида унга ўхшаган инсонлар жуда кам бўлса керак», — деди Туркия Президенти.
Эрдўған, шунингдек, устози вафотидан бир ҳафта олдин уни зиёрат қилганини эслади. У марҳум ҳаққига дуо қилиб, йиғилганлардан ҳам устозидан рози бўлишларини сўради.
Президентнинг нутқидан сўнг Али Камол Ҳутнинг тобути жаноза машинасига олиб чиқилди. Эрдўған ҳам тобутни елкасига олиб, устозини сўнгги манзилга кузатди. Марҳум Истанбулнинг Айвонсарой мавзесидаги Амир Бухорий хонақоҳи қабристонига дафн этилди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…