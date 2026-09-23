Эрдўғон БМТ минбаридан «Катта бешлик»ни вето ҳуқуқидан маҳрум этишга чақирди

·0·Дунё
Эрдўғон БМТ минбаридан «Катта бешлик»ни вето ҳуқуқидан маҳрум этишга чақирди

Нью-Йоркда БМТ Бош Ассамблеясининг 81-сессияси доирасида сўзга чиққан Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўғон жаҳон ҳамжамияти ва глобал сиёсат марказларини ларзага солувчи баёнотлар берди. «Анадолу» агентлигининг маълум қилишича, Туркия етакчиси Россия ва Украина ўртасидаги қонли урушни адолатли якунлаш бўйича расмий Анқаранинг қатъий позициясини эълон қилди: «Россия ва Украина ўртасидаги можарога тўхталадиган бўлсак, биз унинг Украинанинг суверенитети ва ҳудудий яхлитлиги тўлиқ сақлаб қолинган ҳолда тугашига чин дилдан умид қиламиз». Эрдўғон Туркия томонларнинг барчаси билан мунтазам алоқаларни давом эттираётганини, Қора денгизда кемалар қатнови хавфсизлигини таъминлаш, озиқ-овқат инқирозига йўл қўймаслик ва можаронинг кенгроқ минтақаларга ёйилишининг олдини олишга интилаётганини урғулади.

Айниқса, Қора денгиздаги савдо кемаларига уюштирилаётган ҳужумларни кескин қоралаб, улар ким томонидан амалга оширилишидан қатъи назар мутлақо қабул қилиб бўлмас ҳаракат эканини билдирди. Бироқ нутқнинг энг инқилобий қисми БМТ тузилмасига қаратилди: Эрдўғон ташкилот Хавфсизлик Кенгашидаги «Доимий бешлик» — АҚШ, Россия, Хитой, Буюк Британия ва Францияни мутлақ «вето» ҳуқуқидан маҳрум этишга, доимий аъзолик институтини бутунлай бекор қилиб, барча ваколатларни тенг ҳуқуқли Бош Ассамблеяга беришга чақирди.

Хўш, Анқаранинг Украина яхлитлиги бўйича ушбу қатъий талаби Кремль билан алоқаларга қандай таъсир кўрсатади, «Дунё бештадан каттадир» шиори остидаги БМТ ислоҳоти амалга ошадими ва Қора денгиз яна глобал дон йўлагига айлана оладими?

«Ҳудудий яхлитлик, Қора денгиздаги ҳужумлар ва вето ҳуқуқини тортиб олиш»: Эрдўғон баёнотининг 5 та асосий нуқтаси

БМТ 81-сессияси минбаридан янграган энг муҳим ташаббуслар:

  • Украина суверенитети ва яхлитлиги: Туркия президенти уруш фақат ва фақат Украинанинг халқаро тан олинган чегаралари ва яхлитлиги сақланган ҳолда якунланиши кераклигини очиқ айтди;

  • «Катта бешлик»ни ветодан маҳрум этиш: Эрдўғон Россия, АҚШ, Хитой, Буюк Британия ва Франциянинг БМТ Хавфсизлик Кенгашидаги монополияси ва вето ҳуқуқини бекор қилишга чақирди;

  • БМТ Бош Ассамблеяси ваколатларини кучайтириш: Туркия «доимий аъзолик» институтидан воз кечиб, қарор қабул қилиш кучини барча давлатлар тенг бўлган Бош Ассамблеяга ўтказишни лобби қилмоқда;

  • Қора денгиздаги ҳужумларга чек қўйиш: Савдо ва тижорат кемаларига уюштирилаётган зарбалар қораланиб, денгизда эркин ва хавфсиз сузиш кафолатланиши шартлиги билдирилди;

  • Дунёвий озиқ-овқат хавфсизлиги: Анқара глобал очарчилик хавфининг олдини олиш учун денгиз йўллари ва тинчлик музокараларида бош воситачи ролини давом эттиришини тасдиқлади.

Эрдўғоннинг тинчлик ва ислоҳот формуласи: Анқара таклифлари ва мавжуд тизим таққоси

Халқаро хавфсизлик масалалари ва Туркия позициясининг муҳим фарқлари:

Кўрсаткичлар ва йўналишлар

Амалдаги халқаро тизим (Статус-кво)

Эрдўғон таклиф этаётган янги тизим

Украина урушининг ечими

Музлатилган ҳудудлар ёки номаълум муроса

Украинанинг тўлиқ суверенитети ва ҳудудий яхлитлиги сақланиши шарт

БМТ Хавфсизлик Кенгаши

5 та доимий давлат мутлақ вето ҳуқуқига эга

Вето ҳуқуқи ва доимий аъзолик институтини бутунлай тугатиш

Қарор қабул қилиш маркази

Тор доирадаги 5 та супердавлат монополияси

Барча давлатлар тенг бўлган Бош Ассамблея ваколатларини кучайтириш

Қора денгиздаги вазият

Савдо кемаларига ракета ва дрон ҳужумлари

Ҳужумларни мутлақ тўхтатиш ва денгизда хавфсиз кема қатновини таъминлаш

Озиқ-овқат хавфсизлиги

Тўсиқлар, логистика инқирози ва нарх ўсиши

БМТ ва Анқара кафолатидаги тўлиқ очиқ транспорт йўлаклари

Туркиянинг геосиёсий роли

Икки томон билан ҳам мулоқот қилувчи нейтрал

Глобал адолат ва кўп қутбли дунёнинг асосий ҳимоячиси

Халқаро геосиёсат ва хавфсизлик экспертизаси: Эрдўғон баёноти нимани англатади?

Дипломатик таҳлилчилар ва халқаро муносабатлар экспертларининг хулосалари:

  • Москвага очиқ ва принципиал сигнал: Эрдўғон Владимир Путин билан яқин шахсий муносабатларга эга бўлишига қарамай, БМТ минбаридан Украина ҳудудий яхлитлигини яна бир бор очиқ эътироф этди; бу Анқара босиб олинган ерларнинг Россия таркибига қўшиб олинишини ҳеч қачон қонуний деб тан олмаслигининг қатъий тасдиғидир;

  • «Дунё бештадан каттадир» (World is bigger than 5) доктринаси: Эрдўғон йиллар давомида илгари суриб келаётган ушбу ғоя ҳозирги геосиёсий инқирозлар (Ғазо қирғини, Украина фожиаси) фонида янада кучлироқ янграмоқда; Хавфсизлик Кенгашидаги 5 давлатдан бири агрессор бўлса ёки вето қўйса, тизим фалаж бўлиб қолаётгани ислоҳотларнинг муқаррарлигини исботламоқда;

  • Қора денгиз устидан назорат: Россия ва Украина ўртасида денгиз орқали кемаларга зарбалар берилиши Туркиянинг «Монтрё конвенцияси» доирасидаги минтақавий хавфсизлигига тўғридан-тўғри хавф солади; Эрдўғоннинг қатъий талаби минтақада тижорий кемалар хавфсизлигини таъминлаш учун Анқара денгиздаги назоратни кучайтириши мумкинлигидан далолат беради;

  • Глобал Жануб ва Ислом оламининг етакчиси роли: Вето ҳуқуқига қарши чиқиш орқали Эрдўғон Хавфсизлик Кенгашида ҳеч қандай овози бўлмаган мусулмон давлатлари, Африка ва Лотин Америкаси мамлакатларининг норасмий етакчиси ва глобал адолат ҳимоячиси мақомини мустаҳкамламоқда.

Ражаб Тоййиб Эрдўғоннинг БМТ минбаридаги ушбу тарихий нутқи эски дунё бошқарув тизими ўз муддатини ўтаб бўлгани ва тинчлик фақат адолатли янги тартибот билангина келиши мумкинлигини кўрсатди.

Сизнингча, БМТ Хавфсизлик Кенгашининг «Катта бешлиги» ўз вето ҳуқуқидан воз кечиши ва ташкилот тизимини тубдан ислоҳ қилиши мумкинми? Эрдўғон таъкидлаганидек, Украина уруши унинг ҳудудий яхлитлигини сақлаб қолган ҳолда тинчлик билан тугашига ишонасизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатини ўзгартиришга қаратилган ушбу стратегик таҳлилни барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Ражаб Тоййиб ЭрдўғонБМТ Бош АссамблеяУкраина суверенитетиҚора денгиз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззаков
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айбладиБугун 09:58Путин Ғарб ҳақида: «Жинни шишадан чиқаришди»Путин Ғарб ҳақида: «Жинни шишадан чиқаришди»27 июл 12:36Эрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб бердиЭрдўғон онаси билан боғлиқ кўз ёшга тўла энг шахсий хотирасини сўзлаб берди6 сентябр 17:27«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар бердиБугун 06:43"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди13 сентябр 18:02АҚШ Сенати Трампнинг ҳарбий ваколатларини чеклашни қўллаб-қувватладиАҚШ Сенати Трампнинг ҳарбий ваколатларини чеклашни қўллаб-қувватлади21 май 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота