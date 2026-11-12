Туркия раҳбари Ғазодаги аҳвол ва Исроилнинг тўсиқлари ҳақида нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған ISROилни Ғазо секторига турар-жой контейнерларини юборишга қасддан тўсқинлик қилаётганликда айблаб, минтақадаги вазиятни «экоцид» деб атади.
- Анталиядаги COP31 конференсиясида сўзга чиққан Туркия раҳбари кучли ёмғирлар оқибатида ўн минглаб фаластинликлар яшаётган чодирлар сув ва лой остида қолганини таъкидлаб, халқаро ҳамжамиятни гуманитар ёрдам карвонларининг тўсиқсиз ўтишини таъминлашга чақирди.
Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған 2026 йил 11 ноябрь куни Анталия шаҳрида бўлиб ўтган БМТнинг Иқлим ўзгариши бўйича 31-конференцияси (COP31) доирасида сўзга чиқиб, Исроилни Ғазо секторига турар-жой контейнерларини юборишга қасддан тўсқинлик қилаётганликда айблади. Туркия раҳбарининг таъкидлашича, минтақадаги кучли ёмғирлар оқибатида ўн минглаб фаластинликлар яшаётган чодирлар сув ва лой остида қолган.
Эрдўған баёнотининг асосий нуқталари ва «экоцид» айблови
Анқара Ғазо аҳолиси учун вақтинчалик бошпана сифатида контейнерлар жўнатишга тўлиқ тайёр экани, бироқ Исроил ҳукумати бунга қатъий рухсат бермаётгани алоҳида таъкидланди. У The Jerusalem Post нашри келтирган нутқида фаластинликлар, жумладан ҳимоясиз болалар кучли ёмғир ва қалин лой ичидаги яроқсиз чодирларда кун кечиришга мажбур бўлаётганини қайд этди. Эрдўған халқаро ҳамжамиятни гуманитар ёрдам карвонларининг тўсиқсиз ўтишини зудлик билан таъминлашга чақирди.
Шунингдек, Туркия раҳбари саммит минбаридан туриб Ғазодаги вазиятни очиқдан-очиқ «экоцид» (экологик қирғин) деб атади ва ҳарбий ҳаракатлар минтақа табиати ҳамда ҳаётий инфратузилмасига улкан зарар етказганини қатъий таъкидлади.
Томонларнинг қарашлари ва баёнотлари
Асосий тафсилотлар ва аргументлар
Туркия президенти (Ражаб Тоййиб Эрдўған)
Исроил Ғазога турар-жой контейнерларини юборишга тўсқинлик қилмоқда; вазият «экоцид» деб баҳоланди
Гуманитар инқироз кўрсаткичи
Кучли ёмғирлар сабабли ўн минглаб фаластинликларнинг чодирлари сув ва лой остида қолган
Исроил томонининг муносабати
COGAT тузилмаси орқали 91 минг чодир ва 8,2 мингдан ортиқ юк машинасида ёрдам киритилгани маълум қилинди
Қайта тиклаш шарти
Исроил Ғазони тиклаш ишлари ҲАМАСнинг қуролсизланишига боғлиқ эканини билдирди
Исроил томонининг расмий муносабати ва қарши баёнотлари
Ўз навбатида, Исроил Бош вазири идораси ва мудофаа кучлари (ЦАХАЛ) COGAT (ҳукумат фаолиятини мувофиқлаштириш) тузилмаси орқали Ғазога қатор қишки ёрдам воситалари, жумладан 91 000 та чодир ва 8 200 дан ортиқ юк машинасида зарур жиҳозлар киритилганини маълум қилди.
Шу билан бирга, Исроил расмийлари Ғазода кенг кўламли қайта тиклаш ишларини бошлаш ҳамда йирик инфратузилмавий ёрдамларни киритиш ҲАМАС ҳаракатининг қуролсизланишига боғлиқ эканини қатъий таъкидламоқда. Шунингдек, NDTV хабарига кўра, Исроил вакиллари Туркия раҳбарининг айбловларини рад этиб, уларни асоссиз тарғибот деб атади.
Сизнингча, халқаро майдондаги бундай кескин баёнотлар ва гуманитар муаммолар Ғазодаги оғир об-ҳаво шароитида қолган тинч аҳолининг аҳволини яхшилашга реал туртки бера оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…