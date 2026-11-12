Туркия раҳбари Ғазодаги аҳвол ва Исроилнинг тўсиқлари ҳақида нималар деди?

2 дақиқа ўқиш39
Туркия раҳбари Ғазодаги аҳвол ва Исроилнинг тўсиқлари ҳақида нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған ISROилни Ғазо секторига турар-жой контейнерларини юборишга қасддан тўсқинлик қилаётганликда айблаб, минтақадаги вазиятни «экоцид» деб атади.
  • Анталиядаги COP31 конференсиясида сўзга чиққан Туркия раҳбари кучли ёмғирлар оқибатида ўн минглаб фаластинликлар яшаётган чодирлар сув ва лой остида қолганини таъкидлаб, халқаро ҳамжамиятни гуманитар ёрдам карвонларининг тўсиқсиз ўтишини таъминлашга чақирди.

Туркия Президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған 2026 йил 11 ноябрь куни Анталия шаҳрида бўлиб ўтган БМТнинг Иқлим ўзгариши бўйича 31-конференцияси (COP31) доирасида сўзга чиқиб, Исроилни Ғазо секторига турар-жой контейнерларини юборишга қасддан тўсқинлик қилаётганликда айблади. Туркия раҳбарининг таъкидлашича, минтақадаги кучли ёмғирлар оқибатида ўн минглаб фаластинликлар яшаётган чодирлар сув ва лой остида қолган.

Эрдўған баёнотининг асосий нуқталари ва «экоцид» айблови

Анқара Ғазо аҳолиси учун вақтинчалик бошпана сифатида контейнерлар жўнатишга тўлиқ тайёр экани, бироқ Исроил ҳукумати бунга қатъий рухсат бермаётгани алоҳида таъкидланди. У The Jerusalem Post нашри келтирган нутқида фаластинликлар, жумладан ҳимоясиз болалар кучли ёмғир ва қалин лой ичидаги яроқсиз чодирларда кун кечиришга мажбур бўлаётганини қайд этди. Эрдўған халқаро ҳамжамиятни гуманитар ёрдам карвонларининг тўсиқсиз ўтишини зудлик билан таъминлашга чақирди.

Шунингдек, Туркия раҳбари саммит минбаридан туриб Ғазодаги вазиятни очиқдан-очиқ «экоцид» (экологик қирғин) деб атади ва ҳарбий ҳаракатлар минтақа табиати ҳамда ҳаётий инфратузилмасига улкан зарар етказганини қатъий таъкидлади.

Томонларнинг қарашлари ва баёнотлари

Асосий тафсилотлар ва аргументлар

Туркия президенти (Ражаб Тоййиб Эрдўған)

Исроил Ғазога турар-жой контейнерларини юборишга тўсқинлик қилмоқда; вазият «экоцид» деб баҳоланди

Гуманитар инқироз кўрсаткичи

Кучли ёмғирлар сабабли ўн минглаб фаластинликларнинг чодирлари сув ва лой остида қолган

Исроил томонининг муносабати

COGAT тузилмаси орқали 91 минг чодир ва 8,2 мингдан ортиқ юк машинасида ёрдам киритилгани маълум қилинди

Қайта тиклаш шарти

Исроил Ғазони тиклаш ишлари ҲАМАСнинг қуролсизланишига боғлиқ эканини билдирди

Исроил томонининг расмий муносабати ва қарши баёнотлари

Ўз навбатида, Исроил Бош вазири идораси ва мудофаа кучлари (ЦАХАЛ) COGAT (ҳукумат фаолиятини мувофиқлаштириш) тузилмаси орқали Ғазога қатор қишки ёрдам воситалари, жумладан 91 000 та чодир ва 8 200 дан ортиқ юк машинасида зарур жиҳозлар киритилганини маълум қилди.

Шу билан бирга, Исроил расмийлари Ғазода кенг кўламли қайта тиклаш ишларини бошлаш ҳамда йирик инфратузилмавий ёрдамларни киритиш ҲАМАС ҳаракатининг қуролсизланишига боғлиқ эканини қатъий таъкидламоқда. Шунингдек, NDTV хабарига кўра, Исроил вакиллари Туркия раҳбарининг айбловларини рад этиб, уларни асоссиз тарғибот деб атади.

Сизнингча, халқаро майдондаги бундай кескин баёнотлар ва гуманитар муаммолар Ғазодаги оғир об-ҳаво шароитида қолган тинч аҳолининг аҳволини яхшилашга реал туртки бера оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари