Саудия ва Яман ҳукумати хусийларга чора кўриш учун БМТга мурожаат қилди

·1·Дунё
Саудия ва Яман ҳукумати хусийларга чора кўриш учун БМТга мурожаат қилди

Яқин Шарқ минтақасида геосиёсий вазият кескин тус олаётган бир пайтда Яманнинг халқаро тан олинган қонуний ҳукумати ҳамда Саудия Арабистони БМТ Хавфсизлик Кенгашини «Ансоруллоҳ» (хусийлар) ҳаракатига қарши қатъий ва амалий чоралар кўришга чақирди.

«Ал-Жазира» телеканали тарқатган хабарга кўра, Яманнинг БМТдаги доимий вакили Абдулла Али Фадхель ас-Саадий Хавфсизлик Кенгаши йиғилишида хусийлар хавфи эндиликда фақат Яманнинг ички муаммоси эмаслигини ва минтақа чегараларидан чиқиб, глобал хавфсизликка таҳдид солаётганини таъкидлади.

Ас-Саадийнинг БМТ минбаридаги баёноти: Молия ва қурол оқимини тўхтатиш

Яман расмийси халқаро ҳамжамиятни фаол ҳамкорликка чақириб, қуйидаги муҳим жиҳатларни қайд этди:

  • Молия ва технологиялар каналини ёпиш: БМТ Хавфсизлик Кенгаши хусийларга етиб бораётган молиялаштириш, ноқонуний қурол-яроғ ва ҳарбий технологиялар оқимини зудлик билан тўхтатиш бўйича кескин санкция ва чекловлар жорий этиши шарт;

  • Қонуний ҳукуматни қўллаб-қувватлаш: Дипломат қуролли тўнтаришга чек қўйиш ва Яманнинг барча ҳудудларида давлат институтлари назоратини тиклаш орқали мамлакатни халқаро хавфсизликка хавф солувчи плацдармга айланишининг олдини олиш зарурлигини билдирди;

  • Ҳақиқий тинчлик шарти: Ас-Саадийнинг сўзларига кўра, барқарорлик фақат қонуний ҳокимият тикланиши ва террорчи гуруҳларнинг қуролсизлантирилиши орқалигина таъминланиши мумкин.

Саудия Арабистонининг қатъий позицияси: «Хавфсизлигимиз бузилишига йўл қўймаймиз»

Саудия Арабистонининг БМТдаги доимий вакили Абдулазиз ал-Восил ҳам минтақада тез суръатлар билан оғирлашаётган вазият юзасидан кескин баёнот берди:

  • Қизил денгиз ва денгиз қатнови хавфи: Тинч аҳоли объектларига зарбаларнинг кўпайиши, Қизил денгиз ҳамда стратегик Баб ал-Мандаб бўғозидаги савдо кемалари ҳаракатига бўлаётган доимий таҳдидлар глобал иқтисодиётга зарба бермоқда;

  • Ар-Риёднинг огоҳлантириши: Ал-Восил Саудия Арабистони ўз миллий хавфсизлигига ва денгиз қатнови эркинлигига таҳдид туғдирилишига ҳеч қачон тоқат қилмаслигини алоҳида уқдирди.

Фронт чизиғидаги кескин тўқнашувлар: Баб ал-Мандаб, Таиз ва Ар-Риёд

Дипломатик баёнотлар ортида реал ҳарбий тўқнашувлар ҳам шиддат билан давом этмоқда:

  • Баб ал-Мандаб учун кураш: Маълумотларга кўра, Саудия Арабистони бошчилигидаги коалиция кучлари Баб ал-Мандаб бўғози атрофидаги муҳим ҳудудлардан хусийларни сиқиб чиқаришга муваффақ бўлгани айтилмоқда (хусийлар буни рад этмоқда);

  • Ар-Риёд аэропортига ҳужумлар: Ҳафта давомида хусийлар Саудия Арабистони пойтахтидаги Қирол Холид номидаги халқаро аэропорт фуқаролик инфратузилмасига жавоб зарбалари бергани ҳақида хабарлар тарқалди;

  • Таиз шаҳридаги оғир қамал: ОАВ хабарларига кўра, энг қайноқ жанглар стратегик Таиз шаҳри атрофида кетмоқда — у ерда хусийлар Яман ҳукумати қўшинларининг йирик гуруҳини қамал ҳолатида ушлаб туришга уринаётгани айтилмоқда.

Яқин Шарқдаги кескин геосиёсий тўқнашувлар шароитида БМТ Хавфсизлик Кенгаши томонидан хусийларга нисбатан қандай амалий қарорлар қабул қилиниши бутун минтақа хавфсизлиги ва Қизил денгиздаги халқаро савдо йўли келажагини белгилаб бериши кутилмоқда.

ЯманАнсоруллоҳБМТ Хавфсизлик КенгашиБаб ал-Мандаб
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Теҳронга махфий қўнғироқ!»: Хитой Эрондан яманлик хусийларни жиловлашни сўради«Теҳронга махфий қўнғироқ!»: Хитой Эрондан яманлик хусийларни жиловлашни сўради17 сентябр 21:33Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!12 сентябр 00:11Саудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилдиСаудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилди16 сентябр 22:39Ҳусийлар етакчиси Бин Салмонга нима деган эди? Яқин Шарқни ларзага солган мурожаат!Ҳусийлар етакчиси Бин Салмонга нима деган эди? Яқин Шарқни ларзага солган мурожаат!16 сентябр 10:47Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?15 сентябр 11:37Яман ҳукумат кучлари ҳусийларга қарши кенг кўламли ҳужум бошладиЯман ҳукумат кучлари ҳусийларга қарши кенг кўламли ҳужум бошлади15 сентябр 00:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди