Саудия ва Яман ҳукумати хусийларга чора кўриш учун БМТга мурожаат қилди
Яқин Шарқ минтақасида геосиёсий вазият кескин тус олаётган бир пайтда Яманнинг халқаро тан олинган қонуний ҳукумати ҳамда Саудия Арабистони БМТ Хавфсизлик Кенгашини «Ансоруллоҳ» (хусийлар) ҳаракатига қарши қатъий ва амалий чоралар кўришга чақирди.
«Ал-Жазира» телеканали тарқатган хабарга кўра, Яманнинг БМТдаги доимий вакили Абдулла Али Фадхель ас-Саадий Хавфсизлик Кенгаши йиғилишида хусийлар хавфи эндиликда фақат Яманнинг ички муаммоси эмаслигини ва минтақа чегараларидан чиқиб, глобал хавфсизликка таҳдид солаётганини таъкидлади.
Ас-Саадийнинг БМТ минбаридаги баёноти: Молия ва қурол оқимини тўхтатиш
Яман расмийси халқаро ҳамжамиятни фаол ҳамкорликка чақириб, қуйидаги муҳим жиҳатларни қайд этди:
Молия ва технологиялар каналини ёпиш: БМТ Хавфсизлик Кенгаши хусийларга етиб бораётган молиялаштириш, ноқонуний қурол-яроғ ва ҳарбий технологиялар оқимини зудлик билан тўхтатиш бўйича кескин санкция ва чекловлар жорий этиши шарт;
Қонуний ҳукуматни қўллаб-қувватлаш: Дипломат қуролли тўнтаришга чек қўйиш ва Яманнинг барча ҳудудларида давлат институтлари назоратини тиклаш орқали мамлакатни халқаро хавфсизликка хавф солувчи плацдармга айланишининг олдини олиш зарурлигини билдирди;
Ҳақиқий тинчлик шарти: Ас-Саадийнинг сўзларига кўра, барқарорлик фақат қонуний ҳокимият тикланиши ва террорчи гуруҳларнинг қуролсизлантирилиши орқалигина таъминланиши мумкин.
Саудия Арабистонининг қатъий позицияси: «Хавфсизлигимиз бузилишига йўл қўймаймиз»
Саудия Арабистонининг БМТдаги доимий вакили Абдулазиз ал-Восил ҳам минтақада тез суръатлар билан оғирлашаётган вазият юзасидан кескин баёнот берди:
Қизил денгиз ва денгиз қатнови хавфи: Тинч аҳоли объектларига зарбаларнинг кўпайиши, Қизил денгиз ҳамда стратегик Баб ал-Мандаб бўғозидаги савдо кемалари ҳаракатига бўлаётган доимий таҳдидлар глобал иқтисодиётга зарба бермоқда;
Ар-Риёднинг огоҳлантириши: Ал-Восил Саудия Арабистони ўз миллий хавфсизлигига ва денгиз қатнови эркинлигига таҳдид туғдирилишига ҳеч қачон тоқат қилмаслигини алоҳида уқдирди.
Фронт чизиғидаги кескин тўқнашувлар: Баб ал-Мандаб, Таиз ва Ар-Риёд
Дипломатик баёнотлар ортида реал ҳарбий тўқнашувлар ҳам шиддат билан давом этмоқда:
Баб ал-Мандаб учун кураш: Маълумотларга кўра, Саудия Арабистони бошчилигидаги коалиция кучлари Баб ал-Мандаб бўғози атрофидаги муҳим ҳудудлардан хусийларни сиқиб чиқаришга муваффақ бўлгани айтилмоқда (хусийлар буни рад этмоқда);
Ар-Риёд аэропортига ҳужумлар: Ҳафта давомида хусийлар Саудия Арабистони пойтахтидаги Қирол Холид номидаги халқаро аэропорт фуқаролик инфратузилмасига жавоб зарбалари бергани ҳақида хабарлар тарқалди;
Таиз шаҳридаги оғир қамал: ОАВ хабарларига кўра, энг қайноқ жанглар стратегик Таиз шаҳри атрофида кетмоқда — у ерда хусийлар Яман ҳукумати қўшинларининг йирик гуруҳини қамал ҳолатида ушлаб туришга уринаётгани айтилмоқда.
Яқин Шарқдаги кескин геосиёсий тўқнашувлар шароитида БМТ Хавфсизлик Кенгаши томонидан хусийларга нисбатан қандай амалий қарорлар қабул қилиниши бутун минтақа хавфсизлиги ва Қизил денгиздаги халқаро савдо йўли келажагини белгилаб бериши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…