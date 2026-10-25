Исроил Ғарбий Соҳилда фаластинликларни оммавий кўчиришга тайёрланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Исроил ҳукумати Иордан дарёсининг Ғарбий Соҳилида 1967 йилдан буён кузатилмаган энг йирик ҳарбий амалиётни бошлаш ва фаластинликларни оммавий кўчиришга тайёргарлик кўрмоқда.
- Бош вазир Бинямин Нетаняху Хеврон ҳамда Ҳалҳул шаҳарларидаги турар-жой даҳаларини блокадага олиш ва аҳолини мажбурий кўчириш режаларини очиқлади.
- Мазкур қарорга Хеврон яқинида икки исроиллик ҳарбий хизматчининг ҳалок бўлиши сабаб бўлди.
Исроил ҳукумати Иордан дарёсининг Ғарбий Соҳилида 1967 йилги «Олти кунлик уруш» давридан бери кузатилмаган энг йирик ҳарбий амалиётни бошлаш ва фаластинликларни оммавий тарзда мажбурий кўчиришга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Британиянинг нуфузли The Guardian нашри хабар тарқатди.
Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяху Хеврон ҳамда Ҳалҳул шаҳарларидаги бутун бошли турар-жой даҳаларини қатъий блокадага олиш ва аҳолини мажбурий кўчириш бўйича режаларни очиқлади. Унинг таъкидлашича, Исроил армияси минтақада сўнгги 60 йилга яқин вақт ичидаги энг миқёсли операцияга шай ҳолатга келтирилмоқда.
Эскалацияга нима сабаб бўлди?
Мазкур кескин баёнотлар Хеврон шаҳри яқинида икки исроиллик ҳарбий хизматчининг ҳалок бўлиши тўғрисидаги хабарлардан сўнг янгради:
Уйларни оммавий бузиш: Ҳужум юз берган куннинг ўзидаёқ расмий тузилмалар фаластинликларга тегишли турар-жойларни кенг кўламда бузишни бошлади;
Суд қарори билан танаффус: Маҳаллий тадбиркорлар ва мулк эгаларининг шикояти кўриб чиқилгач, Исроил Олий суди бузиш («демонтаж») ишларини вақтинча тўхтатиб туриш ҳақида қарор чиқарди;
Мунтазам босим: Фаластинликларнинг уйларини рухсатнома йўқлиги важидан бузиш аввал ҳам йилига бир неча минг кишига таъсир қилган бўлса-да, навбатдаги режа бутун бошли аҳоли пунктларини тўлиқ бўшатишни кўзда тутади.
1967 йилги фожиа такрорланадими?
Нетаньяху бўлажак операция кўламини бевосита 1967 йилдаги воқеаларга қиёслаган:
Тарихий параллел: 1967 йилда кечган уруш вақтида 300 мингдан зиёд фаластинлик ўз уй-жойларини ташлаб чиқишга мажбур бўлган («эвакуация қилинган») эди;
Кўлам ва хавф: Навбатдаги ҳаракатлар ҳам худди шундай мисли кўрилмаган гуманитар инқирозни келтириб чиқариши мумкинлиги халқаро кузатувчиларни жиддий хавотирга солмоқда;
Номаълум муддат: Исроил армиясининг ушбу кенг қамровли ҳарбий амалиёти бошланадиган аниқ сана ҳозирча очиқланмаган.
Изоҳлар 0
…