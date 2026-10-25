Исроил Ғарбий Соҳилда фаластинликларни оммавий кўчиришга тайёрланмоқда

·27·Дунё
Исроил Ғарбий Соҳилда фаластинликларни оммавий кўчиришга тайёрланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Исроил ҳукумати Иордан дарёсининг Ғарбий Соҳилида 1967 йилдан буён кузатилмаган энг йирик ҳарбий амалиётни бошлаш ва фаластинликларни оммавий кўчиришга тайёргарлик кўрмоқда.
  • Бош вазир Бинямин Нетаняху Хеврон ҳамда Ҳалҳул шаҳарларидаги турар-жой даҳаларини блокадага олиш ва аҳолини мажбурий кўчириш режаларини очиқлади.
  • Мазкур қарорга Хеврон яқинида икки исроиллик ҳарбий хизматчининг ҳалок бўлиши сабаб бўлди.

Исроил ҳукумати Иордан дарёсининг Ғарбий Соҳилида 1967 йилги «Олти кунлик уруш» давридан бери кузатилмаган энг йирик ҳарбий амалиётни бошлаш ва фаластинликларни оммавий тарзда мажбурий кўчиришга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳақда Британиянинг нуфузли The Guardian нашри хабар тарқатди.

Исроил Бош вазири Биньямин Нетаньяху Хеврон ҳамда Ҳалҳул шаҳарларидаги бутун бошли турар-жой даҳаларини қатъий блокадага олиш ва аҳолини мажбурий кўчириш бўйича режаларни очиқлади. Унинг таъкидлашича, Исроил армияси минтақада сўнгги 60 йилга яқин вақт ичидаги энг миқёсли операцияга шай ҳолатга келтирилмоқда.

Эскалацияга нима сабаб бўлди?

Мазкур кескин баёнотлар Хеврон шаҳри яқинида икки исроиллик ҳарбий хизматчининг ҳалок бўлиши тўғрисидаги хабарлардан сўнг янгради:

  • Уйларни оммавий бузиш: Ҳужум юз берган куннинг ўзидаёқ расмий тузилмалар фаластинликларга тегишли турар-жойларни кенг кўламда бузишни бошлади;

  • Суд қарори билан танаффус: Маҳаллий тадбиркорлар ва мулк эгаларининг шикояти кўриб чиқилгач, Исроил Олий суди бузиш («демонтаж») ишларини вақтинча тўхтатиб туриш ҳақида қарор чиқарди;

  • Мунтазам босим: Фаластинликларнинг уйларини рухсатнома йўқлиги важидан бузиш аввал ҳам йилига бир неча минг кишига таъсир қилган бўлса-да, навбатдаги режа бутун бошли аҳоли пунктларини тўлиқ бўшатишни кўзда тутади.

1967 йилги фожиа такрорланадими?

Нетаньяху бўлажак операция кўламини бевосита 1967 йилдаги воқеаларга қиёслаган:

  • Тарихий параллел: 1967 йилда кечган уруш вақтида 300 мингдан зиёд фаластинлик ўз уй-жойларини ташлаб чиқишга мажбур бўлган («эвакуация қилинган») эди;

  • Кўлам ва хавф: Навбатдаги ҳаракатлар ҳам худди шундай мисли кўрилмаган гуманитар инқирозни келтириб чиқариши мумкинлиги халқаро кузатувчиларни жиддий хавотирга солмоқда;

  • Номаълум муддат: Исроил армиясининг ушбу кенг қамровли ҳарбий амалиёти бошланадиган аниқ сана ҳозирча очиқланмаган.

Исроил-Фаластин можаросиБиньямин НетаньяхуҒарбий СоҳилХеврон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ғарбий Соҳилда йўллар ёпилди: ҳаракат кескин чекландиҒарбий Соҳилда йўллар ёпилди: ҳаракат кескин чекланди26 июл 16:50Исроил ҳарбийлари билан боғлиқ ҳодисада 7 ойлик чақалоқ ҳалок бўлдиИсроил ҳарбийлари билан боғлиқ ҳодисада 7 ойлик чақалоқ ҳалок бўлди7 июн 10:03Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!27 сентябр 13:05Исроиллик кўчманчилар Қусрада масжидни ёқишди: деворларда «қасос» ёзувиИсроиллик кўчманчилар Қусрада масжидни ёқишди: деворларда «қасос» ёзуви26 июл 17:04Фаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдирФаластинлик аёлнинг сўнгги қучоғи: зайтун дарахти ортидаги оғир тақдир7 сентябр 20:53Исроил фаластинликларнинг уйларини бузиш учун «ImiSight» нейрон тармоғини ишлатмоқдаИсроил фаластинликларнинг уйларини бузиш учун «ImiSight» нейрон тармоғини ишлатмоқда17 сентябр 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди