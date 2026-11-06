Британия нашрининг Тель-Авивдаги сўровномаси халқаро муҳокамаларга сабаб бўлди (видео)

·0·Дунё
Британия нашрининг Тель-Авивдаги сўровномаси халқаро муҳокамаларга сабаб бўлди (видео)

Британиянинг нуфузли The Guardian нашри мухбири Уилл Крист Тель-Авив кўчаларида аҳоли ўртасида ўтказган суҳбати давомида Яқин Шарқдаги кескин вазият ҳамда Ғазо келажаги бўйича жамиятдаги муросасиз қарашларни ёритиб берди. Журналист билан мулоқотда бўлган исроиллик фуқаронинг билдирган радикал фикрлари халқаро нашрларда кенг резонанс уйғотди.

Суҳбат давомида респондент томонидан Ғазо секторини тўлиқ назоратга олиш ва ҳудуднинг келажаги борасидаги қатъий позиция билдирилган.

Суҳбат тафсилотлари: Респондентнинг даъволари

Британиялик журналист билан кечган мулоқотда ҳудудий можаро бўйича қуйидаги кескин фикрлар янграган:

  • Аннексия ва ер масаласи: Суҳбатдош қиз Ғазони тўлиқ эгаллаш ва аннексия қилишни муҳим деб билишини, ўз эътиқоди ва қарашларига кўра бу ерлар уларга тегишли эканини таъкидлаган;

  • Аҳолини кўчириш даъвоси: Унинг фикрича, араб аҳолиси ҳудуддан тўлиқ чиқариб юборилмагунча уруш тўхтамайди ва улар бошқа араб давлатларига кетиши лозим;

  • Қўшни ҳудудларга муносабат: Журналистнинг «Фаластинликлар қаерга кетиши керак?» деган саволига респондент улар Иордания, Ливан ёки Суриядан ташқари исталган давлатга чиқиб кетиши кераклигини, акс ҳолда кескин чоралар кўрилишини билдирган.

Репортажнинг халқаро аҳамияти

The Guardian мухбирининг ушбу сўровномаси Яқин Шарқдаги узоқ йиллик низолар ва ҳарбий ҳаракатлар фонида жамиятда тинчлик истиқболлари қанчалик мураккаблашиб бораётганини кўрсатиб берди. Халқаро экспертларнинг фикрича, оддий фуқаролар орасидаги бундай муросасиз кайфиятлар минтақада тинчлик ўрнатиш ва дипломатик ечим топиш жараёни нақадар оғир кечаётганининг яққол далилидир.

Ғазо секториИсроил-Фаластин можаросиThe Guardian
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Исроил Бош штаби собиқ раҳбари шов-шувли ҳақиқатни тан олдиИсроил Бош штаби собиқ раҳбари шов-шувли ҳақиқатни тан олди3 ноябр 21:44Исроил Ғарбий Соҳилда фаластинликларни оммавий кўчиришга тайёрланмоқдаИсроил Ғарбий Соҳилда фаластинликларни оммавий кўчиришга тайёрланмоқда25 октябр 10:24АҚШда айиқ кутубхонага бостириб кириб, ходимларнинг егуликларини еб кетдиАҚШда айиқ кутубхонага бостириб кириб, ходимларнинг егуликларини еб кетди21 октябр 14:59«Махфий мулоқот!»: Сунъий интеллектлар инсон тушунмайдиган ўз тилини ихтиро қилди«Махфий мулоқот!»: Сунъий интеллектлар инсон тушунмайдиган ўз тилини ихтиро қилди17 сентябр 13:46Чемодандаги даҳшат: 17 ёшли қизнинг жасади аниқландиЧемодандаги даҳшат: 17 ёшли қизнинг жасади аниқланди27 июн 19:29Исроил ҳарбийлари билан боғлиқ ҳодисада 7 ойлик чақалоқ ҳалок бўлдиИсроил ҳарбийлари билан боғлиқ ҳодисада 7 ойлик чақалоқ ҳалок бўлди7 июн 10:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди