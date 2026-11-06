Британия нашрининг Тель-Авивдаги сўровномаси халқаро муҳокамаларга сабаб бўлди (видео)
Британиянинг нуфузли The Guardian нашри мухбири Уилл Крист Тель-Авив кўчаларида аҳоли ўртасида ўтказган суҳбати давомида Яқин Шарқдаги кескин вазият ҳамда Ғазо келажаги бўйича жамиятдаги муросасиз қарашларни ёритиб берди. Журналист билан мулоқотда бўлган исроиллик фуқаронинг билдирган радикал фикрлари халқаро нашрларда кенг резонанс уйғотди.
Суҳбат давомида респондент томонидан Ғазо секторини тўлиқ назоратга олиш ва ҳудуднинг келажаги борасидаги қатъий позиция билдирилган.
Суҳбат тафсилотлари: Респондентнинг даъволари
Британиялик журналист билан кечган мулоқотда ҳудудий можаро бўйича қуйидаги кескин фикрлар янграган:
Аннексия ва ер масаласи: Суҳбатдош қиз Ғазони тўлиқ эгаллаш ва аннексия қилишни муҳим деб билишини, ўз эътиқоди ва қарашларига кўра бу ерлар уларга тегишли эканини таъкидлаган;
Аҳолини кўчириш даъвоси: Унинг фикрича, араб аҳолиси ҳудуддан тўлиқ чиқариб юборилмагунча уруш тўхтамайди ва улар бошқа араб давлатларига кетиши лозим;
Қўшни ҳудудларга муносабат: Журналистнинг «Фаластинликлар қаерга кетиши керак?» деган саволига респондент улар Иордания, Ливан ёки Суриядан ташқари исталган давлатга чиқиб кетиши кераклигини, акс ҳолда кескин чоралар кўрилишини билдирган.
Репортажнинг халқаро аҳамияти
The Guardian мухбирининг ушбу сўровномаси Яқин Шарқдаги узоқ йиллик низолар ва ҳарбий ҳаракатлар фонида жамиятда тинчлик истиқболлари қанчалик мураккаблашиб бораётганини кўрсатиб берди. Халқаро экспертларнинг фикрича, оддий фуқаролар орасидаги бундай муросасиз кайфиятлар минтақада тинчлик ўрнатиш ва дипломатик ечим топиш жараёни нақадар оғир кечаётганининг яққол далилидир.
Изоҳлар 0
…