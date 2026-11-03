Исроил Бош штаби собиқ раҳбари шов-шувли ҳақиқатни тан олди

·3·Дунё
Исроил Бош штаби собиқ раҳбари шов-шувли ҳақиқатни тан олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ISROил мудофаа армияси Бош штабининг собиқ раҳбари Герси Ҳалеви Ғазо секторидаги авиазарбалар оқибатида ҲАМАС қўлида бўлган исроиллик гаровдагилар ҳалок бўлганини тан олди.
  • Ню-Ёркдаги матбуот анжуманида собиқ қўмондон ҳарбий амалиётлар вақтида асирлар турган жой ҳақида маълумотга эга бўлмаганликларини таъкидлади.
  • Шунингдек, у 2023 йил 7 октябрда содир бўлган ҳужумни ISROил хавфсизлик тизимининг кечириб бўлмас муваффақияцизлиги деб баҳолади.

Исроил мудофаа армияси (ЦАХАЛ) Бош штабининг собиқ раҳбари Герци Ҳалеви Ғазо секторида олиб борилган шиддатли ҳарбий амалиётлар давомида Исроил авиацияси ташлаган бомбалар оқибатида ҲАМАС қўлида бўлган исроиллик гаровдаги фуқаролар ҳалок бўлганини расман тан олди.

Британиянинг нуфузли Middle East Eye нашри хабар беришича, юқори мартабали собиқ ҳарбий қўмондон ушбу очиқ ва шов-шувли баёнотни Нью-Йоркда ўтказилган матбуот анжумани чоғида янгратди.

«Биз уларнинг қаердалигини билмас эдик»: Ҳалевининг очиқ иқрори

Матбуот анжуманида собиқ бош қўмондон Ғазодаги ҳарбий зарбалар ва гаровдагилар тақдирига тўхталиб, аччиқ ҳақиқатни маълум қилди:

  • Исроил авиабомбалари зарбаси: «Бизнинг бомбаларимиз гаровдагиларни ўлдирди. Биз улар айнан ўша нишонларда сақланаётганини билмас эдик», — дея очиқ тан олди Герци Ҳалеви;

  • Ҳарбий босим стратегияси: Шунга қарамай, собиқ ҳарбий раҳбар Ғазо секторидаги кенг кўламли фаол жанговар ҳаракатлар жангарилар назоратидаги фуқароларни озод қилиш учун ўша пайтда ўта зарур ва ягона чора бўлганини даъво қилди.

7 октябрь фожиаси ва тизимдаги улкан муваффақиятсизлик

Ҳалеви 2023 йил 7 октябрда содир бўлган ҲАМАС ҳужуми бўйича ҳам муҳим баёнотлар берди:

  • Олдини олиш мумкин бўлган ҳужум: Ушбу қонли ҳужумнинг олдини олиш имконияти мавжуд бўлганини қайд этган генерал, юз берган воқеани Исроил давлат хавфсизлик тизимининг жиддий ва кечириб бўлмас муваффақиятсизлиги (провали) сифатида баҳолади;

  • Хиёнат айбловларини рад этиш: Шу билан бирга, у армия сафларида ёки махсус хизматлар орасида сотқинлик ва хиёнат бўлгани ҳақидаги жамоатчилик гумонларини қатъиян рад этди.

Аввалги баёнотлар ва жамоатчилик босими

Ушбу тан олиш Исроил сиёсий ва ҳарбий доираларидаги узоқ вақт давомида сир тутилган мавзуни яна кун тартибига чиқарди:

  • Айбловлар йўналишининг ўзгариши: Аввалроқ Исроил ҳукумати барча гаровдагиларнинг ўлими учун жавобгарликни тўлиқ ҲАМАС ҳаракати зиммасига юклаб келаётган эди;

  • ОАВ суриштирувлари: Исроилнинг маҳаллий оммавий ахборот воситалари урушнинг дастлабки босқичидаёқ олиб борилган оммавий авиазарбалар туфайли асирларнинг бир қисми ўз армияси томонидан ҳалок бўлганини бир неча бор ёзган эди.

Герци Ҳалевининг Нью-Йоркдаги бу расмий иқрори Исроил жамиятида гаровдагиларнинг яқинлари томонидан ҳукумат ва ҳарбий раҳбариятга нисбатан талаб ҳамда норозиликларнинг янада кучайишига сабаб бўлиши кутилмоқда.

Герци ҲалевиҲАМАСИсроил-Фаластин можаросиҒазо сектори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Исроил Ғарбий Соҳилда фаластинликларни оммавий кўчиришга тайёрланмоқдаИсроил Ғарбий Соҳилда фаластинликларни оммавий кўчиришга тайёрланмоқда25 октябр 10:24Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...22 август 17:55Аҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилдиАҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилди23 сентябр 13:05БМТдаги шов-шувли бойкот: Ўнлаб давлатлар Нетаньяҳунинг нутқида зални тарк этдиБМТдаги шов-шувли бойкот: Ўнлаб давлатлар Нетаньяҳунинг нутқида зални тарк этди26 сентябр 09:58Саудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортдиСаудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортди14 октябр 23:05Туркия Интерполдан Нетаняҳуга нисбатан «қизил билдиришнома» чиқаришни сўрамоқдаТуркия Интерполдан Нетаняҳуга нисбатан «қизил билдиришнома» чиқаришни сўрамоқда22 август 17:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди