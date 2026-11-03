Исроил Бош штаби собиқ раҳбари шов-шувли ҳақиқатни тан олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ISROил мудофаа армияси Бош штабининг собиқ раҳбари Герси Ҳалеви Ғазо секторидаги авиазарбалар оқибатида ҲАМАС қўлида бўлган исроиллик гаровдагилар ҳалок бўлганини тан олди.
- Ню-Ёркдаги матбуот анжуманида собиқ қўмондон ҳарбий амалиётлар вақтида асирлар турган жой ҳақида маълумотга эга бўлмаганликларини таъкидлади.
- Шунингдек, у 2023 йил 7 октябрда содир бўлган ҳужумни ISROил хавфсизлик тизимининг кечириб бўлмас муваффақияцизлиги деб баҳолади.
Исроил мудофаа армияси (ЦАХАЛ) Бош штабининг собиқ раҳбари Герци Ҳалеви Ғазо секторида олиб борилган шиддатли ҳарбий амалиётлар давомида Исроил авиацияси ташлаган бомбалар оқибатида ҲАМАС қўлида бўлган исроиллик гаровдаги фуқаролар ҳалок бўлганини расман тан олди.
Британиянинг нуфузли Middle East Eye нашри хабар беришича, юқори мартабали собиқ ҳарбий қўмондон ушбу очиқ ва шов-шувли баёнотни Нью-Йоркда ўтказилган матбуот анжумани чоғида янгратди.
«Биз уларнинг қаердалигини билмас эдик»: Ҳалевининг очиқ иқрори
Матбуот анжуманида собиқ бош қўмондон Ғазодаги ҳарбий зарбалар ва гаровдагилар тақдирига тўхталиб, аччиқ ҳақиқатни маълум қилди:
Исроил авиабомбалари зарбаси: «Бизнинг бомбаларимиз гаровдагиларни ўлдирди. Биз улар айнан ўша нишонларда сақланаётганини билмас эдик», — дея очиқ тан олди Герци Ҳалеви;
Ҳарбий босим стратегияси: Шунга қарамай, собиқ ҳарбий раҳбар Ғазо секторидаги кенг кўламли фаол жанговар ҳаракатлар жангарилар назоратидаги фуқароларни озод қилиш учун ўша пайтда ўта зарур ва ягона чора бўлганини даъво қилди.
7 октябрь фожиаси ва тизимдаги улкан муваффақиятсизлик
Ҳалеви 2023 йил 7 октябрда содир бўлган ҲАМАС ҳужуми бўйича ҳам муҳим баёнотлар берди:
Олдини олиш мумкин бўлган ҳужум: Ушбу қонли ҳужумнинг олдини олиш имконияти мавжуд бўлганини қайд этган генерал, юз берган воқеани Исроил давлат хавфсизлик тизимининг жиддий ва кечириб бўлмас муваффақиятсизлиги (провали) сифатида баҳолади;
Хиёнат айбловларини рад этиш: Шу билан бирга, у армия сафларида ёки махсус хизматлар орасида сотқинлик ва хиёнат бўлгани ҳақидаги жамоатчилик гумонларини қатъиян рад этди.
Аввалги баёнотлар ва жамоатчилик босими
Ушбу тан олиш Исроил сиёсий ва ҳарбий доираларидаги узоқ вақт давомида сир тутилган мавзуни яна кун тартибига чиқарди:
Айбловлар йўналишининг ўзгариши: Аввалроқ Исроил ҳукумати барча гаровдагиларнинг ўлими учун жавобгарликни тўлиқ ҲАМАС ҳаракати зиммасига юклаб келаётган эди;
ОАВ суриштирувлари: Исроилнинг маҳаллий оммавий ахборот воситалари урушнинг дастлабки босқичидаёқ олиб борилган оммавий авиазарбалар туфайли асирларнинг бир қисми ўз армияси томонидан ҳалок бўлганини бир неча бор ёзган эди.
Герци Ҳалевининг Нью-Йоркдаги бу расмий иқрори Исроил жамиятида гаровдагиларнинг яқинлари томонидан ҳукумат ва ҳарбий раҳбариятга нисбатан талаб ҳамда норозиликларнинг янада кучайишига сабаб бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…