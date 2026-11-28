Ғазода уруш сабаб бошпанасиз қолган жуфтлик мактаб ҳовлисидаги чодирда турмуш қурди
Ғазо секторида Исроил ҳужумлари сабаб уйини тарк этишга мажбур бўлган фаластинлик жуфтлик тўй маросимини ўзлари бошпана топган мактаб ҳовлисидаги чодирда ўтказди.
Гап Ғазо жанубидаги Хон Юнис шаҳрида жойлашган, БМТнинг Фаластинлик қочқинларга ёрдам кўрсатиш агентлиги (UNRWA) тасарруфидаги мактабда яшаётган Май Гиддиҳ ва Сулаймон Акдиҳ ҳақида бормоқда.
Исроил ҳужумлари оқибатида кўплаб бинолар вайрон бўлгани, аҳоли эса оғир шароитда яшашга мажбур экани сабабли жуфтлик анъанавий тўй тантанасини ташкил эта олмади. Шунга қарамай, улар ҳаётларидаги муҳим кунни ўтказиб юбормасликка қарор қилиб, вақтинчалик бошпанага айланган мактаб ҳовлисидаги чодирда камтарона маросим ўтказишди.
Ёшларнинг тўйи уруш ва вайронагарчиликлар орасида ҳам янги ҳаёт бошлашга бўлган умид ва интилишни акс эттирди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…