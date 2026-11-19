Эрдоған ислом давлатларини Исроилга босимни кучайтиришга чақирди
Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған ислом давлатларини Исроилга нисбатан босимни кучайтириш ва Ғазо аҳолисига гуманитар ёрдамни оширишга чақирди. Шунингдек, у Туркия Ғазога вақтинча бошпана сифатида фойдаланиш учун контейнерлар юборишга тайёрлигини билдирди.
Эрдоған бу ҳақда 18 ноябрь куни Адолат ва тараққиёт партиясининг парламент фракцияси йиғилишида сўзлаган нутқида маълум қилди.
Туркия раҳбари Ғазода тинч аҳоли, айниқса, болалар оғир шароитда яшаётганини таъкидлаб, мусулмон давлатлари фақат бошқаларнинг ҳаракатларига таяниб қолмаслиги кераклигини айтди.
«Биз, мусулмонлар ҳаракат қилишимиз ва Исроилга нисбатан янада кучлироқ босим ўтказилишини таъминлашимиз лозим. Қиш шароитлари оғирлашишидан олдин Ғазога кўпроқ гуманитар ёрдам етказишимиз шарт», — деди у.
Эрдоған Ғазода болаларнинг бошпанасиз, совуқ ва ёмғир остида қолаётганини қайд этиб, бу ҳолатга бефарқ қараб бўлмаслигини билдирди.
«Биз Ғазодаги биродарларимиз ва опа-сингилларимизга вақтинча жойлаштириш учун контейнерлар юборишга тайёрмиз», — дея таъкидлади Туркия президенти.
У, шунингдек, халқаро ҳамжамиятнинг муносабатидан қатъи назар, Туркия Ғазодаги вазият ҳақида гапиришда ва фаластинликларни қўллаб-қувватлашда давом этишини билдирди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…