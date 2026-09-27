Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!

·0·Дунё
Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!

Яқин Шарқдаги кескин сиёсий жараёнлар ва Фаластин атрофидаги мураккаб вазият давом этаётган бир пайтда, Саудия Арабистони Қироллиги халқаро майдонда ўзининг кескин ва қатъий позициясини яна бир бор очиқ эълон қилди. Саудия Арабистони Ташқи ишлар вазири шаҳзода Файсал бин Фарҳон Ал Сауд расмий Риёз Фаластин заминидаги тарихий ҳамда демографик реалликни сунъий равишда ўзгартиришга ва маҳаллий аҳолини ўз она ерларидан мажбуран кўчиришга бўлган ҳар қандай уринишларни мутлақо рад этишини билдирди.

Вазирнинг таъкидлашича, минтақада барқарор ва адолатли тинчликка эришишнинг ягона йўли — халқаро қонунчиликда тан олинган «икки давлат» тамойилини сўзсиз амалга оширишдир. Бу ечим 1967 йилги чегаралар доирасида ва пойтахти Шарқий Қуддус бўлган тўлақонли мустақил Фаластин давлатини ташкил этишни шарт қилиб қўяди. Қиролликнинг ушбу муросасиз баёноти минтақадаги барча геосиёсий ўйинчиларга очиқ дипломатик сигнал сифатида қабул қилинмоқда.

«Ерларни тортиб олишга вето, 1967 йилги чегаралар ва Шарқий Қуддус»: Риёз баёнотининг 5 та асосий нуқтаси

Саудия Арабистони ТИВ раҳбарининг муҳим чиқишидан энг салмоқли тезислар:

  • Мажбурий кўчиришга мутлақ тақиқ: Қироллик фаластинликларни ўз заминидан чиқариб юбориш ва реалликни ўзгартириш режаларига қатъиян қарши чиқди;

  • «Икки давлат» тамойили — ягона ечим: Минтақавий барқарорлик фақатгина икки мустақил давлат мавжудлиги орқали таъминланиши мумкинлиги қайд этилди;

  • 1967 йилги чегаралар дахлсизлиги: Расмий Риёз халқаро тан олинган 1967 йилги ҳудудий чегаралар тикланишини шарт сифатида қўйди;

  • Пойтахт — Шарқий Қуддус: Бўлажак Фаластин давлатининг пойтахти айнан Шарқий Қуддус бўлиши шартлиги қатъий таъкидланди;

  • Дипломатик мувозанат кафолати: Саудия Арабистони Фаластин мустақиллиги таъминланмагунча ҳеч қандай муросавий битим бўлмаслигини кўрсатди.

Яқин Шарқдаги тинчлик формулалари: Томонлар ёндашуви ва Саудия талаблари таққоси

Минтақадаги мавжуд босимлар ва Саудия Арабистонининг қатъий талаблари жадвали:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Мажбурий сиқув ва баъзи доираларнинг режалари

Саудия Арабистонининг расмий принципиал позицияси

Аҳоли ва ер тақдири

Фаластинликларни қўшни давлатларга кўчиришга уринишлар

Кўчиришга бўлган барча уринишларни сўзсиз рад этиш

Ҳудудий чегаралар

Амалдаги аннексия ва ҳудудий дахлсизликни бузиш

1967 йилги халқаро тан олинган чегараларни тўлиқ сақлаш

Қуддуснинг мақоми

Бир томонлама назорат ва бўлинишлар

Пойтахти Шарқий Қуддус бўлган суверен давлат мақоми

Тинчликка эришиш йўли

Вақтинчалик ҳарбий ва иқтисодий чекловлар

«Икки давлат» тамойилига тўлиқ амал қилиш

Араб-мусулмон дунёсидаги ўрни

Минтақавий бўлинишларни келтириб чиқариш

Фаластин халқининг тўлиқ ҳуқуқий ҳимоячиси сифатида ҳаракат қилиш

Геосиёсий ва дипломатик экспертиза: Нега Саудиянинг ушбу баёноти ҳал қилувчи аҳамиятга эга?

Халқаро сиёсатшунослар, арабшунослар ва Яқин Шарқ таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Араб тинчлик ташаббусига содиқлик»: Саудия Арабистони 2002 йилги Араб тинчлик ташаббусининг асосий меъмори ҳисобланади; Файсал бин Фарҳоннинг баёноти Риёз ҳеч қандай сиёсий босим остида ушбу тарихий тамойилдан қайтмаслигини ва Фаластин давлатчилигисиз минтақада тинчлик бўлмаслигини кўрсатди;

  • Мажбурий кўчириш хавфининг олдини олиш: Ғазо ва Ғарбий соҳилдан маҳаллий аҳолини Миср ёки Иорданияга чиқариб юбориш режалари бутун минтақани янги уруш оловига ташлаши мумкин эди; Саудиянинг кескин қаршилиги бундай хавфли сценарийларнинг амалга ошишига тўсиқ бўлмоқда;

  • Глобал музокаралардаги оғирлик маркази: Вашингтон ва Тель-Авив билан бўладиган ҳар қандай нормаллашув музокараларида Саудия Арабистони Шарқий Қуддус ва 1967 йилги чегараларни «қизил чизиқ» сифатида ушлаб турибди, бу эса Фаластиннинг халқаро ҳуқуқларини сақлаб қолувчи энг катта дастакдир.

Сизнингча, Саудия Арабистонининг фаластинликларни кўчиришга қарши чиқиши ва Шарқий Қуддус бўйича қатъий туриши минтақада ҳақиқий тинчлик ўрнатилишига хизмат қила оладими? Яқин Шарқдаги кўп йиллик низони ҳал этишда «икки давлат» формуласидан бошқа бирор реал муқобил борми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва катта геосиёсат саҳнасидаги ушбу муҳим таҳлилни барча билан баҳам кўринг!

Саудия АрабистониФаластин1967 йилги чегараларШарқий Қуддус
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади11 сентябр 00:02«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид20 сентябр 12:48Ҳусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга бордиҲусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга борди16 сентябр 09:56«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди16 сентябр 22:33«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!«Макка шартномаси ишга тушади»: Туркия Саудияга ҳарбий ёрдам беришга тайёр!20 сентябр 13:17Саудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилдиСаудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилди16 сентябр 22:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота