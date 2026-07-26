Ғарбий Соҳилда йўллар ёпилди: ҳаракат кескин чекланди
Исроил ҳарбийлари Ғарбий Соҳилда хавфсизлик чораларини кескин кучайтириб, қатор шаҳар ва қишлоқларни боғловчи йўллар, назорат пунктлари ҳамда темир дарвозаларни ёпди. Чекловлар узун тирбандликларни келтириб чиқариб, минглаб фаластинликларнинг иш, ўқиш ва тиббий хизматларга етиб боришини қийинлаштирмоқда.
Бироқ мавжуд очиқ манбалар бутун Ғарбий Соҳилдаги барча назорат нуқталари бир вақтнинг ўзида ёпилганини эмас, кенг ҳудудларда ва айниқса шимолий қисмида қаттиқ блокада чоралари жорий этилганини тасдиқламоқда.
Шаҳар ва қишлоқлар ўртасидаги ҳаракат тўсиб қўйилди
Al Arabiya хабарига кўра, Исроил кучлари фаластинликлар фойдаланадиган бир қатор назорат пунктлари ва йўл дарвозаларини ёпган. Натижада асосий йўлларда машиналарнинг узун навбатлари пайдо бўлиб, аҳоли айланма ва анча узоқ йўллардан фойдаланишга мажбур бўлмоқда.
Рамаллоҳ шимолидаги Атара ўтиш жойи ҳаракат учун ёпилгани, айрим нуқталарда эса Фаластин давлат рақамига эга автомобиллар ўтказилмагани хабар қилинди. Атара ва Эйн-Синия назорат пунктларининг ёпилиши аввал ҳам бир неча соатлик тирбандликлар ва транспорт ҳаракатининг издан чиқишига олиб келган.
Кутилмаган ёпилишлар одатда ярим соатлик йўлни бир неча соатлик синовга айлантирмоқда.
Байтлаҳм жанубидаги Ал-Маншия қишлоғининг асосий дарвозаси ҳам 24 июль куни ёпилган. Маҳаллий манбалар бу қарор аҳолининг кириш-чиқишига жиддий тўсқинлик қилганини билдирган.
Кескин чораларга нима сабаб бўлди?
Чекловлар Наблус яқинидаги Тал қишлоғида содир бўлган қонли тўқнашувдан кейин кучайтирилди. Воқеада тўрт нафар фаластинлик ва икки нафар исроиллик ҳалок бўлган. Исроил армияси ҳодисадан сўнг йўл тўсиқларини ўрнатиб, Ғарбий Соҳилда кенг кўламли операцияга тайёргарлик бошлаганини маълум қилди.
Исроил армиясининг расмий баёнотида ҳарбийларнинг таътили бекор қилингани ва бутун ҳудуд бўйлаб қўшимча кучлар жойлаштирилгани айтилди. Исроил томони бу ҳаракатларни «кенг қамровли терроризмга қарши операция» деб атамоқда.
Кейинги операциялар давомида Исроил армияси Ғарбий Соҳил бўйлаб 70 дан ортиқ гумонланувчи ушланганини, Тал қишлоғининг ўзида эса қарийб 80 киши сўроқ қилинганини билдирди.
916 эмас: БМТ ҳисобида 925 та ҳаракат тўсиғи бор
Матнда келтирилган 916 та назорат пункти ва дарвоза ҳақидаги рақам Фаластин манбаларида аввалроқ эълон қилинган ҳисоб-китобга тўғри келади. Бироқ БМТнинг Гуманитар масалаларни мувофиқлаштириш бошқармаси 2025 йил декабрь ҳолатига Ғарбий Соҳил ва Шарқий Қуддусда 925 та доимий ёки вақти-вақти билан ишлайдиган ҳаракат тўсиғи мавжудлигини қайд этган.
Улар орасида:
89 та доимий ишлайдиган назорат пункти;
218 та вақти-вақти билан ишлайдиган пост;
232 та йўл дарвозаси;
167 та тупроқ уюми;
105 та йўл тўсиғи мавжуд.
БМТга кўра, ушбу тизим 3,4 миллион фаластинликнинг ҳаракатига доимий ёки даврий таъсир кўрсатади. Назорат пунктлари ва темир дарвозалар барча тўсиқларнинг қарийб 60 фоизини ташкил этади.
Барча назорат пунктлари ёпилганми?
Очиқ манбаларни таққослаганда, Исроил кучлари Ғарбий Соҳилнинг катта қисмида, айниқса Наблус ва шимолий ҳудудларда ҳаракатни жиддий чеклагани тасдиқланади. Аммо мавжуд расмий ва мустақил хабарларда 925 та тўсиқнинг барчаси бир вақтда ёпилгани кўрсатилмаган. Шу сабаб «Ғарбий Соҳил тўлиқ ёпилди» деган ифодани ҳудуд бўйлаб кенг чекловлар жорий этилгани маъносида тушуниш тўғрироқ бўлади.
Ҳозирги вазиятда энг катта босим оддий аҳоли зиммасига тушмоқда. Йўлларнинг тўсатдан ёпилиши тез ёрдам машиналари, талабалар, ишчилар ва кундалик зарур хизматларга муҳтож инсонларнинг ҳаракатини издан чиқариши мумкин. БМТ ҳам бундай чекловлар соғлиқни сақлаш, таълим ва меҳнат жойларига етиб боришни қийинлаштираётганини таъкидлаган.
Ғарбий Соҳилдаги ҳарбий операциялар давом этаётгани боис, чекловлар қанча вақт сақланиши ва яна қайси ҳудудларга тарқалиши ҳозирча номаълум.
…