Ғарбий Соҳилда йўллар ёпилди: ҳаракат кескин чекланди

·74·Дунё
Ғарбий Соҳилда йўллар ёпилди: ҳаракат кескин чекланди

Исроил ҳарбийлари Ғарбий Соҳилда хавфсизлик чораларини кескин кучайтириб, қатор шаҳар ва қишлоқларни боғловчи йўллар, назорат пунктлари ҳамда темир дарвозаларни ёпди. Чекловлар узун тирбандликларни келтириб чиқариб, минглаб фаластинликларнинг иш, ўқиш ва тиббий хизматларга етиб боришини қийинлаштирмоқда.

Бироқ мавжуд очиқ манбалар бутун Ғарбий Соҳилдаги барча назорат нуқталари бир вақтнинг ўзида ёпилганини эмас, кенг ҳудудларда ва айниқса шимолий қисмида қаттиқ блокада чоралари жорий этилганини тасдиқламоқда.

Шаҳар ва қишлоқлар ўртасидаги ҳаракат тўсиб қўйилди

Al Arabiya хабарига кўра, Исроил кучлари фаластинликлар фойдаланадиган бир қатор назорат пунктлари ва йўл дарвозаларини ёпган. Натижада асосий йўлларда машиналарнинг узун навбатлари пайдо бўлиб, аҳоли айланма ва анча узоқ йўллардан фойдаланишга мажбур бўлмоқда.

Рамаллоҳ шимолидаги Атара ўтиш жойи ҳаракат учун ёпилгани, айрим нуқталарда эса Фаластин давлат рақамига эга автомобиллар ўтказилмагани хабар қилинди. Атара ва Эйн-Синия назорат пунктларининг ёпилиши аввал ҳам бир неча соатлик тирбандликлар ва транспорт ҳаракатининг издан чиқишига олиб келган.

Кутилмаган ёпилишлар одатда ярим соатлик йўлни бир неча соатлик синовга айлантирмоқда.

Байтлаҳм жанубидаги Ал-Маншия қишлоғининг асосий дарвозаси ҳам 24 июль куни ёпилган. Маҳаллий манбалар бу қарор аҳолининг кириш-чиқишига жиддий тўсқинлик қилганини билдирган.

Ғарбий Соҳилда йўллар ёпилди: ҳаракат кескин чекланди

Кескин чораларга нима сабаб бўлди?

Чекловлар Наблус яқинидаги Тал қишлоғида содир бўлган қонли тўқнашувдан кейин кучайтирилди. Воқеада тўрт нафар фаластинлик ва икки нафар исроиллик ҳалок бўлган. Исроил армияси ҳодисадан сўнг йўл тўсиқларини ўрнатиб, Ғарбий Соҳилда кенг кўламли операцияга тайёргарлик бошлаганини маълум қилди.

Исроил армиясининг расмий баёнотида ҳарбийларнинг таътили бекор қилингани ва бутун ҳудуд бўйлаб қўшимча кучлар жойлаштирилгани айтилди. Исроил томони бу ҳаракатларни «кенг қамровли терроризмга қарши операция» деб атамоқда.

Кейинги операциялар давомида Исроил армияси Ғарбий Соҳил бўйлаб 70 дан ортиқ гумонланувчи ушланганини, Тал қишлоғининг ўзида эса қарийб 80 киши сўроқ қилинганини билдирди.

916 эмас: БМТ ҳисобида 925 та ҳаракат тўсиғи бор

Матнда келтирилган 916 та назорат пункти ва дарвоза ҳақидаги рақам Фаластин манбаларида аввалроқ эълон қилинган ҳисоб-китобга тўғри келади. Бироқ БМТнинг Гуманитар масалаларни мувофиқлаштириш бошқармаси 2025 йил декабрь ҳолатига Ғарбий Соҳил ва Шарқий Қуддусда 925 та доимий ёки вақти-вақти билан ишлайдиган ҳаракат тўсиғи мавжудлигини қайд этган.

Улар орасида:

  • 89 та доимий ишлайдиган назорат пункти;

  • 218 та вақти-вақти билан ишлайдиган пост;

  • 232 та йўл дарвозаси;

  • 167 та тупроқ уюми;

  • 105 та йўл тўсиғи мавжуд.

БМТга кўра, ушбу тизим 3,4 миллион фаластинликнинг ҳаракатига доимий ёки даврий таъсир кўрсатади. Назорат пунктлари ва темир дарвозалар барча тўсиқларнинг қарийб 60 фоизини ташкил этади.

Барча назорат пунктлари ёпилганми?

Очиқ манбаларни таққослаганда, Исроил кучлари Ғарбий Соҳилнинг катта қисмида, айниқса Наблус ва шимолий ҳудудларда ҳаракатни жиддий чеклагани тасдиқланади. Аммо мавжуд расмий ва мустақил хабарларда 925 та тўсиқнинг барчаси бир вақтда ёпилгани кўрсатилмаган. Шу сабаб «Ғарбий Соҳил тўлиқ ёпилди» деган ифодани ҳудуд бўйлаб кенг чекловлар жорий этилгани маъносида тушуниш тўғрироқ бўлади.

Ҳозирги вазиятда энг катта босим оддий аҳоли зиммасига тушмоқда. Йўлларнинг тўсатдан ёпилиши тез ёрдам машиналари, талабалар, ишчилар ва кундалик зарур хизматларга муҳтож инсонларнинг ҳаракатини издан чиқариши мумкин. БМТ ҳам бундай чекловлар соғлиқни сақлаш, таълим ва меҳнат жойларига етиб боришни қийинлаштираётганини таъкидлаган.

Ғарбий Соҳилдаги ҳарбий операциялар давом этаётгани боис, чекловлар қанча вақт сақланиши ва яна қайси ҳудудларга тарқалиши ҳозирча номаълум.

Ғарбий СоҳилРамаллоҳБайтлаҳмНаблусАл-Арабия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиПутин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиБугун, 01:02Доналд Трампнинг соғлиғи ёмонлашди: Оқ уй Трампнинг соғлиғи бўйича хавотирларга жавоб бердиДоналд Трампнинг соғлиғи ёмонлашди: Оқ уй Трампнинг соғлиғи бўйича хавотирларга жавоб бердиКеча, 23:50Трампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба бердиТрампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба бердиКеча, 22:55Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...Кеча, 22:39Каспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилдиКаспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилдиКеча, 22:28Польшада Зеленскийга муносабат кескин совиди: 75,8% салбий баҳо...Польшада Зеленскийга муносабат кескин совиди: 75,8% салбий баҳо...Кеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди