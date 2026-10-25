Кокшетауда 93 ёшли эркак ва 89 ёшли аёл қутқарилди (видео)

·87·Дунё
Кокшетауда 93 ёшли эркак ва 89 ёшли аёл қутқарилди (видео)

Қозоғистоннинг Кокшетау шаҳрида қутқарувчилар икки нафар кекса инсонга ёрдам кўрсатди. 93 ёшли эркак ва 89 ёшли аёл қутқарилиб, тез тиббий ёрдам бригадаларига топширилди. Бу ҳақда NUR.KZ Фавқулодда вазиятлар вазирлигига таяниб хабар берди.

Вазирлик матбуот хизматининг маълум қилишича, вазирликнинг тезкор-қутқарув отряди ходимлари полиция ходимлари билан биргаликда икки нафар кекса фуқаронинг хонадонлари эшикларини очишга ёрдам берган.

Биринчи ҳолатда 93 ёшли эркак мустақил равишда ўрнидан туриб, эшикни оча олмаслиги аниқланган.

Хонадонга кириш учун қутқарувчилар альпинизм ускуналаридан фойдаланган. Улар балкон орқали тўртинчи қаватдан учинчи қаватга тушиб, хонадонга кирган. Шундан сўнг эркак тез тиббий ёрдам бригадасига топширилган.

Иккинчи ҳолатда эса 1937 йилда туғилган 89 ёшли аёл қутқарилган. Авария-қутқарув ишлари якунлангач, у ҳам тез тиббий ёрдам ходимларига топширилган.

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги фуқароларни кекса инсонларни эътиборсиз қолдирмасликка, уларнинг аҳволидан мунтазам хабар олиб туришга чақирди. Шунингдек, фавқулодда вазият юзага келганда дарҳол 112 рақамига қўнғироқ қилиш кераклигини эслатди.

КокшетауҚозоғистон Фавқулодда вазиятлар вазирлигиNUR.KZ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда вояга етмаган ўғлининг қилмиши учун 45 ёшли аёл жазоланди (видео)Қозоғистонда вояга етмаган ўғлининг қилмиши учун 45 ёшли аёл жазоланди (видео)Бугун 10:55Тайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалдиТайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалдиКеча 00:07Балиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБалиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилди9 сентябр 14:47Ҳиндистондаги меҳмонхонада қонунга хилоф фаолият аниқланди: ўзбекистонлик аёл ҳам қутқарилдиҲиндистондаги меҳмонхонада қонунга хилоф фаолият аниқланди: ўзбекистонлик аёл ҳам қутқарилди4 октябр 21:24Индонезия соҳилларида сайёҳлар кемаси чўкди: 19 киши қутқарилди (видео)Индонезия соҳилларида сайёҳлар кемаси чўкди: 19 киши қутқарилди (видео)30 сентябр 08:3912 йил асирликда сақланган франциялик аёл ниҳоят қутқарилди12 йил асирликда сақланган франциялик аёл ниҳоят қутқарилди3 июл 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди