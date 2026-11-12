Қозоғистонда ярим яланғоч эркак мактаб деразасини синдириб, синфга бостириб кирди (видео)
Қозоғистоннинг Олмаота вилоятидаги Қаскелен шаҳрида ярим яланғоч эркак мактабга бостириб кирди. Ҳодиса 11 ноябрь куни дарслар орасидаги танаффус вақтида содир бўлган. Бу ҳақда Nur.kz хабар берди.
Маълум қилинишича, эркак дастлаб мактаб ҳудудида югуриб юрган. Кейин эса синфхона деразасини синдириб, ўқувчилар бўлган хонага сакраб кирган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода болаларнинг қўрқиб бақираётгани ва катта ёшли эркаклар уни тўхтатишга уринаётгани акс этган.
Олмаота вилояти полиция департаменти маълумотига кўра, ушбу ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Гумонланувчи ушланиб, вақтинча сақлаш ҳибсхонасига жойлаштирилган.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳодисанинг барча тафсилотларини аниқламоқда. Тергов доирасида гумонланувчининг руҳий ҳолати ҳам текширилади.
Ҳодиса оқибатида ўқувчилар ва педагоглар орасида жабрланганлар йўқ. Таълим муассасасида болаларга психологик ёрдам кўрсатилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…