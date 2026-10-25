Қозоғистонда стоматолог қабулидан сўнг уч яшар қиз комага тушди

·53·Дунё
Қозоғистонда стоматолог қабулидан сўнг уч яшар қиз комага тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистоннинг Павлодар вилоятида уч яшар қизча стоматологик муолажадан сўнг оғир аҳволда комага тушди.
  • Қариндошларининг таъкидлашича, бола нафас олишда қийналганига қарамай, шифокор муолажани тўхтатмаган ва тез ёрдам чақиришда кечикиш юз берган.
  • 2023 йилда туғилган бемор айни пайтда реанимацияда сунъий нафас олдириш аппаратига уланган ҳолда даволанмоқда.
  • Мазкур ҳолат юзасидан ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан текширув ишлари олиб борилмоқда.

Қозоғистоннинг Павлодар вилоятида уч яшар қиз стоматолог қабулидан кейин комага тушди. Қариндошларининг айтишича, бола тишларини даволатиш пайтида нафас олишда қийналганига қарамай, шифокор муолажани давом эттирган. Айни пайтда шифокорлар уч кундан буён қизчанинг ҳаётини сақлаб қолиш учун курашмоқда. Бу ҳақда Tengrinews хабар берди.

Боланинг қариндошлари маълум қилишича, стоматологик муолажа вақтида қизчанинг аҳволи кескин ёмонлашган. Унинг холаси ижтимоий тармоқлардаги мурожаатида боланинг кўзлари киртайиб, нафас олиши бузилганини айтган. Бироқ унинг сўзларига кўра, шифокор муолажани тўхтатмаган.

«Онаси қизига нимадир бўлаётганини айтиб бақирганида, шифокор бу ҳолат ўтиб кетишини айтган», — дейди аёл.

Унинг таъкидлашича, она тез ёрдам чақиришни сўраган, аммо шифокор бу илтимосга дарҳол эътибор қаратмаган.

«Опам йиғлаганидан кейин қўшни хонадаги ҳамшира тез ёрдам чақирди. Бола ҳушини йўқотган, оғзидан кўпик чиққан. Шифокор эса тиббий ёрдам кўрсатмасдан, четга чиққан ва болага ёрдам беришга ҳаракат қилмаган. Натижада қимматли вақт бой берилган. Қизга қандай муолажалар ўтказилгани ва унга қандай дори юборилгани номаълум», — дея ҳикоя қилган у.

Қариндошининг сўзларига кўра, қизчани шифохонага олиб кетаётган вақтда унинг юраги тўхтаб қолган. Иккинчи марта юрак тўхташи эса шифохонада содир бўлган.

«Бола уч кундан бери реанимацияда, ҳушсиз ва кома ҳолатида», — деб қўшимча қилган павлодарлик аёл.

Павлодар вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси ҳам қизчанинг аҳволи ўта оғир эканини тасдиқлади. Расмий маълумотга кўра, 2023 йилда туғилган бола 21 октябрь куни шифохонага олиб келинган. У қабул бўлимида ушлаб турилмасдан, тўғридан тўғри реанимацияга ётқизилган.

Қизча сунъий нафас олдириш аппаратига уланган бўлиб, унга интенсив терапия муолажалари кўрсатилмоқда. Шунингдек, Она ва бола миллий илмий маркази ҳамда Миллий илмий кардиожарроҳлик маркази мутахассислари билан телетиббиёт орқали маслаҳатлашув ўтказилган. Унда беморни даволаш тактикаси ва кейинги тиббий чоралар келишиб олинган.

Стоматология клиникаси нима деди?

Қизча даволанган стоматология клиникаси юз берган воқеа юзасидан муносабат билдириб, беморлар хавфсизлиги ва тиббий хизмат сифати улар учун устувор аҳамиятга эга эканини маълум қилди.

«Барча муолажалар тиббий протоколларга қатъий мувофиқ равишда ўтказилади. Ҳозирда вазиятнинг барча объектив ҳолатлари ва сабабларини аниқлаш учун расмий текширув олиб борилмоқда. Текширув якунланмагунча клиника ходимларининг айби ҳақида хулоса чиқаришга ҳали эрта», — дейилади клиника баёнотида.

Клиника вакиллари, шунингдек, нотўғри маълумот тарқатиш ва туҳмат учун қонунчиликда жавобгарлик белгиланганини эслатган.

Вилоят соғлиқни сақлаш бошқармаси маълумотига кўра, ҳозирда ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳодиса тафсилотларини ўрганмоқда. Текширув натижалари асосида воқеага ҳуқуқий баҳо берилади. Шунингдек, бошқарма мазкур клиника давлат буюртмаси доирасида тиббий хизматлар кўрсатишини маълум қилган.

Павлодарстоматологиятиббий хатоликҚозоғистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиҚозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқланди12 август 12:53Саккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолдиСаккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолди11 сентябр 01:00Комага тушгани айтилган Ким Чен Ин кутилмаганда кўриниш бердиКомага тушгани айтилган Ким Чен Ин кутилмаганда кўриниш берди20 октябр 14:50Онаси ўлдиришга уринган 12 ёшли бола сунъий комага туширилдиОнаси ўлдиришга уринган 12 ёшли бола сунъий комага туширилди14 октябр 18:4612 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди12 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди11 октябр 21:16Оддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлдиОддий пишлоқ етти йиллик комага сабаб бўлгани маълум бўлди4 август 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди