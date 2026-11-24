Бразилияда 11 ёшли қизалоқнинг жағида 81 та тиш борлиги аниқланди
Бразилияда 11 ёшли қизалоқнинг жағида жами 81 та тиш борлиги аниқланди. Рентген текшируви орқали маълум бўлган ушбу ноёб ҳолат стоматологларни ҳайратда қолдирган. Бу ҳақда "Chosun Biz" хабар берди.
Қизалоқ дастлаб юқори жағидаги сут тишлари қолдиқларини олдириш учун стоматологга мурожаат қилган. Текширув давомида шифокорлар унинг тишлари сони одатдагидан анча кўп эканини пайқаган. Кейинчалик рентген ва уч ўлчамли компьютер томографияси ёрдамида жағдаги тишлар сони аниқланган.
Маълум бўлишича, қизалоқнинг жағида 18 та сут тиши, 32 та доимий тиш ва 31 та ортиқча тиш мавжуд бўлган. Шу тариқа, уларнинг умумий сони 81 тага етган.
Мутахассислар бу ҳолатни тиббиётда кўп сонли гипердонтия деб атайди. Гипердонтия — жағда одатдагидан ортиқ тишлар ривожланиши билан тавсифланадиган ноёб ривожланиш аномалияси. Одатда катта ёшли инсонларда 32 та доимий тиш бўлади.
Тадқиқотчилар қизалоқнинг ҳолатини ўрганиш учун генетик текширув ҳам ўтказган. Унда 9-хромосоманинг маълум бир қисмида ўзгариш аниқланган. Шунингдек, бундай кўп сонли ортиқча тишлар сабабли даволаш жараёни мураккаб кечиши қайд этилган.
Мутахассислар ортиқча тишларни олиб ташлаш ва тиш қаторини меъёрлаштириш учун юз-жағ жарроҳи, ортодонт, пародонтолог ҳамда протезлаш бўйича мутахассислар ҳамкорлигида даволаш режасини ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидлаган.
Мазкур ноёб тиббий ҳолат 2011 йил октябрь ойида American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics илмий журналида «Multiple hyperdontia: Report of an unusual case» номи билан чоп этилган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…