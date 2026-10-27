Қозоғистонда волейбол мураббийи мусобақа вақтида ёш спортчи қизга қўл кўтарди (видео)

·10·Дунё
Қозоғистонда волейбол мураббийи мусобақа вақтида ёш спортчи қизга қўл кўтарди (видео)

Қозоғистоннинг Павлодар шаҳрида волейбол мусобақаси вақтида мураббий вояга етмаган шогирдига нисбатан жисмоний куч ишлатди. Ҳодиса видеога тушиб, ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Маълумотларга кўра, воқеа 26 октябрь куни қизлар ўртасидаги волейбол мусобақасида содир бўлган. Чимкент шаҳридаги хусусий волейбол академияси мураббийи Ҳамит Мырзабеков ўйин вақтида ўз жамоасидаги ёш спортчи қизга қўл кўтарган. Видеода мураббий қизга яқинлашиб, унинг бошига ургани акс этган.

Ҳодиса юзасидан Қозоғистон миллий волейбол федерацияси интизомий чора кўрди. Дастлабки хабарларда мураббийнинг мусобақаларда иштирок этиши ва захира ўриндиғида бўлиши тақиқлангани айтилган. Кейинги маълумотларга кўра, федерация уни икки йилга дисквалификация қилган. Шунингдек, мусобақа ташкилотчиларига танбеҳ берилган ва жарима тайинланган.

Павлодар вилояти полицияси ҳодиса юзасидан вояга етмаган спортчига нисбатан жисмоний куч ишлатиш ҳолати бўйича терговга қадар текширув бошланганини маълум қилди. Ҳодисага алоқадор шахслар полиция бўлимига олиб борилган, мураббийнинг ҳаракатларига қонунчилик асосида ҳуқуқий баҳо берилиши айтилган.

Қозоғистон миллий волейбол федерацияси спортда, айниқса, болалар ва ўсмирларга нисбатан зўравонликка йўл қўйилмаслигини таъкидлаган.

Қозоғистон волейбол федерациясиҲамит МырзабековПавлодарспортда зўравонлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда стоматолог қабулидан сўнг уч яшар қиз комага тушдиҚозоғистонда стоматолог қабулидан сўнг уч яшар қиз комага тушди25 октябр 12:05Саккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолдиСаккизинчи қаватдан тушиб кетган бола тирик қолди11 сентябр 01:00Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиҚозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқланди12 август 12:53Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?17 октябр 18:59Токиода ўзбекистонлик етказиб берувчи вояга етмаган қизга тегажоғликда гумонланиб ушландиТокиода ўзбекистонлик етказиб берувчи вояга етмаган қизга тегажоғликда гумонланиб ушланди3 октябр 16:09Қозоғистонда 100 ёшдан ошган 300 нафар фуқаро бор: энг кекса аёл 116 ёшдаҚозоғистонда 100 ёшдан ошган 300 нафар фуқаро бор: энг кекса аёл 116 ёшда4 октябр 10:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда