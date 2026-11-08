Қашқадарёда 3 ойлик чақалоқ шифохонада вафот этди: ҳолат юзасидан текширув бошланди

·0·Жамият
Қашқадарёда 3 ойлик чақалоқ шифохонада вафот этди: ҳолат юзасидан текширув бошланди

Қашқадарё вилоятининг Касби туманида уч ойлик чақалоқ вафот этди. Ҳозирда унинг ўлими билан боғлиқ ҳолатлар, шунингдек, шифохонада кўрсатилган тиббий ёрдам сифати юзасидан текширув олиб борилмоқда.

Маълум қилинишича, 15 октябрь куни чақалоқнинг оила аъзолари унинг безовталангани сабабли туман тиббиёт бирлашмасига олиб борган. Шифокорлар дастлаб қизалоққа ичак яллиғланиши ташхисини қўйиб, шу асосда даволашни бошлаган.

Бироқ 19 октябрь куни боланинг аҳволи оғирлашган. У жонлантириш бўлимига ўтказилган, аммо шифокорлар саъй-ҳаракатларига қарамай, вафот этган.

Чақалоқнинг яқинлари дастлабки ташхис ва унинг вафотидан кейинги тиббий ҳужжатларда қайд этилган маълумотлар ўртасида тафовут борлигини билдирган. Уларнинг айтишича, дастлаб ичак яллиғланиши ташхиси қўйилган бўлса, кейинчалик ҳужжатларда жигар циррози ва бош мияда суюқлик тўпланиши билан боғлиқ касалликлар қайд этилган.

Шунингдек, оила аъзолари чақалоқ шифохонада даволанган вақтда унга кучли таъсирга эга дори воситалари ва антибиотиклар берилганини айтмоқда. Улар мазкур ҳолат юзасидан тегишли идораларга мурожаат қилган.

Бош прокуратура матбуот котиби Ҳайот Шамсуддиновнинг маълум қилишича, воқеага алоқадор тиббиёт ходимларига нисбатан хизмат текшируви ўтказилмоқда. Шунингдек, экспертлар гуруҳи тайинланган бўлиб, ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Текширув ва экспертиза натижалари чақалоқнинг ўлими сабаблари ҳамда тиббий ёрдам кўрсатиш жараёнида қонунбузилишларга йўл қўйилган-қўйилмаганига ойдинлик киритиши кутилмоқда.

ҚашқадарёКасби туманиБош прокуратуратиббий хатолик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршида тиббий фожиа: 21 ёшли қиз бурун орқали ўтказилган операциядан сўнг вафот этдиҚаршида тиббий фожиа: 21 ёшли қиз бурун орқали ўтказилган операциядан сўнг вафот этди30 октябр 14:43АҚШда шифокорлар ўлди деган гўдак моргда тирик чиқдиАҚШда шифокорлар ўлди деган гўдак моргда тирик чиқди28 октябр 18:11Қозоғистонда стоматолог қабулидан сўнг уч яшар қиз комага тушдиҚозоғистонда стоматолог қабулидан сўнг уч яшар қиз комага тушди25 октябр 12:053 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди3 октябр 20:04Қашқадарёда она ва қиз ўртасидаги жанжал пичоқбозлик билан якунландиҚашқадарёда она ва қиз ўртасидаги жанжал пичоқбозлик билан якунланди3 октябр 15:19Қашқадарёда 3 ёшли қиз ўгай онаси томонидан уриб ўлдирилдиҚашқадарёда 3 ёшли қиз ўгай онаси томонидан уриб ўлдирилди3 октябр 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади