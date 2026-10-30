Қаршида тиббий фожиа: 21 ёшли қиз бурун орқали ўтказилган операциядан сўнг вафот этди

·13·Жамият
Қаршида тиббий фожиа: 21 ёшли қиз бурун орқали ўтказилган операциядан сўнг вафот этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қарши шаҳрида 21 ёшли қиз гипофиз безидаги ўсмани олиб ташлаш учун ўтказилган эндоскопик операциядан сўнг вафот этди.
  • 16 октябр куни Тошкентдан келган мутахассис томонидан бажарилган жарроҳлик амалиётидан бир неча кун ўтиб, беморнинг аҳволи кескин оғирлашган ва 26 октябр куни у ҳаётдан кўз юмган.
  • Ҳозирда прокуратура органлари томонидан мазкур ҳолат юзасидан терговга қадар текширув ишлари олиб борилмоқда.

Қашқадарё вилоятининг Қарши шаҳрида 21 ёшли қиз мураккаб жарроҳлик амалиётидан сўнг шифохонада вафот этди. Беморда гипофиз безидаги ўсмани олиб ташлаш мақсадида бурун бўшлиғи орқали эндоскопик операция ўтказилган бўлиб, бир неча кун ўтиб унинг аҳволи кескин оғирлашган ва ҳаётдан кўз юмган.

Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган мазкур хабар жамоатчилик орасида чуқур қайғу ва шифокорлар масъулияти бўйича жиддий эътироз ҳамда хавотирларни келтириб чиқарди. Ҳолат юзасидан ҳуқуқ-тартибот органлари расман иш олиб бормоқда.

Операция хроникаси ва ҳодиса тафсилотлари

Расмий маълумотлар ва суриштирувларга кўра, воқеалар кетма-кетлиги қуйидагича ривожланган:

  • 16 октябрь — Жарроҳлик амалиёти: 21 ёшли қизда гипофиз бези ўсмасини бартараф этиш мақсадида Тошкентдан махсус келган малакали мутахассис томонидан бурун орқали эндоскопик жарроҳлик амалиёти ўтказилган;

  • 20 октябрь — Аҳволнинг оғирлашиши: Операциядан бир неча кун ўтиб, беморнинг саломатлигида кескин салбий ўзгаришлар бошланган ва унинг аҳволи ўта оғирлашган;

  • 26 октябрь — Аянчли якун: Шифокорларнинг жонлантириш ва кўрсатган барча тезкор тиббий саъй-ҳаракатларига қарамай, ёш қиз 26 октябрь куни вафот этган.

Прокуратура ва соғлиқни сақлаш бошқармаси назоратида

Ҳолат юзасидан Қашқадарё вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси расмий баёнот бериб, жараён қонуний назоратга олинганини маълум қилди:

  • Терговга қадар текширув: Мазкур ўлим ҳолати бўйича прокуратура органлари томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари бошланган;

  • Экспертиза хулосалари: Текширув доирасида операция жараёнининг стандартларга мувофиқлиги, шифокорларнинг ҳаракатлари, анестезия ва реанимация чораларининг тўғрилигини аниқлаш бўйича суд-тиббий экспертизалари тайинланган.

Жамоатчилик хавотири: Бурун операциялари ва тиббий хавфлар

Сўнгги вақтларда бурун бўшлиғи билан боғлиқ турли тиббий аралашувлар — пластик жарроҳлик (ринопластика), бурун тўсиғини тўғрилаш (септопластика) ёки бурун орқали бош мия ички аъзоларини даволаш амалиётларидан кейинги ўлим ҳолатлари жамиятда муҳокамалар марказига чиқмоқда:

  • Юқори хавф омили: Бурун бўшлиғи орқали мия тузилмаларига яқин бўлган аъзоларда (хусусан гипофиз безида) операция ўтказиш юқори аниқлик, махсус тайёргарлик ва хавфсизлик чораларини талаб этувчи мураккаб нейрожарроҳлик йўналиши ҳисобланади;

  • Тиббий масъулият: Бундай фожиали ҳолатларнинг олдини олиш учун клиникалардаги жонлантириш бўлимларининг техник жиҳозланиши ҳамда шифокорларнинг фавқулодда асоратларга қарши тайёргарлигини кучайтириш долзарб масалага айланмоқда.

Прокуратура органлари томонидан олиб борилаётган расмий текширув якунида 21 ёшли қизнинг ўлимига сабаб бўлган асл тиббий омилларга аниқлик киритилиши ва тегишли ҳуқуқий баҳо берилиши кутилмоқда.

ҚашқадарёҚаршитиббий хатоликнейрожарроҳлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда шифокорлар ўлди деган гўдак моргда тирик чиқдиАҚШда шифокорлар ўлди деган гўдак моргда тирик чиқди28 октябр 18:11Қозоғистонда стоматолог қабулидан сўнг уч яшар қиз комага тушдиҚозоғистонда стоматолог қабулидан сўнг уч яшар қиз комага тушди25 октябр 12:05Қашқадарёда хотинини калтаклаган эркак 3 йилга қамалдиҚашқадарёда хотинини калтаклаган эркак 3 йилга қамалди13 октябр 05:41Қашқадарёлик жуфтлик 35 йил ўтиб никоҳини расмийлаштирдиҚашқадарёлик жуфтлик 35 йил ўтиб никоҳини расмийлаштирди21 август 14:41Қашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлдиҚашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлди17 август 12:17Қашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалдиҚашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалди5 август 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди