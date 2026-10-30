Қаршида тиббий фожиа: 21 ёшли қиз бурун орқали ўтказилган операциядан сўнг вафот этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қарши шаҳрида 21 ёшли қиз гипофиз безидаги ўсмани олиб ташлаш учун ўтказилган эндоскопик операциядан сўнг вафот этди.
- 16 октябр куни Тошкентдан келган мутахассис томонидан бажарилган жарроҳлик амалиётидан бир неча кун ўтиб, беморнинг аҳволи кескин оғирлашган ва 26 октябр куни у ҳаётдан кўз юмган.
- Ҳозирда прокуратура органлари томонидан мазкур ҳолат юзасидан терговга қадар текширув ишлари олиб борилмоқда.
Қашқадарё вилоятининг Қарши шаҳрида 21 ёшли қиз мураккаб жарроҳлик амалиётидан сўнг шифохонада вафот этди. Беморда гипофиз безидаги ўсмани олиб ташлаш мақсадида бурун бўшлиғи орқали эндоскопик операция ўтказилган бўлиб, бир неча кун ўтиб унинг аҳволи кескин оғирлашган ва ҳаётдан кўз юмган.
Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган мазкур хабар жамоатчилик орасида чуқур қайғу ва шифокорлар масъулияти бўйича жиддий эътироз ҳамда хавотирларни келтириб чиқарди. Ҳолат юзасидан ҳуқуқ-тартибот органлари расман иш олиб бормоқда.
Операция хроникаси ва ҳодиса тафсилотлари
Расмий маълумотлар ва суриштирувларга кўра, воқеалар кетма-кетлиги қуйидагича ривожланган:
16 октябрь — Жарроҳлик амалиёти: 21 ёшли қизда гипофиз бези ўсмасини бартараф этиш мақсадида Тошкентдан махсус келган малакали мутахассис томонидан бурун орқали эндоскопик жарроҳлик амалиёти ўтказилган;
20 октябрь — Аҳволнинг оғирлашиши: Операциядан бир неча кун ўтиб, беморнинг саломатлигида кескин салбий ўзгаришлар бошланган ва унинг аҳволи ўта оғирлашган;
26 октябрь — Аянчли якун: Шифокорларнинг жонлантириш ва кўрсатган барча тезкор тиббий саъй-ҳаракатларига қарамай, ёш қиз 26 октябрь куни вафот этган.
Прокуратура ва соғлиқни сақлаш бошқармаси назоратида
Ҳолат юзасидан Қашқадарё вилояти соғлиқни сақлаш бошқармаси расмий баёнот бериб, жараён қонуний назоратга олинганини маълум қилди:
Терговга қадар текширув: Мазкур ўлим ҳолати бўйича прокуратура органлари томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари бошланган;
Экспертиза хулосалари: Текширув доирасида операция жараёнининг стандартларга мувофиқлиги, шифокорларнинг ҳаракатлари, анестезия ва реанимация чораларининг тўғрилигини аниқлаш бўйича суд-тиббий экспертизалари тайинланган.
Жамоатчилик хавотири: Бурун операциялари ва тиббий хавфлар
Сўнгги вақтларда бурун бўшлиғи билан боғлиқ турли тиббий аралашувлар — пластик жарроҳлик (ринопластика), бурун тўсиғини тўғрилаш (септопластика) ёки бурун орқали бош мия ички аъзоларини даволаш амалиётларидан кейинги ўлим ҳолатлари жамиятда муҳокамалар марказига чиқмоқда:
Юқори хавф омили: Бурун бўшлиғи орқали мия тузилмаларига яқин бўлган аъзоларда (хусусан гипофиз безида) операция ўтказиш юқори аниқлик, махсус тайёргарлик ва хавфсизлик чораларини талаб этувчи мураккаб нейрожарроҳлик йўналиши ҳисобланади;
Тиббий масъулият: Бундай фожиали ҳолатларнинг олдини олиш учун клиникалардаги жонлантириш бўлимларининг техник жиҳозланиши ҳамда шифокорларнинг фавқулодда асоратларга қарши тайёргарлигини кучайтириш долзарб масалага айланмоқда.
Прокуратура органлари томонидан олиб борилаётган расмий текширув якунида 21 ёшли қизнинг ўлимига сабаб бўлган асл тиббий омилларга аниқлик киритилиши ва тегишли ҳуқуқий баҳо берилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…