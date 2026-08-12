Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқланди

·34·Дунё
Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқланди
Қисқача

Қозоғистонда 2002 йилда туғилган аёл вояга етмаганлар савдосида айбдор деб топилиб, 5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилинди, бироқ жазони ижро этиш 5 йилга кечиктирилди. У моддий қийинчиликлар сабаб ҳомиладорлик давридаёқ ҳали туғилмаган фарзандини 800 минг тенге эвазига сотиш бўйича харидор билан келишган.

Қозоғистоннинг Павлодар вилояти прокуратураси 2026 йил 12 август куни Туркистон шаҳрида яшовчи, 2002 йилда туғилган аёл билан боғлиқ жиноят иши ҳақида маълумот берди.

Маълум қилинишича, аёл моддий қийинчиликларга дуч келгани сабабли ҳомиладорлик давридаёқ ҳали туғилмаган фарзандини сотишга қарор қилган. Шу мақсадда у “ВКонтакте” ижтимоий тармоғидаги фарзанд асраб олиш билан боғлиқ гуруҳлардан бирига эълон жойлаштирган. Натижада харидор топилиб, чақалоқни 800 минг тенге эвазига сотиш бўйича келишувга эришилган.

2026 йил 28 март куни аёл Павлодар вилоят перинатал маркази №1да соғлом қиз фарзандни дунёга келтирган.

Прокуратура мувофиқлаштируви остида ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари ва яширин тергов ҳаракатлари давомида аёлнинг ноқонуний фаолияти ҳужжатлаштирилган. Тезкор тадбир доирасида харидор сифатида иштирок этган шахсга серия рақамлари олдиндан қайд этилган пуллар берилган.

31 март куни Павлодар шаҳридаги хонадонлардан бирида аёл янги туғилган чақалоқни унинг тиббий ҳужжатлари билан бирга харидорга топширган. Бунинг эвазига у 100 минг тенге олган.

Павлодар вояга етмаганлар ишлари бўйича ихтисослаштирилган туманлараро судининг ҳукмига кўра, аёл Жиноят кодексининг 135-моддаси 1-қисми — вояга етмаганлар савдосида айбдор деб топилган. Унга 5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган.

Бироқ Қозоғистон Жиноят кодексининг 74-моддасига асосан, жазони ижро этиш 5 йил муддатга кечиктирилган. Мазкур тартиб ҳомиладор аёллар ҳамда вояга етмаган фарзандлари бор ёки уларни амалда тарбиялаётган аёлларга нисбатан қўлланиши мумкин.

ҚозоғистонПавлодарТуркистонВКонтакте
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолдиЁнғин чиққан уйда икки бола қамалиб қолдиБугун, 12:41Суд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқландиСуд биноларида ақлли кўзойнаклардан фойдаланиш тақиқландиБугун, 12:26Гвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлариГвардиола ва Моуриньюнинг азалий адовати: Netflix сериалининг парда ортидаги сирлариБугун, 12:15Сувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиСувда сузаётган аёлга улкан аллигатор ҳужум қилдиБугун, 12:11Олмаотада мўъжиза: 9-қаватдан қулаган аёл бир ҳафтада оёққа турдиОлмаотада мўъжиза: 9-қаватдан қулаган аёл бир ҳафтада оёққа турдиБугун, 12:11Улкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юбордиУлкан кит оилавий қайиққа урилиб, чўктириб юбордиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди