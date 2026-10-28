АҚШда шифокорлар ўлди деган гўдак моргда тирик чиқди

·103·Дунё
АҚШда шифокорлар ўлди деган гўдак моргда тирик чиқди

АҚШда бир ярим ёшли бола шифокорлар уни вафот этган деб эълон қилганидан беш соатдан ортиқ вақт ўтгач, моргда тирик экани аниқланди. Бироқ кейинги текширувлар гўдакнинг бош мияси жиддий шикастланганини кўрсатди.

Маълум қилинишича, бола уйидаги бассейнда сувга юзтубан ётган ҳолда топилган. Ота-онаси унга биринчи ёрдам кўрсатиб, шифохонага олиб борган. Аммо шошилинч тиббий ёрдам бўлими шифокори тахминан бир соатдан сўнг болани вафот этган деб маълум қилган.

Онанинг айтишича, оилага фарзанди билан хайрлашиш таклиф этилган. Шу пайт боланинг бувиси унинг нафас олаётганини сезган. Гўдакнинг тириклиги суд-тиббий экспертиза ходимлари уни олиб кетиш учун келганида аниқланган. Шундан сўнг бола болалар шифохонасига ётқизилган.

Боланинг оиласи тиббиёт ходимлари ҳаракатларини шубҳа остига олиб, шифохона устидан судга мурожаат қилишни режалаштирмоқда.

Ҳозирча боланинг кейинги аҳволи ҳақида батафсил маълумот берилмаган. Бироқ текширувлар унинг бош мияси жиддий зарарланганини кўрсатган.

АҚШтиббий хатоликсуд-тиббий экспертиза
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда стоматолог қабулидан сўнг уч яшар қиз комага тушдиҚозоғистонда стоматолог қабулидан сўнг уч яшар қиз комага тушди25 октябр 12:05Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48АҚШда ҳайвон танасидаги тирик гўшт билан озиқланадиган хавфли паразит аниқландиАҚШда ҳайвон танасидаги тирик гўшт билан озиқланадиган хавфли паразит аниқланди22 октябр 10:07Ўлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқдиЎлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқди9 июл 16:50“Сайрга чиққан гўдак” ҳаётда такрорланди“Сайрга чиққан гўдак” ҳаётда такрорланди12 май 10:46Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"Хитойда 3 ёшли қиз ширинлик учун укасини "гаровга олди"11 август 05:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда