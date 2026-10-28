АҚШда шифокорлар ўлди деган гўдак моргда тирик чиқди
АҚШда бир ярим ёшли бола шифокорлар уни вафот этган деб эълон қилганидан беш соатдан ортиқ вақт ўтгач, моргда тирик экани аниқланди. Бироқ кейинги текширувлар гўдакнинг бош мияси жиддий шикастланганини кўрсатди.
Маълум қилинишича, бола уйидаги бассейнда сувга юзтубан ётган ҳолда топилган. Ота-онаси унга биринчи ёрдам кўрсатиб, шифохонага олиб борган. Аммо шошилинч тиббий ёрдам бўлими шифокори тахминан бир соатдан сўнг болани вафот этган деб маълум қилган.
Онанинг айтишича, оилага фарзанди билан хайрлашиш таклиф этилган. Шу пайт боланинг бувиси унинг нафас олаётганини сезган. Гўдакнинг тириклиги суд-тиббий экспертиза ходимлари уни олиб кетиш учун келганида аниқланган. Шундан сўнг бола болалар шифохонасига ётқизилган.
Боланинг оиласи тиббиёт ходимлари ҳаракатларини шубҳа остига олиб, шифохона устидан судга мурожаат қилишни режалаштирмоқда.
Ҳозирча боланинг кейинги аҳволи ҳақида батафсил маълумот берилмаган. Бироқ текширувлар унинг бош мияси жиддий зарарланганини кўрсатган.
Изоҳлар 0
…