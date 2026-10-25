АҚШ да Ўзбекистон фуқароси 12 млн долларлик товарларни ўғирлашда айбланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Адлия вазирлиги 33 ёшли Ўзбекистон фуқароси Нурсултон Ҳайдаровни 12 миллион доллардан ортиқ қийматга эга 24 та юк партиясини ўғирлашда айбламоқда.
- Тергов маълумотларига кўра, гумонланувчи ва унинг шериклари логистика компанияларини назоратга олиб, ўзгалар шахсидан фойдаланган ҳолда юкларни ўғирлаш схемасини амалга оширган.
- 2026 йил 1 июн куни Калифорнияда қўлга олинган Ҳайдаров 21 октябр куни бўлиб ўтган судда ўзини айбдор эмас деб эълон қилди.
АҚШ Адлия вазирлиги 33 ёшли Ўзбекистон фуқароси Нурсултон Ҳайдаровга нисбатан камида 24 та йирик юк партиясини ўғирлаш бўйича жиноий тил бириктириш айбловини эълон қилди. Тергов маълумотларига кўра, ғойиб бўлган маҳсулотларнинг умумий қиймати 12 миллион АҚШ долларидан ошиб кетган.
Мазкур йирик кўламли жиноят иши бўйича дастлабки суд мажлиси Коннектикут штатининг Бриджпорт шаҳридаги федерал судда бўлиб ўтди.
Траст ниқобидаги схема: Товарлар қандай ўғирланган?
Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) ва ҳуқуқ-тартибот идоралари олиб борган тергов версиясига мувофиқ, фирибгарлик пухта режа асосида йўлга қўйилган:
Компанияларни сотиб олиш ва эгаллаш: 2025 йилнинг сентябрь ойидан бошлаб Ҳайдаров ва унинг эҳтимолий шериклари АҚШ ҳудудида фаолият юритувчи бир нечта юк ташиш (логистика) ширкатларини сотиб олган ёки улар устидан назорат ўрнатган;
Ўзгалар шахсидан фойдаланиш: Улар ўзларини ишончли ва тажрибали ташувчилар сифатида кўрсатиб, собиқ эгаларининг рўйхатдан ўтиш рақамлари (DOT/MC), электрон почталари ва шахсий маълумотлари орқали йирик ташиш шартномаларини қўлга киритган;
Юклар манзилига етмаган: Омборлардан олиб чиқилган қимматбаҳо товарлар буюртмачиларга етказилмаган, баъзи ҳолатларда эса юкни эгасига қайтариш учун товон пули талаб қилинган.
Ҳибсга олиниши ва кутилаётган жазо чораси
Жиноий ҳаракатларни фош этиш ва гумонланувчини қўлга олиш бўйича қатор тезкор тадбирлар амалга оширилган:
Калифорнияда ҳибсга олиш: Нурсултон Ҳайдаров 2026 йил 1 июнь куни Калифорния штати ҳудудида қўлга олинган;
Ҳайъат хулосаси ва айбни тан олмаслик: 2026 йил 22 сентябрда федерал ҳакамлар ҳайъати унга нисбатан жиноий фитна айбловини расман тасдиқлади. 21 октябрь куни ўтказилган судда у ўзини айбдор эмас деб ҳисоблашини билдирган;
5 йилгача озодликдан маҳрум этиш: Агар суд жараёнида айб тўлиқ исботланса, унга 5 йилгача озодликдан маҳрум этиш жазоси берилиши мумкин.
Ҳозирда ФҚБ ва АҚШнинг бошқа ваколатли ҳуқуқ-тартибот тузилмалари жиноий тўданинг эҳтимолий бошқа аъзоларини аниқлаш ва ўғирланган юклар тақдирига ойдинлик киритиш бўйича суриштирув ишларини давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…