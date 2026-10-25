АҚШ да Ўзбекистон фуқароси 12 млн долларлик товарларни ўғирлашда айбланмоқда

·47·Дунё
АҚШ да Ўзбекистон фуқароси 12 млн долларлик товарларни ўғирлашда айбланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Адлия вазирлиги 33 ёшли Ўзбекистон фуқароси Нурсултон Ҳайдаровни 12 миллион доллардан ортиқ қийматга эга 24 та юк партиясини ўғирлашда айбламоқда.
  • Тергов маълумотларига кўра, гумонланувчи ва унинг шериклари логистика компанияларини назоратга олиб, ўзгалар шахсидан фойдаланган ҳолда юкларни ўғирлаш схемасини амалга оширган.
  • 2026 йил 1 июн куни Калифорнияда қўлга олинган Ҳайдаров 21 октябр куни бўлиб ўтган судда ўзини айбдор эмас деб эълон қилди.

АҚШ Адлия вазирлиги 33 ёшли Ўзбекистон фуқароси Нурсултон Ҳайдаровга нисбатан камида 24 та йирик юк партиясини ўғирлаш бўйича жиноий тил бириктириш айбловини эълон қилди. Тергов маълумотларига кўра, ғойиб бўлган маҳсулотларнинг умумий қиймати 12 миллион АҚШ долларидан ошиб кетган.

Мазкур йирик кўламли жиноят иши бўйича дастлабки суд мажлиси Коннектикут штатининг Бриджпорт шаҳридаги федерал судда бўлиб ўтди.

Траст ниқобидаги схема: Товарлар қандай ўғирланган?

Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) ва ҳуқуқ-тартибот идоралари олиб борган тергов версиясига мувофиқ, фирибгарлик пухта режа асосида йўлга қўйилган:

  • Компанияларни сотиб олиш ва эгаллаш: 2025 йилнинг сентябрь ойидан бошлаб Ҳайдаров ва унинг эҳтимолий шериклари АҚШ ҳудудида фаолият юритувчи бир нечта юк ташиш (логистика) ширкатларини сотиб олган ёки улар устидан назорат ўрнатган;

  • Ўзгалар шахсидан фойдаланиш: Улар ўзларини ишончли ва тажрибали ташувчилар сифатида кўрсатиб, собиқ эгаларининг рўйхатдан ўтиш рақамлари (DOT/MC), электрон почталари ва шахсий маълумотлари орқали йирик ташиш шартномаларини қўлга киритган;

  • Юклар манзилига етмаган: Омборлардан олиб чиқилган қимматбаҳо товарлар буюртмачиларга етказилмаган, баъзи ҳолатларда эса юкни эгасига қайтариш учун товон пули талаб қилинган.

Ҳибсга олиниши ва кутилаётган жазо чораси

Жиноий ҳаракатларни фош этиш ва гумонланувчини қўлга олиш бўйича қатор тезкор тадбирлар амалга оширилган:

  • Калифорнияда ҳибсга олиш: Нурсултон Ҳайдаров 2026 йил 1 июнь куни Калифорния штати ҳудудида қўлга олинган;

  • Ҳайъат хулосаси ва айбни тан олмаслик: 2026 йил 22 сентябрда федерал ҳакамлар ҳайъати унга нисбатан жиноий фитна айбловини расман тасдиқлади. 21 октябрь куни ўтказилган судда у ўзини айбдор эмас деб ҳисоблашини билдирган;

  • 5 йилгача озодликдан маҳрум этиш: Агар суд жараёнида айб тўлиқ исботланса, унга 5 йилгача озодликдан маҳрум этиш жазоси берилиши мумкин.

Ҳозирда ФҚБ ва АҚШнинг бошқа ваколатли ҳуқуқ-тартибот тузилмалари жиноий тўданинг эҳтимолий бошқа аъзоларини аниқлаш ва ўғирланган юклар тақдирига ойдинлик киритиш бўйича суриштирув ишларини давом эттирмоқда.

Нурсултон ҲайдаровАҚШ Адлия вазирлигиФҚБКоннектикут
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!18 сентябр 22:41Snowflake хакери 165 дан ортиқ компания маълумотларини ўғирлагани учун айбини тан олдиSnowflake хакери 165 дан ортиқ компания маълумотларини ўғирлагани учун айбини тан олди6 август 21:52OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришди6 август 02:56АҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олдиАҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олди26 август 22:23АҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилдиАҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилди2 август 05:51АҚШ ва Мексика чегараси остида бир тоннадан ортиқ наркотик чиқдиАҚШ ва Мексика чегараси остида бир тоннадан ортиқ наркотик чиқди3 июн 17:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди