ФҚБ фош этди: КХДР хакерлари Binance тизимига қандай кириб борган? (Барча тафсилотлар)

·75·Дунё
ФҚБ фош этди: КХДР хакерлари Binance тизимига қандай кириб борган? (Барча тафсилотлар)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Федерал қидирув бюроси Binance криптовалюта биржасига қилинган ва 6,3 миллиард АҚШ долларидан ортиқ маблағ ўғирланган йирик киберҳужум учун Шимолий Корея билан боғлиқ хакерлик тузилмаларини айбдор деб топди.
  • Тергов жараёнида ҳужум ортида Пхенянга алоқадор ТрадерТраитор гуруҳи тургани ва ўғирланган активлар мураккаб блокчейн занжирлари орқали яширилгани аниқланди.

АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ / FBI) дунёнинг энг йирик криптовалюта биржаси ҳисобланган Binance платформасига уюштирилган мисли кўрилмаган киберҳужум учун жавобгарликни Шимолий Корея давлати билан боғлиқ хакерлик тузилмалари зиммасига расман юклади. Бу ҳақда нуфузли Bloomberg агентлиги хабар берди.

Америка махсус хизматининг тарқатган расмий баёнотига кўра, кибержиноятчилар платформадан рекорд даражадаги — 6,3 миллиард АҚШ долларидан ортиқ рақамли активларни ўғирлаб кетишга муваффақ бўлган. Бу глобал молия ва криптоиндустрия тарихидаги энг йирик талон-торож сифатида қайд этилди.

Пхеньяннинг «рақамли дастхати»: Хакерлар қандай фош қилинди?

ФҚБ терговчилари киберхавфсизлик бўйича халқаро экспертлар билан ҳамкорликда ўғирланган маблағларнинг транзакция занжирларини босқичма-босқич кузатиб чиқди:

  • Пхеньянга алоқадор тузилмалар: Транзакциялар таҳлили ҳужум бевосита Шимолий Корея ҳукумати назоратидаги элита хакерлик тармоқлари (жумладан, машҳур TraderTraitor гуруҳи) томонидан амалга оширилганини тасдиқловчи хос «рақамли дастхат»ни кўрсатди;

  • Маблағларни яширишга уриниш: Талон-торож қилинган маблағлар изларини чалкаштириш мақсадида бир нечта блокчейн тармоқлари орқали мураккаб йўналишларда тақсимлаб олиб чиқилган;

  • Рекорд кўлам: ФҚБ мазкур ҳодиса криптобозор пайдо бўлганидан бери қайд этилган барча аввалги бузиб кириш ҳолатларини ортда қолдирганини ва унинг кўлами мислсиз эканини алоҳида таъкидлади.

Binance реакцияси: Тезкор штаб ва мижозлар маблағлари хавфсизлиги

Тизим бузилгани аниқланиши биланоқ Binance биржаси раҳбарияти фавқулодда чораларни ишга солди:

  • Глобал «оператив штаб»: Хавфсизлик тизимини чуқур аудит қилиш, заиф нуқталарни изоляциялаш ва фойдаланувчилар активларини тўлиқ ҳимоя қилиш мақсадида махсус инқирозли гуруҳ тузилди;

  • Маблағларни сақлаб қолиш: Биржа оддий мижозлар зарар кўрмаслигини таъминлаш учун захира фондларини жалб қилиб, вазиятни назорат остига олганини билдирди.

Халқаро санкциялар ва геосиёсий хавф-хатар

АҚШ расмий идоралари ўғирланган миллиардлаб долларларнинг кейинги тақдири юзасидан жиддий хавотир билдирмоқда:

  • Санкцияларни айланиб ўтиш хавфи: АҚШ назорат органлари улкан миқдордаги рақамли активлар БМТ санкцияларини четлаб ўтиш ҳамда КХДРнинг стратегик ва ҳарбий дастурларини молиялаштириш учун ишлатилиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда;

  • Назоратнинг кучайтирилиши: Ушбу мисли кўрилмаган киберҳужум бутун дунё марказлашган криптобиржалари учун хавфсизлик талабларини кескин кучайтиришга ва криптоактивлар муомаласи бўйича халқаро назоратни кучайтиришга туртки бўлиши кутилмоқда.

BinanceФҚБШимолий КореяTraderTraitor
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йирик киберҳужум: Шимолий Корея хакерлари Binance криптобиржасини қандай бузиб кирди?Йирик киберҳужум: Шимолий Корея хакерлари Binance криптобиржасини қандай бузиб кирди?Кеча 22:57Тарихдаги энг даҳшатли ўғрилик: Binance биржасидан 6,3 млрд доллар ўғирландиТарихдаги энг даҳшатли ўғрилик: Binance биржасидан 6,3 млрд доллар ўғирланди30 октябр 10:50Трамп Binance биржасидаги энг йирик крипто-талончилик бўйича баёнот бердиТрамп Binance биржасидаги энг йирик крипто-талончилик бўйича баёнот бердиКеча 08:43АҚШда Ўзбекистон фуқароси 12 млн долларлик товарларни ўғирлашда айбланмоқдаАҚШда Ўзбекистон фуқароси 12 млн долларлик товарларни ўғирлашда айбланмоқда25 октябр 21:47АҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олдиАҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олди26 август 22:23АҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилдиАҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилди2 август 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда