ФҚБ фош этди: КХДР хакерлари Binance тизимига қандай кириб борган? (Барча тафсилотлар)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Федерал қидирув бюроси Binance криптовалюта биржасига қилинган ва 6,3 миллиард АҚШ долларидан ортиқ маблағ ўғирланган йирик киберҳужум учун Шимолий Корея билан боғлиқ хакерлик тузилмаларини айбдор деб топди.
- Тергов жараёнида ҳужум ортида Пхенянга алоқадор ТрадерТраитор гуруҳи тургани ва ўғирланган активлар мураккаб блокчейн занжирлари орқали яширилгани аниқланди.
АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ / FBI) дунёнинг энг йирик криптовалюта биржаси ҳисобланган Binance платформасига уюштирилган мисли кўрилмаган киберҳужум учун жавобгарликни Шимолий Корея давлати билан боғлиқ хакерлик тузилмалари зиммасига расман юклади. Бу ҳақда нуфузли Bloomberg агентлиги хабар берди.
Америка махсус хизматининг тарқатган расмий баёнотига кўра, кибержиноятчилар платформадан рекорд даражадаги — 6,3 миллиард АҚШ долларидан ортиқ рақамли активларни ўғирлаб кетишга муваффақ бўлган. Бу глобал молия ва криптоиндустрия тарихидаги энг йирик талон-торож сифатида қайд этилди.
Пхеньяннинг «рақамли дастхати»: Хакерлар қандай фош қилинди?
ФҚБ терговчилари киберхавфсизлик бўйича халқаро экспертлар билан ҳамкорликда ўғирланган маблағларнинг транзакция занжирларини босқичма-босқич кузатиб чиқди:
Пхеньянга алоқадор тузилмалар: Транзакциялар таҳлили ҳужум бевосита Шимолий Корея ҳукумати назоратидаги элита хакерлик тармоқлари (жумладан, машҳур TraderTraitor гуруҳи) томонидан амалга оширилганини тасдиқловчи хос «рақамли дастхат»ни кўрсатди;
Маблағларни яширишга уриниш: Талон-торож қилинган маблағлар изларини чалкаштириш мақсадида бир нечта блокчейн тармоқлари орқали мураккаб йўналишларда тақсимлаб олиб чиқилган;
Рекорд кўлам: ФҚБ мазкур ҳодиса криптобозор пайдо бўлганидан бери қайд этилган барча аввалги бузиб кириш ҳолатларини ортда қолдирганини ва унинг кўлами мислсиз эканини алоҳида таъкидлади.
Binance реакцияси: Тезкор штаб ва мижозлар маблағлари хавфсизлиги
Тизим бузилгани аниқланиши биланоқ Binance биржаси раҳбарияти фавқулодда чораларни ишга солди:
Глобал «оператив штаб»: Хавфсизлик тизимини чуқур аудит қилиш, заиф нуқталарни изоляциялаш ва фойдаланувчилар активларини тўлиқ ҳимоя қилиш мақсадида махсус инқирозли гуруҳ тузилди;
Маблағларни сақлаб қолиш: Биржа оддий мижозлар зарар кўрмаслигини таъминлаш учун захира фондларини жалб қилиб, вазиятни назорат остига олганини билдирди.
Халқаро санкциялар ва геосиёсий хавф-хатар
АҚШ расмий идоралари ўғирланган миллиардлаб долларларнинг кейинги тақдири юзасидан жиддий хавотир билдирмоқда:
Санкцияларни айланиб ўтиш хавфи: АҚШ назорат органлари улкан миқдордаги рақамли активлар БМТ санкцияларини четлаб ўтиш ҳамда КХДРнинг стратегик ва ҳарбий дастурларини молиялаштириш учун ишлатилиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда;
Назоратнинг кучайтирилиши: Ушбу мисли кўрилмаган киберҳужум бутун дунё марказлашган криптобиржалари учун хавфсизлик талабларини кескин кучайтиришга ва криптоактивлар муомаласи бўйича халқаро назоратни кучайтиришга туртки бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…