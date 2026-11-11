НАТО базасида АҚШ ҳарбийси Россия разведкасига ишлаганликда гумонланиб ҳибсга олинди

2 дақиқа ўқиш37
НАТО базасида АҚШ ҳарбийси Россия разведкасига ишлаганликда гумонланиб ҳибсга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Британия полицияси Россия разведкасига ёрдам берганликда гумон қилиб, АҚШ армиясининг 41 ёшли ҳарбий хизматчисини ҳибсга олди.
  • Мазкур тергов жараёнига Британия ҳуқуқ-тартибот идоралари билан бир қаторда АҚШ Федерал тергов бюроси (ФҚБ) ва Америка армиясининг контрразведка хизмати жалб этилди.
  • Ҳозирда гумонланувчининг эҳтимолий алоқалари ҳамда ҳарбий маълумотларга кириш имкониятлари юзасидан текширув ишлари олиб борилмоқда.

НАТОнинг Британиядаги энг йирик ҳарбий базаси билан боғлиқ жиддий тергов бошланди. Британия полицияси АҚШ армиясининг 41 ёшли ҳарбий хизматчисини Россия разведкасига ёрдам беришда гумон қилиб ҳибсга олди. Ҳодисанинг энг эътиборли жиҳати шундаки, терговга нафақат Британия ҳуқуқ-тартибот идоралари, балки АҚШнинг махсус хизматлари ҳам жалб этилган.

НАТОнинг ҳарбий инфратузилмаси билан боғлиқ ҳудудда содир бўлган ушбу воқеа хавфсизлик масалаларини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди. Британия полицияси Россия разведкасига ёрдам берган бўлиши мумкинлиги гумон қилинаётган АҚШ ҳарбий хизматчисини ҳибсга олди.

Гумонланувчи 41 ёшда бўлиб, АҚШ армиясида хизмат қилган. Ҳозирда унинг эҳтимолий алоқалари ва фаолияти юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Терговга АҚШнинг махсус хизматлари ҳам жалб этилди

Мазкур ишнинг яна бир муҳим жиҳати — тергов бир нечта давлатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва контрразведка тузилмалари ҳамкорлигида олиб борилаётганидир.

Маълум қилинишича, Британия полицияси ушбу жараёнда АҚШ Федерал тергов бюроси (ФҚБ) ҳамда Америка армиясининг контрразведка хизмати билан ҳамкорлик қилмоқда.

Бу эса ҳодиса оддий ҳуқуқбузарлик сифатида эмас, балки ҳарбий хавфсизлик ва эҳтимолий разведка фаолияти нуқтаи назаридан текширилаётганини кўрсатади.

Нега бу ҳодиса алоҳида эътиборга молик?

НАТОнинг ҳарбий базалари иттифоқчи давлатлар хавфсизлиги, ҳарбий тайёргарлик ва стратегик ҳамкорлик тизимида муҳим ўрин тутади. Бундай объектлар билан боғлиқ ҳар қандай шубҳали ҳолат жиддий текширувни талаб қилади.

Айниқса, Россия разведкасига ёрдам беришда гумон қилинаётган шахснинг АҚШ армияси ҳарбий хизматчиси экани вазиятга қўшимча эътибор қаратмоқда.

Бироқ ҳозирча гумонланувчининг аниқ қандай маълумотларни узатгани, кимлар билан алоқада бўлгани ёки Россия разведкасига қай тарзда ёрдам бергани ҳақида батафсил маълумот берилмаган.

Шунингдек, унинг айби суд томонидан тасдиқлангани ҳақида ҳам хабар йўқ. Шу сабабли тергов натижалари эълон қилинмагунча, уни жосус деб қатъий аташ тўғри бўлмайди.

Тергов натижалари нимани ойдинлаштиради?

Ҳозирги босқичда эътибор гумонланувчининг эҳтимолий алоқалари, ҳарбий маълумотларга кириш имконияти ва Россия разведкаси билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган ҳаракатларига қаратилган.

Британия полицияси, ФҚБ ва АҚШ армияси контрразведкаси ҳамкорлигидаги тергов натижалари ушбу воқеанинг асл кўламини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади.

Энг асосий саволлар эса ҳануз очиқ: АҚШ ҳарбий хизматчиси ҳақиқатан ҳам Россия разведкаси билан ҳамкорлик қилганми, у қандай маълумотларга эга бўлган ва бу ҳолат НАТО хавфсизлигига таъсир кўрсатиши мумкинмиди?

Тергов давомида айнан шу саволларга жавоб топилиши кутилмоқда.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари