НАТО базасида АҚШ ҳарбийси Россия разведкасига ишлаганликда гумонланиб ҳибсга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Британия полицияси Россия разведкасига ёрдам берганликда гумон қилиб, АҚШ армиясининг 41 ёшли ҳарбий хизматчисини ҳибсга олди.
- Мазкур тергов жараёнига Британия ҳуқуқ-тартибот идоралари билан бир қаторда АҚШ Федерал тергов бюроси (ФҚБ) ва Америка армиясининг контрразведка хизмати жалб этилди.
- Ҳозирда гумонланувчининг эҳтимолий алоқалари ҳамда ҳарбий маълумотларга кириш имкониятлари юзасидан текширув ишлари олиб борилмоқда.
НАТОнинг Британиядаги энг йирик ҳарбий базаси билан боғлиқ жиддий тергов бошланди. Британия полицияси АҚШ армиясининг 41 ёшли ҳарбий хизматчисини Россия разведкасига ёрдам беришда гумон қилиб ҳибсга олди. Ҳодисанинг энг эътиборли жиҳати шундаки, терговга нафақат Британия ҳуқуқ-тартибот идоралари, балки АҚШнинг махсус хизматлари ҳам жалб этилган.
НАТОнинг ҳарбий инфратузилмаси билан боғлиқ ҳудудда содир бўлган ушбу воқеа хавфсизлик масалаларини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди. Британия полицияси Россия разведкасига ёрдам берган бўлиши мумкинлиги гумон қилинаётган АҚШ ҳарбий хизматчисини ҳибсга олди.
Гумонланувчи 41 ёшда бўлиб, АҚШ армиясида хизмат қилган. Ҳозирда унинг эҳтимолий алоқалари ва фаолияти юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Терговга АҚШнинг махсус хизматлари ҳам жалб этилди
Мазкур ишнинг яна бир муҳим жиҳати — тергов бир нечта давлатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва контрразведка тузилмалари ҳамкорлигида олиб борилаётганидир.
Маълум қилинишича, Британия полицияси ушбу жараёнда АҚШ Федерал тергов бюроси (ФҚБ) ҳамда Америка армиясининг контрразведка хизмати билан ҳамкорлик қилмоқда.
Бу эса ҳодиса оддий ҳуқуқбузарлик сифатида эмас, балки ҳарбий хавфсизлик ва эҳтимолий разведка фаолияти нуқтаи назаридан текширилаётганини кўрсатади.
Нега бу ҳодиса алоҳида эътиборга молик?
НАТОнинг ҳарбий базалари иттифоқчи давлатлар хавфсизлиги, ҳарбий тайёргарлик ва стратегик ҳамкорлик тизимида муҳим ўрин тутади. Бундай объектлар билан боғлиқ ҳар қандай шубҳали ҳолат жиддий текширувни талаб қилади.
Айниқса, Россия разведкасига ёрдам беришда гумон қилинаётган шахснинг АҚШ армияси ҳарбий хизматчиси экани вазиятга қўшимча эътибор қаратмоқда.
Бироқ ҳозирча гумонланувчининг аниқ қандай маълумотларни узатгани, кимлар билан алоқада бўлгани ёки Россия разведкасига қай тарзда ёрдам бергани ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
Шунингдек, унинг айби суд томонидан тасдиқлангани ҳақида ҳам хабар йўқ. Шу сабабли тергов натижалари эълон қилинмагунча, уни жосус деб қатъий аташ тўғри бўлмайди.
Тергов натижалари нимани ойдинлаштиради?
Ҳозирги босқичда эътибор гумонланувчининг эҳтимолий алоқалари, ҳарбий маълумотларга кириш имконияти ва Россия разведкаси билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган ҳаракатларига қаратилган.
Британия полицияси, ФҚБ ва АҚШ армияси контрразведкаси ҳамкорлигидаги тергов натижалари ушбу воқеанинг асл кўламини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади.
Энг асосий саволлар эса ҳануз очиқ: АҚШ ҳарбий хизматчиси ҳақиқатан ҳам Россия разведкаси билан ҳамкорлик қилганми, у қандай маълумотларга эга бўлган ва бу ҳолат НАТО хавфсизлигига таъсир кўрсатиши мумкинмиди?
Тергов давомида айнан шу саволларга жавоб топилиши кутилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…