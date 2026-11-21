АҚШ ФҚБнинг жиноий маълумотлар базаси ҳакерлар ҳужумига учрагани ростми?
АҚШ Федерал қидирув бошқармаси (ФҚБ) ҳуқуқ-тартибот идоралари фойдаланадиган муҳим маълумотлар базаси — Миллий жиноий ахборот марказига (NCIC) эҳтимолий киберҳужум уюштирилгани ҳолатини текширмоқда. Ҳакерлар тизимга кириб, унда сақланаётган маълумотларни ўзгартирган бўлиши мумкинлиги хавотир уйғотмоқда.
Бу ҳақда CNN телеканали ўз манбаларига таяниб хабар берди. Ҳозирча киберҳужумнинг аниқ кўлами, оқибатлари ва маълумотлар базасига қай даражада зарар етказилгани маълум эмас.
Гап АҚШда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар учун муҳим аҳамиятга эга бўлган, мамлакат бўйлаб маълумот алмашишни таъминлайдиган NCIC тизими ҳақида кетмоқда.
NCIC маълумотлар базаси нима учун муҳим?
Миллий жиноий ахборот маркази (NCIC) АҚШда турли даражадаги ҳуқуқ-тартибот идоралари ўртасида маълумот алмашишни таъминловчи асосий тизимлардан бири ҳисобланади. Унинг ишлаши учун Федерал қидирув бошқармаси масъул.
ФҚБнинг собиқ ходими CNN телеканалига маълумотлар базасининг аҳамиятини тушунтириб, ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари ундан ҳар куни фойдаланишини таъкидлаган.
Ушбу тизим орқали полиция ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар:
қидирувдаги жиноятчиларнинг шахсини аниқлаш;
ҳибсга олиш ордерлари мавжудлигини текшириш;
ҳуқуқ-тартибот фаолияти учун зарур маълумотларни олиш;
аҳоли хавфсизлигига бевосита дахлдор маълумотлар билан алмашиш имкониятига эга.
Шу сабабли мазкур базанинг киберхавфсизлигидаги ҳар қандай муаммо нафақат техник, балки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг кундалик фаолиятига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин.
Ҳакерлар маълумотларни ўзгартирган бўлиши мумкин
CNN манбасининг таъкидлашича, эҳтимолий киберҳужум билан боғлиқ энг жиддий хавотир ҳакерлар маълумотлар базасига кириш билан чекланиб қолмаган, балки унда сақланаётган маълумотларни ўзгартирган бўлиши мумкинлиги билан боғлиқ.
Агар маълумотлар ўзгартирилган бўлса, бу қидирувдаги шахслар, ҳибсга олиш ордерлари ёки ҳуқуқ-тартибот идоралари фойдаланадиган бошқа муҳим маълумотларнинг ишончлилигига таъсир кўрсатиши мумкин.
Бироқ бу ҳозирча эҳтимол сифатида тилга олинмоқда. Ҳакерлар маълумотларни ҳақиқатдан ҳам ўзгартиргани ёки улардан фойдалангани расман тасдиқланган эмас.
Киберҳужум қачон амалга оширилгани ҳам аниқланмаган. CNN маълумотларига кўра, эҳтимолий бузиб кириш ҳолати бир неча кун аввал аниқланган.
ФҚБ ҳозирча изоҳ бермади
CNN Федерал қидирув бошқармасидан ушбу хабарга изоҳ сўраган, аммо идора телеканалнинг мурожаатига жавоб бермаган.
Қизиғи, ФҚБ директори Кэш Пател 19 ноябрь куни муассасанинг киберхавфсизлик соҳасидаги муваффақиятларини оммавий равишда мақтаган эди.
Шу билан бирга, бу ФҚБ тизимлари билан боғлиқ сўнгги ойларда қайд этилган биринчи киберхавфсизлик муаммоси эмас.
ФҚБ тизимлари аввал ҳам киберҳужумга учраган
Жорий йил сентябрь ойида ShinyHunters ҳакерлар гуруҳи ФҚБ ходимларининг тиббий маълумотларига кириш имконига эга бўлгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.
Бу ҳолатлар АҚШнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари фойдаланадиган ахборот тизимлари хавфсизлиги масаласини янада долзарблаштирмоқда.
NCIC маълумотлар базасига эҳтимолий киберҳужум бўйича текширув натижалари, ҳодисанинг аниқ кўлами ва тизимдаги маълумотлар ўзгартирилган-ўзгартирилмагани ҳозирча очиқланмаган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…