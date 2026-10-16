Калифорнияда ёнғинлар кучайди: 150 мингдан ортиқ абонент электрсиз қолди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Калифорнияда кучли шамол ва қуруқ об-ҳаво туфайли ёнғинлар авж олиб, аҳоли яшайдиган ҳудудларга яқинлашмоқда, бу эса эвакуация чораларини талаб этмоқда.
- Ёнғин хавфини камайтириш мақсадида электр тармоқлари компаниялари 150 мингдан ортиқ абонентнинг электр таъминотини вақтинча тўхтатди.
- Брйсон ёнғини каби бир нечта ёнғинлар Лос-Анжелес округи, жумладан Малибу атрофида тарқалмоқда ва ўт ўчирувчиларнинг ишини мураккаблаштирмоқда.
Кучли шамол, иссиқ ва қуруқ ҳаво Калифорнияда ёнғинлар тарқалиши хавфини оширди. Малибу ва бошқа ҳудудларда аланга аҳоли яшайдиган жойларга яқинлашар экан, маҳаллий идоралар эвакуация чораларини кўрди. Хавфли об-ҳаво сабаб электр таъминоти ҳам кенг кўламда вақтинча чекланди.
АҚШнинг Калифорния штатида бир нечта ёнғин билан кураш олиб борилмоқда. Айрим ҳудудларда ўт ўчирувчилар аланганинг тарқалишини тўхтатишга ҳаракат қилаётган бир пайтда, кучли шамол вазиятни янада мураккаблаштирмоқда.
Ёнғинлар қайси ҳудудларда тарқалмоқда?
Жанубий Калифорниядаги энг хавотирли нуқталардан бири — Лос-Анжелес округида жойлашган Малибу атрофи. Бу ерда юзага келган Bryson ёнғини тахминан 200 акрга, яъни 81 гектарга яқин ҳудудни қамраб олгани ҳақида хабар берилди.
Шунингдек, Лос-Анжелес яқинидаги Азуза шаҳри атрофида ва Сан-Диего округидаги Camp Pendleton ҳарбий базаси ҳудудида ҳам ёнғинлар қайд этилган. Айрим жойларда эвакуация буйруқлари берилган, йўл ҳаракатига вақтинча чекловлар киритилган.
Калифорниянинг ёнғинларга қарши кураш хизмати маълумотларида Bryson ёнғини билан бир қаторда бошқа фаол ёнғинлар ҳам қайд этилган. Уларнинг майдони ва жиловланганлик даражаси тез ўзгариши мумкин.
Нега 150 мингдан ортиқ абонент электрсиз қолди?
Электр таъминотидаги узилишларнинг барчаси ёнғин бевосита зарар етказгани билан боғлиқ эмас. Электр тармоқлари компаниялари кучли шамол шароитида симлар узилиши ёки электр ускуналари ёнғин чиқишига сабаб бўлиши хавфини камайтириш учун айрим ҳудудларда токни олдиндан ўчирмоқда.
16 октябрь куниги хабарларда Калифорния бўйлаб 150 мингдан ортиқ электр истеъмолчиси таъминотсиз қолгани айтилди. Бунда гап аҳоли сони эмас, электр хизматига уланган абонентлар ҳақида бормоқда.
Бундай профилактик чоралар ёнғин хавфини пасайтиришга қаратилган. Бироқ электрсиз қолиш аҳоли, айниқса, уйда тиббий ускуналардан фойдаланадиган ёки доимий электр таъминотига муҳтож инсонлар учун қўшимча қийинчилик туғдириши мумкин.
Кучли шамол вазиятни янада хавфли қилмоқда
Калифорниядаги хавфли об-ҳаво шароитига Санта-Ана шамоллари ҳам таъсир кўрсатмоқда. Қуруқ ҳаво ва кучли шамол аланганинг тез тарқалишига шароит яратади, бу эса ўт ўчирувчиларнинг ишини қийинлаштиради.
Маҳаллий об-ҳаво хизмати айрим ҳудудларда қизил даражадаги ёнғин хавфи ҳақида огоҳлантиришлар берган. Хавфли шароит 17 октябргача давом этиши мумкинлиги айтилган.
Шу сабабли маҳаллий идоралар вазиятни кузатиб бормоқда, ёнғин хавфи юқори ҳудудларда эса аҳолига расмий огоҳлантиришларни диққат билан кузатиш тавсия этилмоқда.
Эвакуация ва хавфсизлик чоралари
Ёнғин аҳоли яшайдиган ҳудудларга яқинлашган жойларда одамларни хавфсиз ҳудудларга кўчириш чоралари кўрилди. Айрим эвакуация буйруқлари кейинчалик ўзгартирилган бўлса-да, ёнғин хавфи сақланаётган ҳудудларда вазият ўзгариши мумкин.
Мутахассислар бундай шароитда маҳаллий ҳокимият ва фавқулодда вазиятлар хизматларининг кўрсатмаларига амал қилиш муҳимлигини таъкидлайди. Ёнғин йўналиши ва шамол тезлиги қисқа вақт ичида ўзгариши мумкинлиги сабабли, хавфсизлик чораларини кечиктирмаслик зарур.
Хулоса
Калифорниядаги вазият бир вақтнинг ўзида бир нечта муаммони юзага чиқарди: ёнғинларни жиловлаш, аҳолини хавфсиз ҳудудларга кўчириш ва электр тармоқларидаги хавфларни камайтириш.
150 мингдан ортиқ абонентнинг электрсиз қолиши кўламни кўрсатади, бироқ асосий масала — аланганинг аҳоли яшайдиган жойларга тарқалишининг олдини олиш ва инсонлар хавфсизлигини таъминлашдир.
Кучли шамол ва қуруқ ҳаво сақланиб турган шароитда вазиятнинг кейинги ривожи об-ҳаво ҳамда ёнғин ўчириш гуруҳларининг ҳаракатларига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…