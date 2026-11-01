Йирик киберҳужум: Шимолий Корея хакерлари Binance криптобиржасини қандай бузиб кирди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шимолий Корея билан боғлиқ ТрадерТраитор хакерлик гуруҳи Binance криптобиржасидан 6 миллиард АҚШ долларидан ортиқ маблағни ўғирлаб кетди.
- АҚШ Федерал қидирув бюроси ушбу кибержиноятни фош этиб, ўғирланган маблағ КХДР ялпи ички маҳсулотининг қарийб 25 фоизига тенг эканлигини маълум қилди.
- Хакерлар биржа ходимининг ноутбукига кириб олиш ва изларни йўқотувчи зарарли дастурлардан фойдаланиш орқали ушбу ҳужумни амалга оширган.
Жаҳон крипто бозори ва молиявий хавфсизлик тизими тарихдаги энг даҳшатли ва кўламдор киберҳужумга дуч келди. Дунёнинг етакчи криптобиржаси ҳисобланган Binance платформасидан рекорд миқдордаги — 6 миллиард АҚШ долларидан ортиқ маблағ ўғирлаб кетилди.
АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ / FBI) мазкур мисли кўрилмаган кибержиноятни фош этиб, ҳужум ортида Шимолий Корея давлати билан боғлиқ хакерлик тузилмалари турганини расман маълум қилди.
TraderTraitor нишони: Ўғирланган маблағ КХДР ЯИМининг чорак қисмига тенг
ФҚБ берган хулосага кўра, крипто оламидаги ушбу глобал талон-торож ортида Шимолий Кореянинг машҳур хакерлик тармоғи — TraderTraitor гуруҳи турибди:
Рекорд даражадаги рақамлар: Ўғирланган 6 миллиард доллардан зиёд маблағ миқдори бутун бошли Шимолий Корея давлатининг бир йиллик ялпи ички маҳсулотининг (ЯИМ) қарийб 25 фоизига (тўртдан бир қисмига) тенгдир;
Геосиёсий хавф: Экспертлар мазкур миқдордаги рақамли активларнинг давлат назоратидаги ҳакерлар қўлига ўтиши глобал санкцияларни айланиб ўтиш ва стратегик ҳарбий дастурларни молиялаштириш учун ишлатилиши мумкинлигидан жиддий хавотир билдирмоқда.
Ҳужум қандай амалга оширилди? Оддий ноутбук ва изларни йўқотувчи дастур
Binance маъмурияти томонидан ўтказилган бирламчи суриштирувлар ҳужумнинг техник тафсилотларини ошкор қилди:
Бузиб кириш нуқтаси (29 октябрь): Кибержиноятчилар биржанинг ички тармоғига тўғридан-тўғри ҳужум қилмай, биржа ходимларидан бирининг ишчи ноутбукини нишонга олган ва у орқали тизимга сингиб кирган;
Изларни ўчирувчи зарарли вируслар: Тармоққа кириб олган хакерлар тизимдаги барча логин-пароллар ва кириш изларини бутунлай йўқ қилувчи (wiper/anti-forensic) махсус зарарли дастурлардан фойдаланишган;
Маблағларни олиб чиқиб кетиш: Излар ўчирилган шароитда улар улкан ҳажмдаги криптоактивларни яшин тезлигида турли манзилларга кўчириб улгуришган.
Мазкур воқеа глобал криптоиндустрияда хавфсизлик талабларини кучайтириш ва криптобиржалардаги активларни сақлаш тизимини тубдан қайта кўриб чиқишга сабаб бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…