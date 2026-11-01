Йирик киберҳужум: Шимолий Корея хакерлари Binance криптобиржасини қандай бузиб кирди?

·12·Дунё
Йирик киберҳужум: Шимолий Корея хакерлари Binance криптобиржасини қандай бузиб кирди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шимолий Корея билан боғлиқ ТрадерТраитор хакерлик гуруҳи Binance криптобиржасидан 6 миллиард АҚШ долларидан ортиқ маблағни ўғирлаб кетди.
  • АҚШ Федерал қидирув бюроси ушбу кибержиноятни фош этиб, ўғирланган маблағ КХДР ялпи ички маҳсулотининг қарийб 25 фоизига тенг эканлигини маълум қилди.
  • Хакерлар биржа ходимининг ноутбукига кириб олиш ва изларни йўқотувчи зарарли дастурлардан фойдаланиш орқали ушбу ҳужумни амалга оширган.

Жаҳон крипто бозори ва молиявий хавфсизлик тизими тарихдаги энг даҳшатли ва кўламдор киберҳужумга дуч келди. Дунёнинг етакчи криптобиржаси ҳисобланган Binance платформасидан рекорд миқдордаги — 6 миллиард АҚШ долларидан ортиқ маблағ ўғирлаб кетилди.

АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ / FBI) мазкур мисли кўрилмаган кибержиноятни фош этиб, ҳужум ортида Шимолий Корея давлати билан боғлиқ хакерлик тузилмалари турганини расман маълум қилди.

TraderTraitor нишони: Ўғирланган маблағ КХДР ЯИМининг чорак қисмига тенг

ФҚБ берган хулосага кўра, крипто оламидаги ушбу глобал талон-торож ортида Шимолий Кореянинг машҳур хакерлик тармоғи — TraderTraitor гуруҳи турибди:

  • Рекорд даражадаги рақамлар: Ўғирланган 6 миллиард доллардан зиёд маблағ миқдори бутун бошли Шимолий Корея давлатининг бир йиллик ялпи ички маҳсулотининг (ЯИМ) қарийб 25 фоизига (тўртдан бир қисмига) тенгдир;

  • Геосиёсий хавф: Экспертлар мазкур миқдордаги рақамли активларнинг давлат назоратидаги ҳакерлар қўлига ўтиши глобал санкцияларни айланиб ўтиш ва стратегик ҳарбий дастурларни молиялаштириш учун ишлатилиши мумкинлигидан жиддий хавотир билдирмоқда.

Ҳужум қандай амалга оширилди? Оддий ноутбук ва изларни йўқотувчи дастур

Binance маъмурияти томонидан ўтказилган бирламчи суриштирувлар ҳужумнинг техник тафсилотларини ошкор қилди:

  • Бузиб кириш нуқтаси (29 октябрь): Кибержиноятчилар биржанинг ички тармоғига тўғридан-тўғри ҳужум қилмай, биржа ходимларидан бирининг ишчи ноутбукини нишонга олган ва у орқали тизимга сингиб кирган;

  • Изларни ўчирувчи зарарли вируслар: Тармоққа кириб олган хакерлар тизимдаги барча логин-пароллар ва кириш изларини бутунлай йўқ қилувчи (wiper/anti-forensic) махсус зарарли дастурлардан фойдаланишган;

  • Маблағларни олиб чиқиб кетиш: Излар ўчирилган шароитда улар улкан ҳажмдаги криптоактивларни яшин тезлигида турли манзилларга кўчириб улгуришган.

Мазкур воқеа глобал криптоиндустрияда хавфсизлик талабларини кучайтириш ва криптобиржалардаги активларни сақлаш тизимини тубдан қайта кўриб чиқишга сабаб бўлиши кутилмоқда.

BinanceTraderTraitorФҚБКХДР
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихдаги энг даҳшатли ўғрилик: Binance биржасидан 6,3 млрд доллар ўғирландиТарихдаги энг даҳшатли ўғрилик: Binance биржасидан 6,3 млрд доллар ўғирланди30 октябр 10:50Трамп Binance биржасидаги энг йирик крипто-талончилик бўйича баёнот бердиТрамп Binance биржасидаги энг йирик крипто-талончилик бўйича баёнот бердиБугун 08:43АҚШда Ўзбекистон фуқароси 12 млн долларлик товарларни ўғирлашда айбланмоқдаАҚШда Ўзбекистон фуқароси 12 млн долларлик товарларни ўғирлашда айбланмоқда25 октябр 21:47АҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олдиАҚШ Хитой билан боғлиқ йирик ботнет доменларини тортиб олди26 август 22:23Бектемирда крипто-ботлар орқали наркосавдо қилган фуқаро ушландиБектемирда крипто-ботлар орқали наркосавдо қилган фуқаро ушланди10 июл 11:10АҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилдиАҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилди2 август 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда