Binance биржасига киберҳужум баҳонаси: Ким Ё Чжон АҚШнинг янги провокациясини фош этди

·66·Дунё
Binance биржасига киберҳужум баҳонаси: Ким Ё Чжон АҚШнинг янги провокациясини фош этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Корея Меҳнат партияси Марказий қўмитаси директори ўринбосари Ким Ё Чжон АҚШ Федерал қидирув бюросини Binance биржасига қилинган киберҳужумлар ортида КХДР тургани ҳақидаги айбловлар учун қаттиқ танқид қилди.
  • Унинг таъкидлашича, Вашингтон ушбу даъволардан ўзининг молиявий инфратузилмасидаги камчиликларни яшириш ва КХДРга қарши янги иқтисодий санксияларни жорий этиш учун баҳона сифатида фойдаланмоқда.

Шимолий Корея етакчисининг синглиси, Корея Меҳнат партияси Марказий қўмитасининг Ташвиқот ва тарғибот бўлими директори ўринбосари Ким Ё Чжон расмий баёнот билан чиқиб, АҚШ Федерал қидирув бюросини (ФҚБ) қасддан уюштирилган сиёсий провокацияда айблади.

Шимолий Кореянинг марказий ЦТАК (KCNA) агентлиги тарқатган хабарга кўра, Пхеньяннинг кескин демаршига Америка махсус хизматлари томонидан навбатдаги бор илгари сурилган айбловлар сабаб бўлган. ФҚБ ўз ҳисоботларида дунёдаги энг йирик криптовалюта биржаларидан бири ҳисобланган Binance платформасига уюштирилган миқёсли киберҳужум ва рақамли активларнинг ўғирланиши ортида гўёки КХДР махсус хизматлари турганини даъво қилган эди.

«Қулай ниқоб»: Рақамли бозордаги муваффақиятсизликларни яшириш уриниши

Ким Ё Чжон ўз баёнотида Вашингтон томонидан тез-тез қўлланадиган ушбу усулнинг асл моҳиятини очиқлаб берди:

  • Информацион кураш қуроли: КХДР вакилининг таъкидлашича, Вашингтон халқаро майдонда «қудратли шимолий кореялик хакерлар» образидан ўз ички молиявий ва рақамли инфратузилмасидаги тизимли камчиликларни хаспўшлаш мақсадида доимий фойдаланиб келади;

  • Ғарб криптоплатформаларининг заифлиги: АҚШ маъмурияти Ғарб молиявий тизимларининг технологик заифлигини ва трансмиллий молия оқимларини назорат қила олмаётганини тан олиш ўрнига, ҳар қандай молиявий ларзалар учун айбни ёпиқ суверен давлатга юклашни одат тусига киритган;

  • Янги санкцияларга баҳона: Баёнотда кўрсатилишича, ФҚБ айбловларининг асл мақсади — КХДРга қарши навбатдаги иқтисодий чекловлар (санкциялар) пакетини жорий этиш учун оммавий ахборот воситаларида сунъий асос яратишдир. Сабаби, Пхеньянга нисбатан анъанавий ҳарбий таҳдидлар эндиликда кутилган сиёсий натижани бермаяпти.

Маълумот ўрнида: Ким Ё Чжоннинг Шимолий Кореядаги сиёсий вазни

Пхеньяннинг халқаро сиёсат бўйича энг фаол ва кескин воизи ҳисобланган Ким Ё Чжон мамлакат бошқарувида катта мавқега эга:

  • Эгаллаб турган лавозими: У 2021 йилдан буён Корея Меҳнат партияси Марказий қўмитаси Ташвиқот ва тарғибот бўлими директори ўринбосари сифатида фаолият юритмоқда;

  • Тажрибаси: Бунга қадар, яъни 2015 йилдан 2021 йилгача бўлган даврда ушбу муҳим бўлимнинг биринчи ўринбосари лавозимида ишлаган.

КХДР раҳбариятининг мазкур чиқиши АҚШ билан глобал рақамли макондаги қарама-қаршилик янада кескинлашаётганини ва томонлар ўртасидаги ахборот уруши янги босқичга ўтганини кўрсатмоқда.

Ким Ё ЧжонКХДРФҚБBinance
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йирик киберҳужум: Шимолий Корея хакерлари Binance криптобиржасини қандай бузиб кирди?Йирик киберҳужум: Шимолий Корея хакерлари Binance криптобиржасини қандай бузиб кирди?1 ноябр 22:57ФҚБ фош этди: КХДР хакерлари Binance тизимига қандай кириб борган? (Барча тафсилотлар)ФҚБ фош этди: КХДР хакерлари Binance тизимига қандай кириб борган? (Барча тафсилотлар)2 ноябр 08:50Трамп Binance биржасидаги энг йирик крипто-талончилик бўйича баёнот бердиТрамп Binance биржасидаги энг йирик крипто-талончилик бўйича баёнот берди1 ноябр 08:43Тарихдаги энг даҳшатли ўғрилик: Binance биржасидан 6,3 млрд доллар ўғирландиТарихдаги энг даҳшатли ўғрилик: Binance биржасидан 6,3 млрд доллар ўғирланди30 октябр 10:50АҚШда Ўзбекистон фуқароси 12 млн долларлик товарларни ўғирлашда айбланмоқдаАҚШда Ўзбекистон фуқароси 12 млн долларлик товарларни ўғирлашда айбланмоқда25 октябр 21:47«КХДРнинг ядровий мақоми абадий»: Ким Чен Иннинг синглиси Ғарбга кескин тарсаки урди«КХДРнинг ядровий мақоми абадий»: Ким Чен Иннинг синглиси Ғарбга кескин тарсаки урди17 сентябр 09:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди