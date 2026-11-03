Binance биржасига киберҳужум баҳонаси: Ким Ё Чжон АҚШнинг янги провокациясини фош этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Корея Меҳнат партияси Марказий қўмитаси директори ўринбосари Ким Ё Чжон АҚШ Федерал қидирув бюросини Binance биржасига қилинган киберҳужумлар ортида КХДР тургани ҳақидаги айбловлар учун қаттиқ танқид қилди.
- Унинг таъкидлашича, Вашингтон ушбу даъволардан ўзининг молиявий инфратузилмасидаги камчиликларни яшириш ва КХДРга қарши янги иқтисодий санксияларни жорий этиш учун баҳона сифатида фойдаланмоқда.
Шимолий Корея етакчисининг синглиси, Корея Меҳнат партияси Марказий қўмитасининг Ташвиқот ва тарғибот бўлими директори ўринбосари Ким Ё Чжон расмий баёнот билан чиқиб, АҚШ Федерал қидирув бюросини (ФҚБ) қасддан уюштирилган сиёсий провокацияда айблади.
Шимолий Кореянинг марказий ЦТАК (KCNA) агентлиги тарқатган хабарга кўра, Пхеньяннинг кескин демаршига Америка махсус хизматлари томонидан навбатдаги бор илгари сурилган айбловлар сабаб бўлган. ФҚБ ўз ҳисоботларида дунёдаги энг йирик криптовалюта биржаларидан бири ҳисобланган Binance платформасига уюштирилган миқёсли киберҳужум ва рақамли активларнинг ўғирланиши ортида гўёки КХДР махсус хизматлари турганини даъво қилган эди.
«Қулай ниқоб»: Рақамли бозордаги муваффақиятсизликларни яшириш уриниши
Ким Ё Чжон ўз баёнотида Вашингтон томонидан тез-тез қўлланадиган ушбу усулнинг асл моҳиятини очиқлаб берди:
Информацион кураш қуроли: КХДР вакилининг таъкидлашича, Вашингтон халқаро майдонда «қудратли шимолий кореялик хакерлар» образидан ўз ички молиявий ва рақамли инфратузилмасидаги тизимли камчиликларни хаспўшлаш мақсадида доимий фойдаланиб келади;
Ғарб криптоплатформаларининг заифлиги: АҚШ маъмурияти Ғарб молиявий тизимларининг технологик заифлигини ва трансмиллий молия оқимларини назорат қила олмаётганини тан олиш ўрнига, ҳар қандай молиявий ларзалар учун айбни ёпиқ суверен давлатга юклашни одат тусига киритган;
Янги санкцияларга баҳона: Баёнотда кўрсатилишича, ФҚБ айбловларининг асл мақсади — КХДРга қарши навбатдаги иқтисодий чекловлар (санкциялар) пакетини жорий этиш учун оммавий ахборот воситаларида сунъий асос яратишдир. Сабаби, Пхеньянга нисбатан анъанавий ҳарбий таҳдидлар эндиликда кутилган сиёсий натижани бермаяпти.
Маълумот ўрнида: Ким Ё Чжоннинг Шимолий Кореядаги сиёсий вазни
Пхеньяннинг халқаро сиёсат бўйича энг фаол ва кескин воизи ҳисобланган Ким Ё Чжон мамлакат бошқарувида катта мавқега эга:
Эгаллаб турган лавозими: У 2021 йилдан буён Корея Меҳнат партияси Марказий қўмитаси Ташвиқот ва тарғибот бўлими директори ўринбосари сифатида фаолият юритмоқда;
Тажрибаси: Бунга қадар, яъни 2015 йилдан 2021 йилгача бўлган даврда ушбу муҳим бўлимнинг биринчи ўринбосари лавозимида ишлаган.
КХДР раҳбариятининг мазкур чиқиши АҚШ билан глобал рақамли макондаги қарама-қаршилик янада кескинлашаётганини ва томонлар ўртасидаги ахборот уруши янги босқичга ўтганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…