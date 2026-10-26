“Биз бу тирқишни ёпдик”: Маск Украинанинг Starlink орқали ҳужум қилишига қарши чиқди

·53·Дунё
“Биз бу тирқишни ёпдик”: Маск Украинанинг Starlink орқали ҳужум қилишига қарши чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • SpaceX раҳбари Илон Маск Starlink тизими фақат фуқаролик мақсадларида ишлатилиши кераклигини таъкидлаб, унинг ҳужумкор ҳарбий зарбалар учун қўлланилишига тақиқ ўрнатди.
  • Украина ҳарбийлари дронлар орқали ҳужум қилишда тизимдан фойдалангани сабабли, бизнесмен дастурий таъминотдаги тегишли «тирқиш» ёпилганини маълум қилди.

Америкалик миллиардер ва SpaceX раҳбари Илон Маск сунъий йўлдошли интернет тизими — Starlink фақат фуқаролик мақсадларида қолиши шартлигини яна бир бор таъкидлаб, уни ҳужумкор ҳарбий зарбаларда қўллаш нима сабабдан тақиқланганини тушунтирди.

Маскнинг таъкидлашича, тизимдан бевосита ҳужумлар учун фойдаланиш Starlink сунъий йўлдошларини қонуний ҳарбий нишонга айлантиради ва уларнинг уриб туширилиши бутун инсоният учун очиқ фазони ёпиб қўйиши мумкин.

«Тирқиш ёпилди»: Украина дронлари ва фойдаланиш қоидалари

SpaceX асосчиси Украина Қуролли Кучлари томонидан тизимдан фойдаланиш қоидалари бузилганини очиқ билдирди:

  • Ҳужумкор зарбаларда фойдаланиш: Маскнинг сўзларига кўра, Украина ҳарбийлари Starlink алоқа тизимидан учувчисиз учиш аппаратлари (дронлар) орқали наступал зарбалар йўллашда фойдаланган;

  • Чекловлар ўрнатилди: Бизнесмен тизимдаги мазкур «тирқиш» (лазейка) ўтган ҳафтадаёқ дастурий равишда ёпилганини ва бундай ҳаракатларга эндиликда йўл қўйилмаслигини маълум қилди;

  • Фуқаролик ва ҳарбий чегара: У тизим умумий ҳарбий инфратузилма (масалан, алоқа ва бошқарув) сифатида ишлатилиши мумкинлигини, бироқ бевосита ҳужум қуроли даражасига айлантирилмаслиги кераклигини алоҳида уқтирди.

«Фазовий чиқиндилар ҳалокати»: Нега Маск бундан хавотирда?

Илон Маск Х (собиқ Twitter) тармоғидаги расмий саҳифасида қабул қилинган қарорнинг туб сабаби глобал хавфсизликка бориб тақалишини изоҳлади:

  • Қонуний ҳарбий нишон хавфи: «Агар Starlink ҳужумкор зарбалар учун ишлатилса, у қарама-қарши томон учун қонуний нишонга айланиб қолади ва уларга жавоб зарбаси берилиши хавфи туғилади», — деб ёзди тадбиркор;

  • Коинот бўшлиғининг фалаж бўлиши: Миллиардер орбитадаги Starlink сунъий йўлдошларига зарба берилиши улкан миқдордаги фазовий парчалар ва чиқиндиларни (Кесслер синдроми) ҳосил қилишини қайд этди;

  • Фазодан фойдаланиш имконсиз бўлади: Ушбу занжирли тўқнашувлар оқибатида Ер орбитаси тўлиқ тўсилиб, барча давлатлар учун коинотга чиқиш ва ундан фойдаланиш мутлақо имконсиз ҳолатга келиши мумкин.

Айнан шу фалокатли сценарийнинг олдини олиш мақсадида тизимнинг ҳужумкор қурол сифатида ишлатилишига қатъий чеклов қўйилмоқда.

Илон МаскStarlinkSpaceXУкраина-Россия уруши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон Украина уруши бўйича ўз сулҳ режасини тақдим этди - нималар таклиф қилинди?Ҳиндистон Украина уруши бўйича ўз сулҳ режасини тақдим этди - нималар таклиф қилинди?7 октябр 22:08SpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирдиSpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирди2 октябр 18:29Starlink интернет тезлиги гигабитгача ошириладиStarlink интернет тезлиги гигабитгача оширилади26 сентябр 18:24SpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаSpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқда16 сентябр 14:58Starlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланадиStarlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланади16 сентябр 13:58“Қоидалар бузилди”: Илон Маск Зеленскийнинг постидан сўнг Starlink тизимини блоклади“Қоидалар бузилди”: Илон Маск Зеленскийнинг постидан сўнг Starlink тизимини блокладиКеча 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди