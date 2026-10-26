“Биз бу тирқишни ёпдик”: Маск Украинанинг Starlink орқали ҳужум қилишига қарши чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX раҳбари Илон Маск Starlink тизими фақат фуқаролик мақсадларида ишлатилиши кераклигини таъкидлаб, унинг ҳужумкор ҳарбий зарбалар учун қўлланилишига тақиқ ўрнатди.
- Украина ҳарбийлари дронлар орқали ҳужум қилишда тизимдан фойдалангани сабабли, бизнесмен дастурий таъминотдаги тегишли «тирқиш» ёпилганини маълум қилди.
Америкалик миллиардер ва SpaceX раҳбари Илон Маск сунъий йўлдошли интернет тизими — Starlink фақат фуқаролик мақсадларида қолиши шартлигини яна бир бор таъкидлаб, уни ҳужумкор ҳарбий зарбаларда қўллаш нима сабабдан тақиқланганини тушунтирди.
Маскнинг таъкидлашича, тизимдан бевосита ҳужумлар учун фойдаланиш Starlink сунъий йўлдошларини қонуний ҳарбий нишонга айлантиради ва уларнинг уриб туширилиши бутун инсоният учун очиқ фазони ёпиб қўйиши мумкин.
«Тирқиш ёпилди»: Украина дронлари ва фойдаланиш қоидалари
SpaceX асосчиси Украина Қуролли Кучлари томонидан тизимдан фойдаланиш қоидалари бузилганини очиқ билдирди:
Ҳужумкор зарбаларда фойдаланиш: Маскнинг сўзларига кўра, Украина ҳарбийлари Starlink алоқа тизимидан учувчисиз учиш аппаратлари (дронлар) орқали наступал зарбалар йўллашда фойдаланган;
Чекловлар ўрнатилди: Бизнесмен тизимдаги мазкур «тирқиш» (лазейка) ўтган ҳафтадаёқ дастурий равишда ёпилганини ва бундай ҳаракатларга эндиликда йўл қўйилмаслигини маълум қилди;
Фуқаролик ва ҳарбий чегара: У тизим умумий ҳарбий инфратузилма (масалан, алоқа ва бошқарув) сифатида ишлатилиши мумкинлигини, бироқ бевосита ҳужум қуроли даражасига айлантирилмаслиги кераклигини алоҳида уқтирди.
«Фазовий чиқиндилар ҳалокати»: Нега Маск бундан хавотирда?
Илон Маск Х (собиқ Twitter) тармоғидаги расмий саҳифасида қабул қилинган қарорнинг туб сабаби глобал хавфсизликка бориб тақалишини изоҳлади:
Қонуний ҳарбий нишон хавфи: «Агар Starlink ҳужумкор зарбалар учун ишлатилса, у қарама-қарши томон учун қонуний нишонга айланиб қолади ва уларга жавоб зарбаси берилиши хавфи туғилади», — деб ёзди тадбиркор;
Коинот бўшлиғининг фалаж бўлиши: Миллиардер орбитадаги Starlink сунъий йўлдошларига зарба берилиши улкан миқдордаги фазовий парчалар ва чиқиндиларни (Кесслер синдроми) ҳосил қилишини қайд этди;
Фазодан фойдаланиш имконсиз бўлади: Ушбу занжирли тўқнашувлар оқибатида Ер орбитаси тўлиқ тўсилиб, барча давлатлар учун коинотга чиқиш ва ундан фойдаланиш мутлақо имконсиз ҳолатга келиши мумкин.
Айнан шу фалокатли сценарийнинг олдини олиш мақсадида тизимнинг ҳужумкор қурол сифатида ишлатилишига қатъий чеклов қўйилмоқда.
Изоҳлар 0
…