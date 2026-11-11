АҚШ «картографик ҳийла»си иш бермади: Абу-Дабидаги музокараларда асосий тўсиқ нимада?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ вакиллари томонидан Россия ва Украина ўртасидаги ҳудудий муроса учун таклиф этилган режа Киев томонидан кескин рад этилди.
- Джаред Кушнер ва Стивен Уиткофф бошчилигидаги дипломатлар Донбасдаги маъмурий чегараларни ўзгартириш орқали тинчликка эришмоқчи бўлган, бироқ Украина томони ҳеч қандай ҳудудий ён беришларга рози эмаслигини билдирди.
АҚШ Президенти Дональд Трампнинг махсус вакиллари томонидан Россия билан музокараларни қайта бошлаш мақсадида илгари сурилган янги ҳудудий муроса режаси Киев томонидан кескин рад этилди. Британиянинг нуфузли The Telegraph нашри тарқатган маълумотларга кўра, гап Донецк ва Луганск халқ республикаларининг маъмурий чегараларини ўзгартириш орқали тинчиликка эришиш ташаббуси ҳақида бормоқда.
«Картографик ҳийла» ва Киевнинг қатъий позицияси
Манбаларнинг хабар беришича, АҚШ дипломатлари томонидан таклиф қилинган муроса ўзига хос «картографик ҳийла» эди. Режага мувофиқ:
Россиянинг Донбасдаги айни пайтдаги ҳарбий назорат чизиғи тўлиқ сақланиб қолиши кўзда тутилган эди.
Киев ўз назорати остидаги йирик шаҳарларни сақлаб қоларди, Москва эса ўз мақсадларига эришганини расман эълон қилиш имкониятига эга бўларди.
Бироқ украин томони бу сценарийни мутлақо муҳокама қилишдан бош тортди. Музокара жараёнига яқин бўлган манбанинг таъкидлашича, Киев делегацияси ҳеч қачон ҳеч қандай ҳудудий ён беришларни муҳокама қилмаган ва келгусида ҳам қилмайди. Украина бу ерларнинг Россия назоратига ўтишини на де-факто, на де-юре тан олишга тайёр эмас ва бу принципиал ёндашув музокаралар бошидан бери ўзгармаган.
Музокара тафсилотлари
Асосий жиҳатлар ва томонларнинг ёндашуви
АҚШ вакилларининг таклифи
ДХР ва ЛХР маъмурий чегараларини ўзгартириш ҳамда ҳудудий муроса излаш
Украинанинг жавоби
Ҳудудий ён беришлардан қатъиян бош тортиш (де-факто ва де-юре тан олмаслик)
Абу-Дабидаги музокаралар
10 ноябрь куни бошланган уч томонлама маслаҳатлашувларнинг асосий тўсиғи
АҚШ делегацияси раҳбарлари
Джаред Кушнер ва Стивен Уиткофф
Йўналишнинг ўзгариши
Чегаралар масаласи берк кўчага киргани сабабли муҳокамалар хавфсизлик кафолатларига кўчирилди
«Ҳудудий масалалар бошиберк кўчага кириб қолгани сабабли, АҚШ вакиллари Абу-Дабидаги учрашувларда асосий эътиборни урушдан кейинги хавфсизлик кафолатлари ва Европанинг янги хавфсизлик архитектурасига қаратишга мажбур бўлмоқда».
Абу-Даби музокараларида янги фокус
Айни пайтда ААЭ пойтахти Абу-Даби шаҳрида давом этаётган Россия, АҚШ ва Украинанинг уч томонлама маслаҳатлашувларида айнан чегараларни келишиш масаласи энг катта муаммога айланди. Джаред Кушнер ва Стивен Уиткофф бошчилигидаги америкалик дипломатлар чегаралар бўйича муросага эришиб бўлмагач, музокаралар йўналишини зудлик билан Европа учун янги урушдан кейинги хавфсизлик кафолатларини ишлаб чиқишга йўналтирдилар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Абу-Дабидаги биринчи раунд муҳокамалари ниҳоятда маҳсулдор ўтганини тан олган, бироқ томонлар дарҳол глобал олға силжишларни кутмаслиги кераклигини алоҳида таъкидлаган эди.
Сизнингча, чегаралар ва ҳудудий яхлитлик масаласи ҳал бўлмасдан туриб, хавфсизлик кафолатлари бўйича келишувларга эришиш мумкинми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…